SurfaceTechnology GERMANY 2018 (5. bis 7. Juni): Erfolgreiche Premiere der SurfaceTechnology GERMANY (FOTO)

Hannover/Stuttgart (ots) -Am Mittwoch gegen 14 Uhr war klar: Die SurfaceTechnology GERMANYhat es geschafft. Da war in Stuttgart zwar erst Halbzeit, aber aufden meisten Ständen herrschte bereits große Zufriedenheit, zum Teilauch Begeisterung über die vielen erfolgreichen Kundengespräche. AmEnde waren es etwas mehr als 6 000 Fachbesucher, die an den dreiMessetagen zur SurfaceTechnology GERMANY gekommen waren. Dieinternationale Fachmesse für Oberflächentechnik ist mit besondererSpannung erwartet worden: Mit neuem Namen und ganz in Grün hatte sichdie ehemalige O&S auf den Weg gemacht, noch internationaler zuwerden. Dieser Plan ist aufgegangen. Ein Viertel der rund 300Aussteller sowie der Fachbesucher kam aus dem Ausland."Das war eine gelungene Premiere", sagt Olaf Daebler, GlobalDirector SurfaceTechnology bei der Deutschen Messe AG. "Dass wir miteinem Flächenrekord starten konnten, waren beste Voraussetzungen. Dergroße Zuspruch von Besucherseite hat die Sache jetzt rund gemacht:Die SurfaceTechnology GERMANY führt die starke Performance derbisherigen O&S nicht nur weiter, sondern baut sie im Hinblick aufInternationalität, Anwenderbranchen und Bedeutung im Markt nochweiter aus." Mit der Bestmarke von 8.286 Quadratmetern belegterAusstellungsfläche hatte die SurfaceTechnology GERMANY schon vorBeginn die gute Stimmung im Bereich der Beschichtungstechnologienwidergespiegelt. Dass die Veranstaltung damit die größte Messehalle 1in Stuttgart fast vollständig ausfüllte, stieß zudem auf sehrpositive Resonanz.Hohe Qualität der Kontakte und GesprächeEinen wichtigen Bereich der SurfaceTechnology GERMANY stellttraditionell der Gemeinschaftsstand des ZentralverbandsOberflächentechnik (ZVO) dar. Mit seinen 77 Unternehmen lieferte derGemeinschaftsstand auch dieses Mal eine beeindruckende Präsentationder Galvanotechnik. "Die Aussteller unseres Gemeinschaftsstandesziehen überwiegend ein gutes bis sehr gutes Fazit", so ChristophMatheis, ZVO-Hauptgeschäftsführer. "Die Qualität der Kontakte undGespräche war durch zahlreiche OEM und TIER1-Supplier von Anbeginnhoch. Und am zweiten Messetag hat sich dann auch die erwarteteBesucherquantität eingestellt: Die Stände unserer Aussteller warenfast durchweg gut besucht. Sehr positiv entwickelt hat sich dieInternationalität der Messebesucher: Gefühlte 50 Prozent kamen ausdem Ausland, viele davon aus dem außereuropäischen Raum."Auch Dr. Martin Riester, Leiter der FachabteilungOberflächentechnik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(VDMA) zieht ein positives Fazit: "Der Branche geht es sehr gutaktuell. Das war auf der Messe klar zu spüren. Wir hatten vieleinteressante fachliche Gespräche mit Kunden, die Lösungen aus derOberflächentechnik suchen. Hier konnten wir passende Ansätzeaufzeigen. Der Standort in Halle 1 sowie der neue NameSurfaceTechnology GERMANY setzen genau das richtige Zeichen, umStuttgart als Standort für die Oberflächentechnik zu stärken."Unternehmen des VDMA zeigten in Stuttgart ressourceneffizienteLösungen der Oberflächenbehandlung für unterschiedlichsteAnwenderbranchen - und davon hatte die SurfaceTechnology GERMANY mitihren Fachbesuchern einige zu bieten.Top-Besucherländer waren Österreich und ItalienLaut Befragung kamen die meisten Messebesucher aus der metallbe-und metallverarbeitenden Industrie, dicht gefolgt von den BranchenAutomobilbau, Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik- sowieKunststoffindustrie. Auch aus der Luft- und Raumfahrt, derMedizintechnik, der Halbleiterindustrie oder der Präzisions- undFeinwerktechnik nutzten Anwender die Messe, um sich über Lösungen,Produkte und Dienstleistungen aus der Oberflächenindustrie zuinformieren. Die internationalen Besucher der SurfaceTechnologyGERMANY waren zu drei Vierteln aus Europa angereist, 17 Prozentallerdings auch aus Süd-, Ost- und Zentralasien. AlsTop-Besucherländer 2018 stellten sich Österreich und Italien heraus,dahinter folgten die Schweiz, China, Spanien und die TschechischeRepublik. Mehr als zwei Drittel der internationalen Besucher habendie Messe zum ersten Mal besucht. Bei den Ausstellern führte Italienmit weitem Abstand das Länder-Ranking an. "Für uns war es die zehnteTeilnahme an der Messe und die Erfahrung war durchaus positiv", sagtetwa Natascia Santolin von Galvo Service aus Padova. "Das gilt sowohlfür die Anzahl als auch für die Qualität der Kontakte, aber auch fürdie sehr gute Organisation vor und während der Messe."Der Fachbesucheranteil der SurfaceTechnology GERMANY lag mit 98Prozent erneut sehr hoch. Zudem zeichnete die Besucher eine hoheEntscheiderquote aus. 86 Prozent sind in ihren Unternehmen anEntscheidungen beteiligt. Deutlich mehr als jeder Zweite füllt eineleitende Position aus, der Anteil von Top-Managern beträgt 31Prozent. Danach gefragt, was das Ziel ihres Messebesuchs ist,antworteten die meisten: die Suche nach Neuheiten, der Marktüberblicksowie die Suche nach Lieferanten. Immerhin ein knappes Drittel suchtaußerdem nach konkreten Lösungen für das eigene Unternehmen. Ebensohoch liegt der Anteil derer, die feste Investitionsabsichten haben.Weitere 47 Prozent ziehen Investitionen immerhin in Betracht.Großes Interesse an Forum und Speakers CornerVolles Haus - vor allem am Messemittwoch - verzeichnete auch dasForum SurfaceTechnology als zentrale Anlaufstelle für Wissenstransferund Erfahrungsaustausch. In 42 Vorträge von je 20 Minuteninformierten hochkarätige Sprecher das Fachpublikum über aktuelleTrends in der Oberflächentechnik. Bei Themen wie REACh oder neuengalvanischen Verfahren blieb dann auch keiner der fast 100 Stühleunbesetzt. Zu den Höhepunkten im Forum zählte zudem die Verleihungdes Stuttgarter Innovations-Preises "Die Oberfläche 2018" durch dasFraunhofer IPA. Preisträger 2018 ist die plasotec GmbH, derenIngenieure ein Verfahren entwickelt haben, mit dem sich metallischeOberflächen berührungslos polieren lassen. Als klare Verbesserungstellte sich die neu geschaffene Speakers Corner heraus: Dort, indirekter Nachbarschaft zum Forum, konnten die Zuhörer den Referentennach den Vorträgen noch Fragen stellen.Ebenfalls erfolgreich waren direkt gegenüber die Aussteller desGemeinschaftsstands "Prozesskette Oberflächentechnik". DieLeistungsschau bildete das breite Angebot der Branche umfassend abund gab Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche zuroberflächentechnischen Bearbeitung von Teilen. "Besonders dieExponate haben die Interessierten auf unseren Stand gezogen", sagtHerbert Kaeszmann, Organisator des WoTech-Gemeinschaftsstands. "Diebeteiligten Unternehmen wollen nächstes Mal wieder dabei sein."Das Ausstellungsspektrum der SurfaceTechnology GERMANY umfasst dasgesamte Spektrum der Oberflächentechnik. Dazu gehören Galvanotechnik,Strahltechnik, Thermisches Spritzen, Industrielle Plasma- undLaseroberflächentechnik, Beschichtungsmaterialien,Oberflächenbehandlung, Umweltschutz und Versorgungstechnik,Dienstleistungen, Vorbehandlung, Reinigung sowie Mess-, Prüf- undAnalysetechnik. Die nächste SurfaceTechnology GERMANY wird vom 16.bis 18. Juni 2020 in Stuttgart veranstaltet.Weitere Ausstellerstimmen:Georg Harnau, Leiter Marketing, Walther Trowal GmbH & Co. KG: "Füruns war die Messe in doppelter Hinsicht sehr erfolgreich. Wir habenzum einen mit vielen Neuinteressenten gesprochen. Zum anderen habenwir erstmals auf einer Messe zwei unterschiedliche Produktgruppenvorgestellt: Gleitschleiftechnik sowie Kleinteilebeschichtung. Undfür beide Gruppen war das Interesse gleichermaßen groß. Der Anteilpotenzieller Neukunden lag bei rund 60 Prozent. Viele regionaleInteressenten waren dabei, aber auch internationale. Für einigeKollegen aus dem Vertrieb lohnt sich definitiv einItalienischkursus."Frank Breidenbach, Key Account Manager Global Sales, DörkenMKS-Systeme GmbH & Co. KG:"Für uns ist die SurfaceTechnology GERMANY hauptsächlich eineNetzwerkmesse. Deshalb haben wir hier auch zum ersten Mal nichtproduktbezogen ausgestellt, sondern unseren Kunden Seminare zum ThemaKorrosion und Korrosionsschutz angeboten. Unser Corrosion Collegefindet insgesamt guten Anklang, ist aber ja noch neu und muss sichdeshalb erst entwickeln."Thomas Haberfellner, Leiter Service und Vertrieb Inland,Schlötter:"Unser Fazit: beide Daumen hoch! Wir hatten sehr viele Besucherauf dem Stand und sehr viele gute Gespräche. Vor allem der Mittwochwar für uns Großkampftag. Wir haben Bestandskunden, Neukunden undLieferanten hier gehabt. Mindestens ein Drittel der Besucher kam ausdem Ausland, beispielsweise Österreich, Schweiz, Ungarn, Tschechien,Russland, Japan, Schweden oder UK. Unser Messeordner, in dem wir allewichtigen Leads sammeln, füllt sich gut. Die SurfaceTechnologyGERMANY ist und bleibt auch unter dem neuen Namen unsere Hausmesse."Petra Schlachter, Public Relations, Harter GmbH:"Wir hatten mit Dienstag und Mittwoch zwei fulminante Tage. DieMischung aus Bestands- und Neukunden war sehr gut. Positiv überraschthat uns die große Anzahl von Fachbesuchern ausnicht-deutschsprachigen Ländern. Viele kamen aus Südostasien undhatten zum Teil sehr konkrete Anliegen. Möglicherweise ist das eineFolge des neuen Markennamens SurfaceTechnology GERMANY."Jochen Fezer, Business Unit Leiter, TIB Chemicals AG:"Die Oberflächentechnik ist eine kleine Welt und deshalb muss manhier dabei sein. Die Messe ist ein Familientreffen für das Netzwerkinnerhalb dieser Industrie. Man trifft die bekannten Protagonisten,aber es sind auch Neukunden-Leads dabei. Insgesamt hatten wir einegute Besucherfrequenz."Björn Laskowski, Sales Director, Auer Strahltechnik:"Für uns ist die Messe besser gelaufen als erwartet. Unter demNamen SurfaceTechnology GERMANY fühlen wir uns deutlich besseraufgehoben. Wir treffen hier an Neu- und Bestandskunden genau dieAnwender aus Automotive und Anlagenbau, die auch hier im süddeutschenRaum vertreten sind."Andreas Mühle, Geschäftsführer, Coventya GmbH:"Der Umzug in Halle 1 ist als Erfolg zu bewerten. Besuchermäßigist es etwas schleppend angelaufen, aber Tag zwei war auf jeden Fallsehr gut. Ein wichtiger Aspekt dieser Veranstaltung ist dasNetzwerken. Die Branche trifft sich hier. Die Internationalität istaus unserer Sicht leicht gestiegen. Wir hatten viele Gespräche mitItalienern, aber auch mit asiatischen Kunden aus Indien oder China."Benjamin Diener, Geschäftsführer, SurTec Deutschland GmbH:"Das war eine hervorragende Messe für uns mit vielenKundengesprächen. Wir sind mit elf Leuten hier gewesen und waren mithoher Schlagzahl durchgehend beschäftigt. Unsere Branche ist nichtsehr groß, daher ist diese Messe immer auch ein bisschen wie einKlassentreffen. Der Mehrwert ist aber auch zählbar. Wir führen mitunseren Kunden hier sehr zielgerichtete Gespräche und besprechenkonkrete Projekte."Paul van Ham, Geschäftsführender Gesellschafter, Hender Pompen BV:"Die SurfaceTechnology GERMANY ist weltweit die wichtigsteTechnologiemesse für den Oberflächenbereich. Wir haben deshalb auchunsere globalen Sales-Mitarbeiter hierher gebracht. Insgesamt merkenwir, dass die Kunden genau das suchen, was wir bieten: ein robustesund zuverlässiges Produkt, das aber auch Energie spart.Nachhaltigkeit ist ein großes Thema."Frank Munk, Geschäftsführer, Munk GmbH:"Die Messe hat unsere Erwartungen definitiv übertroffen. Hier amStandort wird Oberflächentechnik wirklich gelebt. Eine so hoheQualität der Gespräche gibt es deshalb auch nirgendwo sonst. DieBesucher zeigen großes Interesse an Informationen und planen künftigeAufträge. Den Namenswechsel zur SurfaceTechnology GERMANY habe ichvorher kritisch gesehen, aber jetzt ziehe ich ein positives Fazit.Der neue Name hat offensichtlich dazu geführt, dass noch mehrinternationale Neukunden kommen, etwas aus Indien, China, Taiwan undsogar Mexiko."Sandra Theis, Senior Sales Executive, KraftPowercon Sweden AB:"Die SurfaceTechnology in Stuttgart ist meiner Meinung nach diewichtigste Messe im Bereich Oberflächentechnik. Die Besucherqualitätwar 2018 wie immer gut. Die etwas schwächere Besucherfrequenz kanndamit zu tun haben, dass die parts2clean nicht mehr parallelstattfindet oder dass es der Branche im Moment einfach so gut geht,dass die Zeit für einen Messebesuch fehlte."Matthias Böhland, Produktmarketing Mikroskopie, KeyenceDeutschland GmbH:"Die letzte O&S war schon gut, auf der HANNOVER MESSE waren wirauch sehr zufrieden - entsprechend hoch waren unsere Erwartungen fürdie SurfaceTechnology GERMANY. Aber unsere Erwartungen sind erfülltworden. Wir haben hier mit hoher Schlagzahl Gespräche mit Kundenführen können. Qualität und Quantität waren sehr gut. Wir stellenfest, dass das Interesse am Bereich Forschung und Entwicklung sowieQualitätsanalyse von Oberflächen sehr hoch ist."Ludger Fuchs, Geschäftsleiter Deutschland, NOF Metal CoatingsEurope S.A.:Der neue Name hat der Messe gut getan. Jetzt verstehen auchbeispielsweise Besucher der Parallelmessen sofort, worum es geht. Fürdie Zukunft wird es spannend zu sehen, wie die Marke 'Surface' - überdie bisherigen Stammkunden hinaus - zusätzliche Technologien undPersonengruppen ansprechen kann."Günter Kayan, Prokurist, Forplan AG:"Wir sind sehr zufrieden und ziehen eine rundum positive Bilanz.Wir haben mit sehr vielen Fachbesuchern sehr gute Gespräche geführt.Unseren bestehenden Kunden haben wir eine neue Anlage vorgestellt,waren aber auch im Neukundengeschäft erfolgreich. Insgesamt sind wirauf großes Interesse gestoßen."Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter vonInvestitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz vonvoraussichtlich 357 Millionen Euro im Jahr 2017 zählt sie zu den fünfgrößten deutschen Messegesellschaften. Zum unternehmenseigenenEventportfolio gehören internationale Leitmessen wie (inalphabetischer Reihenfolge) die CEBIT (Business-Festival fürInnovation und Digitalisierung), die CeMAT (Intralogistik und SupplyChain Management), die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche undBodenbeläge), die HANNOVER MESSE (industrielle Technologien), dieINTERSCHUTZ (Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz undSicherheit), die LABVOLUTION (Labortechnik) und die LIGNA(Holzbearbeitung und Forsttechnik). Darüber hinaus ist dasMessegelände regelmäßig Schauplatz von Gastveranstaltungen, dieLeitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA (DLG; Agrartechnik) undEuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW; Werkzeugmaschinen),EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAA Nutzfahrzeuge (VDA;Transport, Logistik, Mobilität). Mit mehr als 1 200 Beschäftigten und58 Sales Partnern ist die Deutsche Messe in rund 100 Ländern präsent.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die Redaktion:Katja WohlersTel.: +49 171 - 6407562E-Mail: mail@katjawohlers.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:http://ots.de/V95BMcOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell