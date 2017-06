Surf-Aktion auf dem Rhein: Deutsche Umwelthilfe und Plastic-Soup-Surfer starten Projekt gegen Vermüllung der Meere

Berlin (ots) - Surfer Merijn Tinga startet am Bodensee zu einer1.200 km langen Fahrt auf dem Rhein mit einem Surfbrett ausPlastikflaschen - Einladung zum Pressetermin der DUH mit demPlastik-Soup-Surfer am 6. Juni im badischen Rheinfelden - DUH und derPlastic-Soup-Surfer rufen zur Abfallvermeidung durch Mehrwegflaschenund zur Einführung von Pfandsystemen auf - Coca-Cola sollMehrwegausstieg in Deutschland beendenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Surfer Merijn Tinga rufengemeinsam zur Vermeidung von Plastikabfall in den Meeren auf undstarten hierzu eine Aktion auf dem Rhein. Am 4. Juni beginnt dersogenannte Plastic-Soup-Surfer am Bodensee seine 1.200 Kilometerlange Reise auf dem Rhein bis zum Endpunkt in Leiden an derniederländischen Nordseeküste. Merijn Tinga reist auf einem Surfbrettaus im Meer gesammelten Plastikflaschen und Verschlüssen. Die Flüsseund Weltmeere sind voll davon. Rund zehn Millionen Tonnen Müllgelangen jährlich in die Ozeane, wovon etwa drei Viertel aus Plastiksind. Durch Strömungen gelangen Plastikflaschen und Tüten auch in dieentlegensten Winkel der Erde."Um das Problem der Meeresverschmutzung wirklich in den Griff zubekommen, müssen Abfälle in erster Linie vermieden werden. WeilPlastikflaschen den größten Anteil an Abfällen in den Meerenausmachen, sollten Getränke in wiederbefüllbaren und abfallarmenMehrwegflaschen angeboten werden. Weil in Deutschland dieMehrwegquoten - auch wegen dem Mehrwegausstieg von Coca-Cola -sinken, muss Umweltministerin Hendricks die Mehrwegquote imVerpackungsgesetz verbindlich machen. Durch Sanktionsmaßnahmen, wiezum Beispiel einer Abgabe von 20 Cent auf Plastikflaschen und Dosen,können auch einwegorientierte Unternehmen, wie Coca-Cola, Pepsi, Aldiund Lidl an den Umweltschutz herangeführt werden", sagtDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch."Dort wo es keine Mehrwegflaschen gibt, sind Pfandsysteme einLösungsansatz. Weil Verbraucher ihr bezahltes Pfandgeld wiederbekommen wollen, entsorgen sie Plastikflaschen nicht in der Umwelt,sondern geben sie im Supermarkt zurück", sagt der Plastik-Soup-SurferMerijn Tinga. In Deutschland konnte durch die Einführung einesPfandsystems die wilde Entsorgung von jährlich mehr als zweiMilliarden Plastikflaschen und Dosen in der Umwelt fast komplettgestoppt werden. Allerdings sollten nicht nachvollziehbare Ausnahmenvon der Einwegpfandpflicht gestrichen werden, wie zum Beispiel fürSäfte und Nektare.Die Surf-Aktion soll auch Aufmerksamkeit auf die Hersteller dervielen Milliarden Einwegplastikflaschen, wie zum Beispiel Coca-Colalenken. Der amerikanische Brausegigant trägt weltweit die größteVerantwortung für Plastikflaschen in den Weltmeeren. Ein Ende 2016veröffentlichtes internes Strategiepapier belegte, dass Coca-Colaneben der Bekämpfung von Mehrwegflaschen auch die Einführung vonPfandsystemen und höherer Recyclingquoten verhindern möchte. InDeutschland ist der Soft-Drink-Konzern dabei, aus dem Mehrwegsystemauszusteigen und hat bereits zwei von drei Mehrwegflaschen aus demSortiment genommen. Diese Unternehmenspolitik führt zu immer größerenAbfallbergen aus Plastik. Die Botschaft der DUH und desPlastik-Soup-Surfers an den europäischen Coca-Cola Chef Damian Gammelist, wiederbefüllbare Mehrwegflaschen einzusetzen und die Einführungvon Pfandsystemen zu unterstützen.Einladung zum PresseterminAm 6. Juni 2017 macht der Plastik-Soup-Surfer Halt imschweizerischen Rheinfelden und nimmt an einem gemeinsamenPressetermin mit der DUH teil, der um 12:00 Uhr beim WasserkraftwerkRheinfelden der Energiedienst AG (Wasserkraftwerk Rheinfelden,Chleigrütstrasse 1, CH-4310 Rheinfelden) beginnt. Neben einemKurzfilm über die Aktion des Plastik-Soup-Surfers informieren wir Sieüber alle Hintergründe zur Verschmutzung der Meere, zuverantwortlichen Akteuren und Lösungsstrategien. Ebenso stehen dieExperten des Rhein-Wasserkraftwerks Rede und Antwort, wieviel Müllder Rhein Jahr für Jahr transportiert. Selbstverständlich könnenFotos vom Plastikflaschen-Surfboard und Merijn Tinga in Aktiongemacht werden.Links:Route des Plastic-Surfers, der aktuelle Stand der zurückgelegtenStrecke, Berichte über Aktionen an Zwischenpunkten, Interviews,Videos und Bilder http://plasticsoupsurfer.org/Kampagnenmaterialien Mehrweg ist Klimaschutzhttp://www.duh.de/mehrweg_klimaschutz0/Geleaktes Strategiepapier zur europäischen Unternehmenspolitik vonCoca-Cola: http://l.duh.de/p301116Faktencheck zum Mehrwegausstieg von Coca-Cola:http://l.duh.de/r4psuKontakt:Steffen Holzmann, Projektleiter ecoIT Deutsche Umwelthilfe+49 (0) 170 4120449, holzmann@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft Deutsche Umwelthilfe+49 (0) 30 2400 867 43, +49 (0) 151 18256692, fischer@duh.deKim van den Anker, Kampagnenplanung Plastic Soup Surfer+31 (0) 631917734, kimvdanker@gmail.comDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell