Weitere Suchergebnisse zu "Next":

London (ots/PRNewswire) - Superpedestrian stellt sein nächstes Betriebssystem vor, die Kernsoftware, die direkt in seine LINK E-Scooter programmiert ist.Die zweite Version von LINKs einzigartigem Betriebssystem mit dem Codenamen "Briggs" verkürzt die Reaktionszeit für Geofence auf 0,7 Sekunden, speichert die dreifache Anzahl an Geofence-Zonen, hat eine 7-fach präzisere Geofence-Genauigkeit, erhöht die Akkulaufzeit um zwei Tage und verlängert die Reichweite des Scooters um 10 %. Dank Over-the-Air-Updates kann das Unternehmen seine gesamte globale LINK-Flotte in Sekundenschnelle aktualisieren.LINK ist der einzige E-Scooter mit VIS (Vehicle Intelligent Safety System), einem hochentwickelten Onboard-Sicherheitssystem, das künstliche Intelligenz, 73 Sensoren und fünf Mikroprozessoren kombiniert. VIS führt während einer Fahrt jede Sekunde 1.000 Fahrzeug-Gesundheitsprüfungen durch und überwacht, regelt und feinjustiert die Fahrzeugleistung in Echtzeit. Da VIS kontinuierlich mit neuen Betriebssystemen, Funktionen und Updates aufgerüstet werden kann, werden die LINK-Roller mit jedem Update reaktionsschneller."LINK ist so konzipiert, dass es mit der Zeit intelligenter wird - unsere Fähigkeit, das Betriebssystem kontinuierlich zu aktualisieren, macht LINK einzigartig", sagt Assaf Biderman, Gründer und CEO von Superpedestrian. "Wenn ein städtischer Partner mit einer neuen Idee zu uns kommt, können wir diese dank VIS einfach hinzufügen. Dies führt zu immer besseren Fahrzeugen für Fahrer, besserem Schutz für Fußgänger und robusterer Sicherheitsleistung für Städte. Die Städte sollten nichts anderes für ihre Bürger verlangen."Hauptmerkmale von Briggs:- 22 % schnellere Geofence-Reaktion. LINK Scooter können in nur 0,7 s reagieren und sind damit das am schnellsten reagierende Geofence-System der Branche.- 3x Kapazität für Onboard-Geofences. Das Briggs-Betriebssystem kann nun 24.000 diskrete Onboard-Zonen in einer Stadt unterbringen.- 7x präzisere Geofence-Genauigkeit. Die verbesserte Kartenauflösung macht die Parkkontrolle präziser und die Durchsetzung von Geofence schneller.- 10 % mehr Reichweite. Die Effizienz des Antriebsstrangs erhöht die Reichweite des Rollers auf 95 km: dreimal so viel wie bei herkömmlichen Alternativen.- Zwei Tage zusätzliche Akkulaufzeit. Erhöht auf 22 Tage.- Superpedestrian enthüllte auch neue ergonomische Designmerkmale für die neuesten Roller in der Produktion:- Aktualisierte Vorderradaufhängung. Verringert die Ermüdung des Fahrers bei längeren Fahrten und erhöht die Fahrstabilität.- Ein helleres Farbschema. Mit umfangreicherem Einsatz seines Sicherheitsgelbs.- Eine neu gestaltete Deckmatte. Ein ruhigeres Fahrverhalten und mehr Grip unter den Füßen.- Überarbeitete Lenkergriffe. Komfortabler für Fahrer und langlebiger.Erfahren Sie mehr unter LINK.city (https://www.link.city/). Hochauflösende Fotos verfügbar: Pressemappe (https://www.link.city/press).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459411/Superpedestrian.jpgPressekontakt:e (EMEA):Mike Gale+44 (0)7876 563044michael@influenceassociates.comRoss Ringham+44 (0)7536 067858ross.ringham@superpedestrian.comOriginal-Content von: Superpedestrian, übermittelt durch news aktuell