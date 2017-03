Berlin (ots) -Supermodels essen nur Obst, Salat und Müsli? Von wegen! KarolinaKurkova liebt Mirácoli, und das schon seit ihrer Kindheit. Und diezweifache Mutter hat sogar ein paar persönliche Rezepttricks aufLager.Sie ist als Topmodel bereits seit über 15 Jahren weltweiterfolgreich: "Aber am liebsten bin ich Supermom", sagt KarolinaKurkova über sich. Und da sie zwischen ihrem Zuhause in Miami und denMetropolen auf der ganzen Welt hin und her jettet, genießt sie diegemeinsame Zeit mit Ehemann Archie Drury, sowie den Kindern Tobin (7)und Noah (1) ganz besonders. Essen gehört absolut dazu. "Wenn esschnell gehen und einfach lecker sein soll, gibt's bei uns Mirácoli",verrät die 33jährige gebürtige Tschechin, die auch als Schauspielerinund Moderatorin arbeitet. Sie hat die Marke als Kind bei deutschenBekannten kennengelernt - und liebt Mirácoli einfach, als Geschmackihrer Kindheit. Genauso geht es heute ihrem großen Sohn. Inzwischenlässt sich Karolina ihren Kindheits-Liebling gerne nach Hauseschicken. Und manchmal zelebriert sie sogar ihren persönlichenMirácoli-Tag: "Ich schneide zum Beispiel eine Zucchini in dieTomatensauce, ein paar Pilze oder Sellerie. So kriegt die Familieganz nebenbei frisches Gemüse und in Kombination mit ihremLieblingsgeschmack".Kein Wunder, dass es im Hause Kurkova-Drury regelmäßig heißt:"Heute ist Mirácoli-Tag!"Mirácoli Spaghetti mit Tomatensauce ist der Pasta-Klassiker vonMirácoli nach original italienischem Rezept mit der beliebtenWürzmischung. Neu ist die Pasta-Sauce "Klassiker" als eine von 13leckeren Sorten - für jeden Geschmack ist etwas dabei.https://www.miracoli.de/Ihre Fragen beantworten wir gern:Eckstein Public RelationsMulackstraße 1110119 BerlinTelefon: 030 - 56588873Fax: 030 - 56588974Email: kontakt@ecksteinpr.deOriginal-Content von: Mars Food Deutschland, übermittelt durch news aktuell