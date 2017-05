Supermicros neuer kapazitätsmaximierter, Top-Loading 45-Bay-Speicherserver bietet maximale Intel® Xeon® Duale Prozessor-Performance mit extrem kurzer Tiefe

Das neue 45-Bay-System erweitert Supermicros Portfolio mit 60- und90-Bay-Kapazität Top-Loading Speicherservern und ermöglicht Kunden sodie richtige Größenauswahl für ihre heißen, warmen und kaltenSpeicherebenen in einer einzigen erstklassigen ProduktfamilieSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein global führendes Unternehmen in denBereichen Computer-, Speicher- und Netzwerktechnologien sowie in derGreen IT, präsentiert den neuen (SSG-6048R-E1CR45H/L) 45-Bay,kapazitätsmaximierten, Top-Loading 4U-Speicherserver, der 17 % kürzerist als 60-Bay-Systeme. Das 45-Bay System unterstützt Dual Intel®Xeon® Prozessoren und ergänzt die bestehenden 60- und 90-BayTop-Loading Speichersysteme des Unternehmens.Der neue 45-Bay Speicherserver ist mit dem branchenweitflexibelsten und innovativsten Design ausgestattet. Er bietetmehrstufige Speicherung, Packungsdichte von heißen, warmen und kaltenSpeicherlösungen in einem kompakten 4U-Gehäuse. Als einziger 45-BaySpeicherserver unterstützt das Gerät NVMe SSDs (6 x U.2) fürI/O-intensive Metadaten-Operationen, CPU mit der höchstenPerformance, den größten Speicher mit 24 DIMMs, M.2 SSDs,Boot-Laufwerke mit Hochverfügbarkeit und eine große Bandbreite vonNetzwerkmöglichkeiten mit den Supermicro Super I/O Module (SIOM)Steckkarten.Der 45-Bay Speicherserver hat mit seiner kurzen Tiefe von 25,9Zoll (0,66 Meter) für Rechenzentrumeinsätze genau die richtigenDimensionen und ist perfekt geeignet für räumlich begrenzteUmgebungen, z. B. Erdöl- und Gasexploration vor Ort auf dem Feld,Filmerstellung in der Medien- und Entertainmentindustrie,Datenerhebung in Niederlassungen oder im Einzelhandel,Kreuzfahrtlinien auf See, Einsätze in der Luftfahrt und militärischeÜberwachung. Zu den üblichen Software-Defined Storage (SDS)Applikationen und Anwendungsfällen, für die sich die SupermicroTop-Loading Speicherserver-Familie ideal eignet, gehören unteranderem Red Hat Gluster, Ceph, Daten-Replikationstargets,Daten-Backup, Archivierung und kalte Speicherung, Video-Streaming und-Überwachung.Das freischwebende Schacht-Design erlaubt die Aufhängung aller 45Laufwerke an den Gehäuse-Seitenwänden und -Schienen. Dies reduziertGewichtsbelastung und Vibration auf dem Backplane und Motherboard undverbessert die Luftströmung im System, was wiederum niedrigereVentilatordrehzahlen und so einen geringeren Energieverbrauch zurFolge hat. Dieses branchenweit einzigartige, freischwebendeSchacht-Design sorgt für maximale Speicher-Performance mit höhererZuverlässigkeit des Systems für unsere gesamte Produktfamilie mitTop-Loading Speicherservern.Klicken Sie hier für Informationen über die Speicherlösungen vonSupermicro:https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm"Der neue Top-Loading, Supermicro 45-Bay SuperStorage ist derflexibelste und kompakteste Speicherserver auf der ganzen Welt. Mitseinen kurzen 25,9 Zoll Länge bietet er die maximale Performance mitdualen CPUs, 24 DIMMS und NVMe auf kleinem Raum", sagte CharlesLiang, Präsident und CEO von Supermicro. "Die Top-Loading,kapazitätsmaximierte Speicherserver-Familie von Supermicro liefertmehr als 10 PB* Speicher in einem standardmäßigen 42U-Rack vonRechenzentren für maximale Kapazität und niedrigereGesamtbetriebskosten.""Der neue 45-Bay optimiert das branchenführende Portfolio mitSpeicherprodukten von Supermicro, das mit traditionellenSpeicherservern für Unternehmen und hochverfügbaren Plattformen wieSuper SBB ein breites Spektrum mit innovativen Formfaktoren umfasst.Das gesamte Spektrum bietet kapazitätsmaximierte,Top-Loading-Designs, Front-Loading für allgemeine Zwecke oder Front-und Back-Loading-Designs sowie eine in der Branche einmalige,ausbalancierte Performance und Kapazität des Simply Double Designs."Der 45-Bay SuperStorage SSG-6048R-E1CR45H/L ist ein Speichersystemmit hoher Dichte und Performance, das für eine einfache Umsetzung injedem unternehmensweiten Rechenzentrum konzipiert ist. Das Gehäusebeherbergt 45 im Betrieb austauschbare 3,5" Top-LoadingFestplattenschächte mit Unterstützung von 6 optionalen NVMe U.2Laufwerken, plus 2 im Betrieb austauschbare 2,5" hintereFestplattenschächte für OS-Imaging.Der 45-Bay SuperStorage Server ist für die anspruchsvollstensoftwaredefinierten Speicherapplikationen optimiert und unterstütztbis hin zum dualen Intel Xeon Prozessor E5-2600 v4/v3 mit 3TBDDR4-Speicher in 24 DIMMs, die Hardware- oder Software-OptionenSAS3/SATA3 RAID und eine große Bandbreite von Netzwerklösungen,einschließlich 25G und 40G Ethernet, 56G FDR InfiniBand sowie die100G Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) Netzwerkoptionen überdie Supermicro SIOM-Steckkarten.Der Einsatz und die Wartung des 45-Bay SuperStorage istunkompliziert, dank eines kompakten Kabelführungsarms (CMA), der imBetrieb austauschbaren (Hot-Swap) Kühleinheit, Netzteilen,werkzeuglosen Laufwerkträgern (mit eingebautem 2,5" Adapter),Out-of-Band-Verwaltung durch IPMI 2.0 mit speziell zugewiesenemLAN-Port, Supermicro RSD-basierter Unterstützung für das Intel® RackScale Design (Intel® RSD) und einer LCD-Anzeige für schnelle System-und Laufwerkdiagnostik. Das 45-Bay SuperStorage System brauchtweniger Platz in einem Rack zugunsten einer besseren Luftzirkulationund kann mit redundanten 1600W Platin-Level-Netzteilen betriebenwerden.(*Installiert mit zehn 90-Bay Speicherservern und 12 TBFestplattenlaufwerken)Über Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den größten Anbietern von fortschrittlichen BuildingBlock Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "WeKeep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für denUmweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen am Markt. Weiterführende Informationenfinden Sie unter http://www.supermicro.com.Supermicro, SuperServer, SuperBlade, MicroBlade, BigTwin, BuildingBlock Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/odereingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.Intel, Xeon, Optane, Xeon Phi und Atom sind Warenzeichen und/odereingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den VereinigtenStaaten und anderen Ländern.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.SMCI-AFoto - https://mma.prnewswire.com/media/515940/45_60_90_bay.jpgPressekontakt:Robert DurstenfeldSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell