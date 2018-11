Supermicro stellt maximale Leistung für neues Niveau einer ganzen Palette von HPC-Anwendungen zur Verfügung

Größte Auswahl der Branche bei HPC-Systemen wird auf der SC18gezeigt, darunter Petascale All-Flash NVMe, BigTwin(TM), SuperBlade®und GPU Systeme für KI und Deep LearningDallas (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer Inc. (SMCI), in denBereichen Enterprise-Computing, Speicher, Netzwerklösungen undTechnik für Green Computing führend, zeigt auf der SuperComputing2018 (SC18) im Kay Bailey Hutchison Convention Center (13. bis 15.November) die größte Auswahl neuer Systeme der Branche fürHigh-Performance Computing (HPC). Supermicro ist zudem Veranstaltereiner Reihe täglicher Sitzungen mit Rednern an seinem Stand (Nr.3006), darunter Vertreter von Intel, NVIDIA und AMD. Einen genauenZeitplan und weitere Informationen über Supermicro auf der SC18erhalten Sie unter https://www.supermicro.com/SC18."Als Unternehmen für Hardwareprodukte investieren wir sehr viel inunsere Resource-Saving Server, GPU und Speicherprodukte. Dazu gehörtdie Entwicklung eines Chassis, von Netzgeräten, Lüftern und weiterenUntersystemen mit einer Lebensdauer von zehn Jahren, damit unsereEndkunden Stromkosten und Kosten für die Beschaffung der Hardwaresparen und zudem Abschreibungen im Bereich der IT senken können",sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "ResourceSaving wird nach Gesamtkosten für die Umwelt (TCE - Total Cost to theEnvironment) gemessen. Dies ist die Kombination überlegenerBetriebskosten (TCO) von Investitionen in Rechenzentren beigleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen solcherRechenzentren. Zudem setzen wir die technische Innovation undführende Position bei der Markteinführung von Supermicro mit unseren'Petascale 1U NVMe'-Produkten fort, die in großen Mengen ausgeliefertwerden, um Kunden noch heute signifikante Wettbewerbsvorteile zuermöglichen."Die neue Petascale-Reihe der 1U-Speicherserver mit all-flashNVMe(TM) (Non-Volatile Memory Express) verfügt über diestromsparendste Flash-Technik der nächsten Generation mit derhöchsten Speicherdichte und der besten IOPS-Leistung. Supermicrobietet mit Systemen, die SSDs der Bauformen U.2, Intel Ruler, SamsungNF1 und EDSFF unterstützen, nie erreichte Flexibilität und Auswahlbei Netzwerkspeicheranwendungen hoher Kapazität, welche Leistung mitbester Latenz benötigen, und die Nutzern mit HPC-Arbeitslasten mithohen Datenmengen einen echten Vorteil beim Verhältnis Zeit/Wertbieten.HPC-Anwendungen setzen neue wissenschaftliche Erkenntnisse freiund wachsen so weiterhin in der Komplexität. Der 9029GP-TNVRT, derneue NVIDIA® HGX-2 SuperServer von Supermicro, unterstützt 16 NVIDIATesla® V100 Tensor Core 32 GB GPUs mit Verknüpfung über NVIDIANVLink(TM) und NVSwitch(TM) zur Nutzung von mehr als 80.000 CUDACores und stellt unerreichte Leistung mit Beschleunigung von KI undHPC vor Ort und in der Cloud zur Verfügung. Dieses neue System stellteine Leistung von bis zu 2 PetaFLOPS bereit und nimmt dabei nur zehnEinheiten im Rack in Anspruch.Um die Bereitstellung von KI- und HPC- Anwendungen imRechenzentrum zu vereinfachen, ist der SuperServer 4029GP-TVRT bereitfür NGC. Die Kunden können jetzt GPU-beschleunigte Software von derNGC-Container-Registry laufen lassen, darunter das erweiterte HPC-und KI-Softwarearchiv mit neuem maschinellem Lernen undAnalysecontainern, und dabei auf den 4029GP-TVRT vertrauen, der ein4U-System mit acht Tesla V100 GPUs mit NVIDIA NVLink ist.Supermicros neuer SuperServer 6049GP-TRT wurde konzipiert, um dieanspruchsvollsten Inferenz-Arbeitsleistungen zu bewältigen und stelltdie überlegene Leistung bereit, die moderne KI benötigt. Dieses4U-System erreicht maximale GPU-Dichte und -Leistung mitUnterstützung von bis zu 20 NVIDIA Tesla T4 GPUs mit "Turing TensorCore"-Technik, drei Terabyte Speicher und 24 Hot-Swap-Laufwerken (8,9cm). Das System verfügt zudem über vier redundante Netzgeräte mit2.000 W und Effizienz der Titan-Kategorie (2+2), um optimaleLeistungseffizienz, Betriebszeit und Wartungsmöglichkeitenbereitzustellen.Das Supermicro BigTwin(TM) System(http://www.supermicro.com/products/nfo/BigTwin.cfm) stellt maximaleLeistung und Effizienz in einem 2U-4-Node Design zur Verfügung undunterstützt die gesamte Reihe der Intel® Xeon® Scalable Prozessoren,24 DIMMs, bis zu sechs all-flash Hot-Swap-NVMe/Hybrid NVMe/SAS3Einschubplätze und bis zu drei PCI-E 3.0 Schächte, einschließlich derUnterstützung eines flexiblen SIOM-Moduls, das 100/40/25/10/1GNetzwerkoptionen pro Node ermöglicht. Für Zuverlässigkeit undEffizienz sind redundante, digitale Netzteile der Titan-Kategorie (96%+) (2.600/2.200 W) als Standard verbaut. Supermicro bietet zudemeine Baureihe von BigTwin-Systemen an, welche die gesamte Palette vonProzessoren der Serie AMD EPYC(TM) 7000 unterstützen, darunter einall-flash NVMe Modell.Supermicro zeigt auf der SC18 eine Reihe von Plattformen mitResource-Saving-Technik für einen großen Bereich der Arbeitslasten.Der neue, disaggregierte SuperBlade® macht große Server-Subsystemeunabhängiger und ermöglicht unabhängige Upgrades von CPU,Arbeitsspeicher, E/A, Gehäuse, Speicher, Stromversorgung und Kühlung.Jetzt kann jede Komponente zum optimalen Zeitpunkt ausgetauschtwerden, um die Verbesserungen bei Leistung und Effizienz zwischen denGenerationen zu maximieren. SuperBlade® liefert maximale Leistung vonbis zu 495 TFLOPS pro Rack, hohe Dichte mit zwanzig 2-Socket oderzehn 4-Socket Intel® Xeon® Scalable prozessorbasierten Blade-Servernpro 8U-Gehäuse, schnelle Interconnects mit integriertem 100G EDRInfiniBand, 100G Omni-Path oder 25G Switches und Unterstützung vonbis zu 14 NVMe-Geräten pro Node. Für optimale Zuverlässigkeit undStromeffizienz unterstützt SuperBlade® redundante, digitale Netzteileder Titan-Kategorie (96 %+) (2.200 W), Gleichstrom-Netzteile (2.000W), sowie Battery Backup Power (BBP) Module (1.200 W). Informationen zu Super Micro Computer Inc. (SMCI)Supermicro®, der führende Innovator im Bereich höchstleistungsfähiger und effizienter Servertechnik, zählt zu denführenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebettete Systeme weltweit. Im Rahmender Initiative We Keep IT Green® setzt sich Supermicro engagiert fürden Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.