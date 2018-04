Support-Organisation von itelligence durch SAP zertifiziert / itelligence erhält Zertifizierung als Partner Center of Expertise (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bielefeld (ots) -itelligence ( https://itelligencegroup.com/de/) kann alszertifizierter SAP-Partner nach strengen Validierungstests nunSupport für SAP Business All-in-One, SAP Analytics, SAP HANA, mobileSAP-Lösungen, Datenbank- und technologische Lösungen von SAP sowieSAP Hybris Commerce anbieten.Der SAP-Partner itelligence gab heute bekannt, dass dasUnternehmen die Zertifizierung "Partner Center of Expertise" der SAPSE erhalten hat. Nach einer umfassenden Prüfung derSupport-Organisation von itelligence wurde von SAP bestätigt, dassder Support, den itelligence seinen Kunden bietet, den aktuellentechnischen und organisatorischen Standards der SAP entspricht.Das "Partner Center of Expertise"-Programm umfasst eineZertifizierung des Supportcenters durch den Bereich SAP DigitalBusiness Services bei SAP. Die Zertifizierung gilt für das gesamteSupportcenter eines Partners einschließlich der Supportmitarbeiter,Supportprozesse und Infrastruktur. Die Zertifizierung bestätigt, dassdie Support-Organisation eines Partners die Mindestanforderungenerfüllt, die für hochwertige Support-Services für Kunden in Bezug aufSAP Business All-in-One, SAP Analytics, SAP HANA, mobileSAP-Lösungen, Datenbank- und technologische Lösungen von SAP sowieSAP Hybris Commerce erforderlich sind. Die Zertifizierung ist füralle Partner zwingend vorgeschrieben, die konformeKundensupport-Prozesse verkaufen, anbieten und bereitstellen."Dass wir diese Zertifizierung erreicht haben, ist einentscheidender Marktvorteil für itelligence", so Lars Janitz,Executive Vice President, Head of Global Managed Services,itelligence AG. "Das zeigt deutlich, dass unsere Supportabläufe und-Dienstleistungen für SAP-Lösungen den SAP-Standards entsprechen.Somit können unsere Kunden darauf vertrauen, dass sie hochwertigenSupport für die implementierten SAP-Lösungen bekommen."Um sich für die Zertifizierung zu qualifizieren, setzt itelligenceSAP Solution Manager als wesentliches Element derSupport-Infrastruktur ein. In diesem Jahr nahmenitelligence-Niederlassungen in 19 Ländern an dem erfolgreichenZertifizierungs- und Rezertifizierungsprozess teil. DieZertifizierung als "Partner Center of Expertise" gilt für zwei Jahre.itelligence AG, der weltweit tätige, mehrfach ausgezeichneteSAP-Partner, erhielt die Zertifizierung für das Support-Centererstmals im Jahr 2012 und wurde in den Folgejahren und zuletzt 2018mehrfach rezertifiziert."Unsere globale Strategie mit dem Schwerpunkt auf derImplementierung von SAP-Software trägt weiterhin Früchte. SAP hatunsere Support-Organisation schon mehrfach als Partner Center ofExpertise zertifiziert. Mit dieser wichtigen Anerkennung bestätigtSAP unseren Kunden, dass wir erstklassigen Service und Support bieten- sowohl in technischer Hinsicht als auch in Bezug auf die Prozesse",führt Janitz weiter aus.Über itelligence (https://itelligencegroup.com/de/) itelligenceist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mitrund 7.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten.Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business Alliance Partner, SAPGlobal Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von CloudServices und Application Management Services sowie SAP Platin Partnerrealisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mitseinem umfassenden Leistungsspektrum - von derSAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelteSAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zuHosting Services - erzielte das Unternehmen in 2017 einenGesamtumsatz rund 872,2 Mio. Euro. Für das renommierteWirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den bestenUnternehmensberatern in Deutschland.Pressekontakt:Silvia DickeHead of Corporate Public Relationsitelligence AG,Königsbreede 1,33605 Bielefeldphone: +49 521 91448-107e-mail: silvia.dicke@itelligence.dewww.itelligencegroup.comOriginal-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell