Superstar Lena Meyer-Landrut moderierte Radio TEDDY-Morgenshow und lüftet dabei exklusiv ein Geheimnis (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Potsdam (ots) -"Ich glaube, ich mach' das jetzt hauptberuflich, ich kommewieder!", so Superstar Lena heute augenzwinkernd nach ihrerMorgensendung bei Radio TEDDY. Cristina und Tobi hatten sie voreinigen Wochen spontan via Instagram eingeladen und erlebten Lena ab6:30 Uhr live und pur!So gab's von ihr zum Wetter gleich Tipps für die richtige Kleidungund zu den Songs ganz persönliche Kommentare. Lena ließ sich von denHörern mit Fragen "löchern", plauderte darüber, dass sie wahnsinniggern Pommes esse, aber fürs Fit-Sein doch lieber zu Nüssen odergetrockneten Früchten greife ... Und sie lüftete ein Geheimnis. Aufdie Frage nach ihrem persönlichen Lieblings-Song verriet sieexklusiv: "Ich bin total verliebt in meinen ganz neuen Song. ...Alles was neu ist, liebt man ja sehr besonders. Hey Leute, ich sag'seinfach. Es ist jetzt die Premiere. Die neue Single heißt 'Don't LieTo Me'." Die erscheint übrigens am kommenden Freitag.Ratzfatz war die Sendung gelaufen und Cristina und Tobi von derRadio TEDDY-Morgenshow kommentierten: "Perfekt, Lena kann auch Radiound gerne wieder bei uns vorbeischauen."Alle Highlights aus der Radio TEDDY-Morgenshow mit Lena sind unterwww.radioteddy.de nachzuhören.Radio TEDDY ist deutschlandweit das erste und einzige24-Stunden-Programm für Familien und Kinder und sendet inBerlin/Brandenburg, Bayern, Bremen/ Bremerhaven, Thüringen, Hessen,Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern.Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell