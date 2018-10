Unterföhring (ots) - Erfolgreicher Fun Freitag mit Luke Mockridgeund Martina Hill in SAT.1: Die Zeitreise-Show "LUKE! Die 2000er undich" begeistert 13,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer in derPrime Time. Spitzenauftakt für "Die Martina Hill Show" im Anschluss:Die "Queen of Comedy" startet mit 15,0 Prozent Marktanteil für ihreerste eigene Comedyshow.Mehr Luke Mockridge gibt es bereits am Sonntag bei "LUKE! DieWoche und ich" (28. Oktober, 22:50 Uhr) in SAT.1 mit Samy Deluxe(feat. Afrob, feat. Eko Fresh) als Studioband und zusammen mit seinemGast Comedian Öczan Coser inszeniert Luke "Romeo und Julia" neu. Dienächste Ausgabe "Die Martina Hill Show" läuft am Freitag, 2.November, um 22:45 Uhr in SAT.1.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 27.10.2018 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell