Supremex: Aktienanalyse vom 25.07.2018: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Am 24.07.2018 ging die Aktie Supremex an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 3,22 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Papierprodukte".Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Supremex entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Supremex liegt mit einer Dividendenrendite von 8,1 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Home & Office Products"-Branche hat einen Wert von 2,92, wodurch sich eine Differenz von +5,18 Prozent zur Supremex-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

