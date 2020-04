Supertalent unterstützt Corona-Nothilfe / Angel Flukes wirbt für Arbeit von Samaritan's Purse

Berlin (ots) - "Das Supertalent"-Siegerin Angel Flukes unterstützt mit ihrem neuen Song die Corona-Nothilfe. Gemeinsam mit Ray Watts und dem SOS Project wirbt sie mit dem Song "Walk through the storm" für die Arbeit der internationalen christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Der Verein betreibt unter anderem in Cremona bei Mailand (Italien) ein Notfallfeldlazarett für schwerkranke Corona-Patienten. Darüber hinaus finanziert Samaritan's Purse die Verteilung von Lebensmitteln und Hygienepaketen an Obdachlose und bedürftige Familien im deutschsprachigen Raum. "Ich bin im Internet auf die Hilfsorganisation aufmerksam geworden und war gleich begeistert, wie praktisch geholfen wird. Die barmherzigen Samariter helfen dort, wo Not ist", sagt Flukes zu ihrer Motivation. "Wir gehen mitten ins Chaos, in die größte Krise. Insofern passt der Song auch gut zu unserer Arbeit: Wir laufen durch den Sturm, um zu helfen", sagt Christoph Stiller, Leiter der internationalen Programme bei Samaritan's Purse. Die Spendenaktion findet man unter http://www.die-samariter.org/wtts , das begleitende Musikvideo feiert am 24. April um 18 Uhr auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=uFMetxSY6m0) , zu sehen unter http://www.die-samariter.org/angelflukes , seine Premiere.Über Samaritan's Purse e. V.Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen - insbesondere an Orten, an denen nur wenig andere arbeiten. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.die-samariter.org .Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar / Sandra Jakobpresse@die-samariter.org+49 (0)30 76 883 434Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56021/4579081OTS: Samaritan's Purse e. V.Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell