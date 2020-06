Sureserve: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Für die Aktie Sureserve aus dem Segment "Diversified Support Services" wird an der heimatlichen Börse London am 17.06.2020, 11:53 Uhr, ein Kurs von 46 GBP geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sureserve entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Sureserve beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,09 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,17) für diese Aktie. Sureserve bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sureserve-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 35,91 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (46 GBP) deutlich darüber (Unterschied +28,1 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (40,21 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,4 Prozent Abweichung). Die Sureserve-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die Sureserve-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sureserve-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Sureserve aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Alles in allem erhält Sureserve eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.