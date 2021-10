Supernus Aktie: Unternehmen stärkt Parkinson-Portfolio mit $450 Millionen Übernahme von Adamas!

Supernus Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SUPN) hat sich bereit erklärt, Adamas Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ADMS) für 9,10 $ pro Aktie bzw. 450 Mio. $ zu übernehmen.

Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus 8,10 $ pro Aktie in bar (400 Mio. $) und zwei nicht handelbaren Contingent Value Rights (CVR) im Gesamtwert von bis zu 1,00 $ pro Aktie in bar.

Zum 30. Juni verfügte Supernus über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung