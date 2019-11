Surface Oncology: NBC-Tipp erzielt +91% Gewinn

Die Volltreffer im No Brainer Club reißen nicht ab: Die Aktie von Surface Oncology (WKN: A2JJ8Q) war NBC-Mitgliedern als lächerlich günstiger Tradingtipp vorgestellt worden. Mittlerweile stehen auch hier riesige Kursgewinne zu Buche.

Als wir die Surface-Aktie am 2. Oktober in der NBC-Monatsausgabe präsentierten, notierte das Papier gerade auf Allzeitttief bei 1,17 USD. Unsere Experten hatten die Absurdität dieses Kursniveaus umgehend identifiziert und die Gelegenheit genutzt, den Wert bekannt zu machen. So hieß es in der Ausgabe:

Fast-Verdopplung in sieben Wochen

Da der Wert zu illiquide war, um ihn als "No Brainer"-Empfehlung zu deklarieren und es nicht möglich war, über 500 NBC-Mitgliedern den günstigen Einstieg zu ermöglichen, verblieb lediglich die Tradingidee für aktive Börsianer. Doch diese war ein voller Erfolg!

Nachdem wir zu Recht einen „Tiefpunkt im Sentiment“ vermutet hatten, folgte über die kommenden Wochen eine regelrechte Kursrallye. Nach zwischenzeitlichen Rücksetzern ging es für den Kurs gestern bis 2,24 USD in die Höhe. Damit stand ein Gewinn von +91% innerhalb von sieben Wochen auf der Kurstafel.

Die Aktie ist zwar aktuell fundamental immer noch nicht teuer und hat deutlich an Liquidität gewonnen, für uns ist sie derzeit aber keinen Kauf mehr wert.