Supermicro verbessert mit den neuen Intel-Prozessoren der Serie Xeon E-2200 die Leistung von High-Density-, Entry-Level- und Embedded-Servern

Intel-Prozessoren der Serie Xeon E-2200 versorgen Server undSysteme dank ihrer bis zu 8 Rechenkerne und einer Taktfrequenz vonbis zu 5 GHz mit Turbo Boost eine starke LeistungSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen für Unternehmens-IT,Speicher- und Networking-Lösungen sowie Green-Computing-Technologien,stellte seine Lösungen zur Leistungsverbesserung für ein breitesSpektrum von Servern, Workstations und Motherboards vor, die dieneuen Intel-Prozessoren der Serie Xeon E-2200 nutzen. Zusätzlich zuden aktualisierten Vier- und Sechskernprozessoren hat Intel neueAchtkernprozessoren vorgestellt, bei denen in bestimmten Fällenmittels Turbo Boost die Taktfrequenz von 4,5 GHz auf 5 GHz erhöhtwerden kann, was eine Steigerung von 16 % beim Multithreading vonInteger-Operationen bedeutet. Die Speicherleistung innerhalb derXeon-E-2200-Familie von Intel ist zudem mit 128 GB und 2666 MHzdoppelt so hoch."Bei Supermicro entwerfen wir unsere Motherboards, Gehäuse undSystemlösungen in Modulbauweise, um einen schnellen Übergang zu denneuesten Prozessoren zu ermöglichen", so Ivan Tay, Vice President fürProduktmanagement bei Supermicro. Mit den neuestenIntel-Xeon-E-2200-Prozessoren mit bis zu acht Kernen und 5 GHz könnenunsere Kunden eine rasche Leistungssteigerung innerhalb ihrerenergieeffizienten Systeme realisieren."Die Supermicro-Motherboards der X11SC-Serie für Intel Xeon E-2100unterstützen die neuen Intel-Xeon-E-2200-Prozessoren außerdem mitacht verschiedenen Modellen in den Formfaktoren Micro-ATX, Mini-ITXund Wide I/O (WIO) für eine Vielzahl von Endmärkten. Kunden könnendiese Motherboards für Einstiegsserver, KMU-Systeme, Workstations,Edge Computing und andere Geräte verwenden. Durch die Installationvon Motherboards auf Basis von Intels Xeon E-2200 können Kunden dieRechenleistung ohne zusätzliche Systemneukonfigurationen erhöhen,unabhängig davon, ob sie ein optimiertes Supermicro-Chassis odereines ihrer eigenen verwenden. Die neuen Intel-Prozessoren der SerieXeon E-2200 bieten Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) füreinen erweiterten Anwendungscode und zum Schutz der Datensicherheit."Im Zuge unserer Bewertungen haben wir festgestellt, dass mit derXeon-E-2100-Serie von Intel, in Kombination mit Supermicro-Servern,Innovationen in diesem Segment in einem schnelleren Tempo möglichsind, als wir dies in fast einem Jahrzehnt gesehen haben", sagtePatrick Kennedy, Chefredakteur von ServeTheHome. "Unsere Tests mitden Plattformen von Supermicro und den neuen Prozessoren derIntel-Xeon-E-2200-Serie zeigen, dass dieses Innovationstempo beibewährten Servern und Workstations mit noch mehr Leistungsstärkeweitergeführt werden kann."Die Xeon-E-2200-Prozessoren von Intel erhöhen unmittelbar dieRechenkapazität ausgewählter Supermicro-Systeme über mehrereProduktfamilien hinweg. Unternehmens- und KMU-Kunden können jetztnoch mehr Leistung von ihren Einstiegsservern der 5019C-Serie undihren Workstations der 5039C-Serie herausholen.Rechenzentren, die MicroBlade und MicroCloud- High-Density-Systemeeinsetzen, sowie Anwender der GPU-Blade von SuperBlade werdenebenfalls stark von den zusätzlichen Kernen und der höheren Frequenzin ihren Multi-Node-Anwendungen profitieren. Da Edge Computing mitIoT- und 5G-Einsätzen auch weiterhin an Bedeutung gewinnt, werden dieIntel-Xeon-E-2200-Prozessoren die Installation zusätzlicher Endgerätesowie die Verarbeitung vor Ort ermöglichen, um neue Dienste mit1019C- und 5019C-Rackmount-Servern zu unterstützen.Mehr Informationen finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/en/products/xeon-e.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologien, zähltweltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen der Initiative "We Keep IT Green®" engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden den höchsten Gradan Energieeffizienz und die umweltfreundlichsten Lösungen, diederzeit auf dem Markt verfügbar sind.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sindHandelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Super MicroComputer, Inc.Intel, das Intel-Logo und Xeon sind eingetragene Marken der IntelCorporation in den USA bzw. in anderen Ländern.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1020257/Super_Micro_Intel_Xeon.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell