"Das Supertalent 2018": Start der offenen Castingtour am 24. März 2018 in Stuttgart

Ab Herbst 2018 sucht RTL wieder das spektakulärsteUnterhaltungstalent Deutschlands. Dafür ist das Casting-Team von "DasSupertalent" ab 24. März wieder in ganz Deutschland, der Schweiz undÖsterreich unterwegs, um besondere Talente zu finden. Jeder, derschon immer mal sein Können unter Beweis stellen wollte und davonträumt, aus dem grauen Alltag ins Rampenlicht zu treten, hat jetztwieder die Gelegenheit dazu.Jeder, der glaubt, eine besondere Begabung, ein tolles Talent zuhaben, kann ohne Voranmeldung von 12:00 bis 20:00 Uhr zu den offenenCastings kommen. Den Auftakt der Castingtour bildet am 24. MärzStuttgart. Dann folgen 25 weitere Städte. Bis zum Start der offenenCastings kann man sich noch unter www.rtl.de bewerben.Bei "Das Supertalent" gibt es keine Grenzen! Alles ist möglich!Jeder kann mitmachen! Ob allein oder in der Gruppe, ob jung oder alt,Mensch oder Tier - alle bekommen in dieser Show die Gelegenheit zuzeigen, was in ihnen steckt. Dem Sieger winken am Ende 100.000 EuroPreisgeld."Das Supertalent" ist eine Produktion von Ufa Show & Factual undwird ab Herbst 2018 bei RTL zu sehen sein. Siegerin der vergangenenStaffel war die 10-jährige Alexa Lauenburger, die mit ihrer Hundeshowdas Publikum verzauberte. Im Durchschnitt erreichte die elfte Staffel3,79 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (13,1% MA). Bei den 14- bis59-Jährigen betrug der Marktanteil starke 17,3 Prozent.Hier alle Termine der offenen Castings von "Das Supertalent 2018":Die Castings finden jeweils von 12.00 bis 20.00 Uhr statt!24.03.2018 StuttgartMaritim Hotel StuttgartSeidenstr. 3470174 Stuttgart03.04.2018 DortmundMercure Hotel Dortmund CentrumOlpe 244135 Dortmund05.04.2018 BremenMaritim Hotel & Congress Centrum BremenHollerallee 9928215 Bremen07.04.2018 HannoverHannover Congress Centrum (HCC)Theodor-Heuss-Platz 1-330175 Hannover09.04.2018 ErfurtHotel Radisson Blu ErfurtJuri-Gagarin-Ring 12799084 Erfurt14.04.2018 UlmLAGO Hotel & Restaurant am SeeFriedrichsau 5089073 Ulm16.04.2018 Innsbruck (Österreich)Hotel InnsbruckInnrain 3A-6020 Innsbruck19.04.2018 Graz (Österreich)Hotel Novapark GrazFischeraustr.22A-8051 Graz21.04.2018 Wien (Österreich)Hotel Hilton ViennaAm Stadtpark 1A-1030 Wien23.04.2018 Linz (Österreich)Hotel Coutyard by Mariott LinzEuropaplatz 2A-4020 Linz27.04.2018 & 28.04.2018 KölnMMC Studios Köln// ColoneumAm Coloneum 150829 Köln30.04.2018 HamburgHandwerkskammer HamburgHolstenwall 1220355 Hamburg05.05.2018 Frankfurt am MainHotel Intercontinental FrankfurtWilhelm- Leuschner-Str. 4360329 Frankfurt07.05.2018 FreiburgNovotel Freiburg Am KonzerthausKonrad-Adenauer-Platz 279098 Freiburg09.05. 2018 Bern (Schweiz)Best Western Hotel BernZeughausgasse 9CH-3011 Bern12.05.2018 Zürich (Schweiz)Renaissance Zürich Tower HotelTurbinenstr. 20CH- 8005 Zürich14.05. 2018 SaarbrückenMercure Hotel Saarbrücken-CityHafenstr. 866111 Saarbrücken18.05. & 19.05.2018 BerlinGLS Sprachzentrum BerlinKastanienallee 8210435 Berlin22.05.2018 MünchenSalesianum MünchenSt.-Wolfgangs-Platz 1181669 München24.05.2018 NürnbergRinghotel Loew's MerkurPillenreuther Str. 190459 Nürnberg26.05. 2018 MannheimDorint Hotel MannheimFriedrichsring 668161 Mannheim28.05.2018 Leipzigpentahotel LeipzigGroßer Brockhaus 304103 Leipzig02.06.2018 KölnMMC Studios Köln// ColoneumAm Coloneum 150829 Köln09.06.2018 OberhausenNH Hotel OberhausenDüppelstr. 246045 Oberhausen