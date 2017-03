"Das Supertalent 2017": Start der Castingtour am 1. April in Frankfurt am Main

Köln (ots) - Den Traum, einmal auf der großen Bühne zu stehen undsein Talent unter Beweis zu stellen, haben viele. Jetzt kann er inErfüllung gehen, denn es ist wieder soweit: Deutschlands buntesteCastingshow geht in eine neue Runde.Wer schon immer ein Millionenpublikum mit seinem atemberaubendenoder skurrilen Talent - sei es Singen, Tanzen, Musizieren, Zaubern,Akrobatik oder sonstiges - begeistern wollte, kann ab 1. April(12.00 -20.00 Uhr) - ohne Voranmeldung - zu den offenen Castingskommen und sich dort für die 11. Staffel von "Das Supertalent"bewerben. Der Startschuss fällt in Frankfurt am Main. Neben 17Terminen in verschiedenen deutschen Städten, macht die Castingtourauch wieder Halt in Österreich und der Schweiz. Bis zum Start derCastings kann man sich auf RTL.de anmelden.Ob Sänger, Zauberer oder Akrobat, ob Alleinunterhalter oderGruppen, Herrchen und Haustier - in dieser Show ist jeder willkommen.Je ausgefallener, desto besser! Der Gewinner erhält neben demPreisgeld in Höhe von 100.000 Euro auch die einmalige Gelegenheit imShowmekka Las Vegas aufzutreten.Das Supertalent" ist eine Produktion von Ufa Show & Factual undwird ab Herbst 2017 bei RTL zu sehen sein. In der vergangenen Staffelgewann die Sängerin Angel Flukes aus Calvia (Mallorca) den Titel. ImDurchschnitt erreichte die zehnte Staffel 4,29 Millionen Zuschauer ab3 Jahre (15 % MA). Bei den 14- bis 59-Jährigen betrug der Marktanteilstarke 19,9 Prozent.Hier alle Termine der offenen Castings von "Das Supertalent 2017":Die Castings finden jeweils von 12.00 bis 20.00 Uhr statt!01.04.2017 Frankfurt am MainHotel Intercontinental FrankfurtWilhelm-Leuschner-Str. 4360329 Frankfurt03.04.2017 DortmundMercure Hotel Dortmund CentrumOlpe 244135 Dortmund08.04.2017 Zürich (Schweiz)Renaissance Zürich Tower HotelTurbinenstr. 20CH-8005 Zürich10.04.2017 StuttgartMaritim Hotel StuttgartSeidenstr. 3470174 Stuttgart12.04.2017 FreiburgNovotel Freiburg Am KonzerthausKonrad-Adenauer-Platz 279098 Freiburg18.04.2017 OberhausenNH Hotel OberhausenDüppelstr. 246045 Oberhausen20.04.2017 HannoverHannover Congress Centrum (HCC)Theodor-Heuss-Platz 1-330175 Hannover22.04.2017 BremenMaritim Hotel & Congress Centrum BremenHollerallee 9928215 Bremen24.04.2017 Leipzigpentahotel LeipzigGroßer Brockhaus 304103 Leipzig26.04.2017 DresdenMaritim Hotel & Congress Center DresdenOstra-Ufer 201067 Dresden02.05.2017 ErfurtHotel Radisson Blu ErfurtJuri-Gagarin-Ring 12799084 Erfurt04.05.2017 NürnbergHotel Hilton NürnbergValznerweiherstr. 20090480 Nürnberg06.05. & 08.05.2017 Wien (Österreich)Hotel Hilton ViennaAm Stadtpark 1A-1030 Wien10.05.2017 Graz (Österreich)Hotel Das WeitzerGrieskai 12-16A-8020 Graz12.05. & 13.05.2017 KölnMMC Studios Köln // ColoneumAm Coloneum 150829 Köln19.05. & 20.05.2017 MünchenSalesianum MünchenSt.-Wolfgangs-Platz 1181669 München22.05.2017 UlmLAGO Hotel & Restaurant am SeeFriedrichsau 5089073 Ulm24.05.2017 MannheimDorint Hotel MannheimFriedrichsring 668161 Mannheim26.05. & 27.05.2017 HamburgHandwerkskammer HamburgHolstenwall 1220355 Hamburg09.06. & 10.06.2017 BerlinGLS Sprachenzentrum BerlinKastanienallee 8210435 BerlinPressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell