Supermicro stellt einen neuen All-Flash 1U Server vor, der mit dem Next Generation Small Form Factor (NGSFF) Speicher von Samsung 300 % höhere Speicherdichte liefert

Neue ultradichte 30,5 mm x 110 mm NVMe Flash Formfaktor SSDs mitbis zu 16 TB Kapazität ersetzen alte 2,5" Laufwerksschächte undbieten höhere Speicherdichte bei gleichzeitiger Servicefreundlichkeitder UnternehmensklasseLas Vegas (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), ein Weltmarktführer bei Enterprise Computing-, Speicher- , undNetzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, präsentierteheute einen neuen All-Flash NVMe(TM) (Non-Volatile Memory Express) 1USuperServer, der bis zu 36 hot-swap Samsung NGSFF NVMe SSDs aufnehmenkann.Mit 36 hot-swap Samsung NGSFF NVMe-Laufwerken in einem 1U Systembietet die neue Lösung von Supermicro All-NVMe-Kapazität imPetabyte-Bereich. Der Server unterstützt derzeit 288 TB pro Systemund wird im Laufe dieses Jahres mehr als ein halbes Petabyte proSystem unterstützen. Die NVMe-Technologie wurde entwickelt, um diebestmögliche Latenz und schnellere CPU--zu-Datenspeicherleistung fürfortschrittliches Computing zu bieten. Das neue Supermicro Systemwurde für die neuen Samsung NGSFF SSDs optimiert und bietet eine um300 % höhere Speicherdichte im Vergleich zu den bisher verfügbarenAll-Flash Speicherservern, die standardmäßige (U.2) SSDsunterstützen."Als Marktführer im Bereich moderner Serverarchitekturen kenntSupermicro die Bedeutung neuer Protokolle wie NVMe undRDMA-over-Fabric, die die herausragenden Leistungsmerkmale von Flasheffektiv nutzen und alte Speicherformfaktoren und -architekturenersetzen werden", sagte Charles Liang, President und CEO vonSupermicro. "Mit der Einführung von NVMe und NGSFF demonstriertSupermicro weiterhin seine Marktführerschaft, indem es mit diesenfortschrittlichen, "zukunftssicheren" Lösungen die beste Leistung undDichte auf dem Markt bietet.""Wir haben eng mit Supermicro zusammengearbeitet, um unsere neueNGSFF NVMe SSD-Lösung für 288 TB bis 576 TB pro System zu verfeinern,damit die Entscheidungsträger im Rechenzentrum sehen können, dassunsere NGSFF SSD das beste Leistungspaket für All-Flash NVMeEnterprise Storage in 1U Systemen bietet", sagt Jim Elliott,Corporate Senior Vice President of Memory Sales and Marketing,Samsung Semiconductor, Inc. "Samsungs Technologieführerschaft wirdauch weiterhin hinter neuen Anwendungen stehen, da wir das Wachstumdes NVMe SSD-Marktes beschleunigen, in dem wir gemeinsam mitSupermicro beispiellose Dichte- und Leistungsvorteile fürIOPS-intensive Anwendungen bieten."Supermicros neues 1U System mit 36 All-Flash NVMe -Laufwerkenverfügt über duale Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, 24 DIMMSteckplätze und ist standardmäßig mit redundanten hot-swapKühlventilatoren, Netzteilen und hot-swap Laufwerksschächtenausgestattet, um die Servicefreundlichkeit und Verfügbarkeit zuerhöhen. Für einfachere Bedienbarkeit unterstützt die Lösungferngesteuertes System-On/Off und Systemmanagement sowieferngesteuertes Ein- und Ausschalten jedes Laufwerks. WeitereInformationen über diesen neuen 1U Server finden Sie unter:https://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfmDieses neue High-End All-Flash 1U System ist die jüngsteErweiterung des umfassenden Portfolios der branchenführendenSpeicherserver- und JBOD-Produktlinien von Supermicro. Mit dem 1U,2U, 3U und 4U Angebot, das All-Flash NVMe, Simply Double,doppelseitige und top-loading Optionen mit SAS3 RAID oderHBA-Kontrollern einschließt, bietet Supermicro die breiteste Auswahlder Branche an Speicherprodukten an, welche die heute sehr strengenAnforderungen der Kunden erfüllen.Das neue Supermicro 1U System mit Samsung NGSFF SSDs wird beieinem privaten Samsung Kunden vorgestellt, der gleichzeitig mit derConsumer Electronics Show (CES) 2018 vom 9. bis 11. Januar in LasVegas Spitzentechnologien präsentiert.Umfassende Informationen über die Speicherproduktlinie vonSupermicro finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.Folgen Sie Supermicro für die neuesten Nachrichten undAnkündigungen auf Facebook (https://www.facebook.com/Supermicro) undTwitter (http://twitter.com/Supermicro_SMCI).Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)
Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich
hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt
weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server
Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing,
Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.
Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich
Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die
energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.