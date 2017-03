Supermicro stellt bei den World Hosting Days die neuesten, für softwaredefinierte Rechenzentren optimierten IT-Bausteine vor

Zu den Ausstellungstücken zählen die Supermicro Rack ScaleDesign-Lösung, der All-Flash NVMe 1U/10-Laufwerk Ultra SuperServer®,2U BigTwin(TM), 3U MicroBlade(TM), GPU / Xeon Phi(TM), Speicher- undMainstream -PlattformenRust, Deutschland (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- undNetzwerktechnologie sowie bei Green Computing, kündigt seineTeilnahme an den World Hosting Days an, einer globalen Veranstaltungfür Anbieter von Cloud-Services und Internetinfrastrukturen, die vom25. bis 31. März im Europa-Park, Deutschland, stattfindet. Supermicrostellt im Arena-Ausstellungsbereich auf Stand #F09 seineUnternehmens- und Rechenzentrumslösungen vor.Supermicro stellt den 3U MicroBlade(TM) vor, eine hochdichteRechnerlösung, die für die Optimierung der Leistung von großenArbeitslasten entwickelt wurde, wie dediziertes Hosting, WebFront-End, Bereitstellung sozialer Medien/Inhalte, oder hochparalleleArbeitslasten, die für nicht relationale Datenbanken und BusinessIntelligence-Reporting erforderlich sind. MicroBlade wurde von Grundauf konzipiert, um einfaches Remote-Management, branchenführendeEffizienz und überragende Kabelverkürzung ggü. 1U Rack-Servern zubieten.Supermicro wird die neuesten GPU-optimierten Plattformen mit denhoch skalierbaren 1U 4 CPU 1028GQ-TXR(T) und den 4U 4028GR-TXR(T) mit8 GPU-Unterstützung ausstellen. Das GPU-Portfolio von Supermicroerlaubt es Anbietern von Cloud-Services,Rendering/Modelling-as-a-Service zu hosten und umfassendeNutzererlebnisse und hohe Leistung an mehrere Clients von einemeinzigen Server aus bereitzustellen.Zu den weiteren Ausstellungsstücken zählt eine, auf dem 1U UltraSuperServer basierende Lösung für Konzeptnachweise, die 10vollständig hot-swappable U.2 NVMe Laufwerke mit softwaredefinierter,von ScaleMP lizenzierter Speichertechnologie für die Beschleunigungvon In-Memory-Anwendungen und ein Supermicro BigTwin(TM) 2U 4 DPKnoten Serversystem einschließt, die sowohl die derzeitige als auchdie nächste Generation (Codename Skylake) der Intel® Xeon®Prozessorproduktfamilien unterstützt. Supermicro kündigt ebenfallseine breite Palette von Server-, Workstation- und eingebettetenMotherboards und Systemen(http://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon_X11.cfm) an, welche dienächste Generation der Intel® Xeon® Prozessor E3-1200-Produktfamilie(Codename Kaby Lake) unterstützen.Supermicro stellt auf Stand #D02 von Intel die Supermicro RSD vor,eine Gesamtlösung auf Rack-Ebene, die auf den, dem Industriestandardentsprechenden Redfish APIs und dem Open Source Rack Scale DesignSoftware-Rahmenwerk von Intel aufbauet, die die Nutzung vonRechenzentren durch die Disaggregierung von Rechen-, Netzwerk- undSpeicherressourcen innerhalb eines Racks oder über mehrere Rackshinweg maximiert und die es Unternehmen aller Größenordnungenermöglicht, Infrastrukturen auf Cloud-Ebene einfach und effizienteinzurichten und zu verwalten."Wir freuen uns auf die Teilnahme an den World Hosting Days, dieuns die Möglichkeit bieten, unsere Server-, Speicher- undBausteinlösungen der nächsten Generation vorzustellen, die umSupermicro RSD herum entwickelt wurden, und die Teil unsererzahlreichen, zukunftssicheren, softwaredefiniertenRechenzentrumstechnologien sind, die wir im Laufe dieses Jahreseinführen werden", sagte Charles Liang, President und CEO vonSupermicro. "Sowohl unsere MicroBlade und BigTwin Systeme werden imMarkt bei hochdichten und energiebewussten Rechenzentren immerbeliebter und sie sind für das kommende Zeitalter der agilen,effizienten und transparenten Infrastrukturen vorbereitet."Supermicro bietet die umfassendste Auswahl an Motherboards undServer-Lösungen der Branche an, die ein breites Spektrum an Märktenunterstützt, darunter Cloud- und Hosting-Service-,Telekommunikations- und IT-Infrastrukturanbieter.Wichtige Ausstellungsstücke in diesem Jahr:- Supermicro Rack Scale Design(https://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm) ermöglicht sofortagile und effiziente Rechenzentren. Es handelt sich um eineKomplettlösung, bestehend aus Supermicro RSD-befähigter, verteilterServer/Speicher/Switch-Hardware und Supermicro RSD-Software, diedem Industriestandard entsprechende Redfish APIs und das OpenSource Rack Scale Design Software-Rahmenwerk von Intel einführt.- MicroBlade (https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/) stehtfür eine vollständig neue Art von Computing-Plattform. Es handeltsich um ein flexibles, extrem dichtes 6U/3U All-in-OneKomplettsystem mit 28/14 hot-swappable Blades mit bis zu 1 DP/2 UPKnoten pro Blade. Diese innovative Architektur der nächstenGeneration umfasst Server-, Netzwerk-, Speicher- und einheitlichesRemote-Management.- Ultra SuperServer(https://www.supermicro.com/products/nfo/Ultra.cfm)(SYS-1028U-TN10RT+) unterstützt 10 hot-swappable NVMe SSD Laufwerkein einem 1U Formfaktor, der insgesamt 40 PCI-E 3.0 Lanes aus zweiCPUs für die Bereitstellung voller Bandbreite (PCI-E x4) für jedesNVMe SSD verwendet und bis zu 12-fache Leistungs- und 7-facheLatenzverbesserung gegenüber standardmäßigen SATA SSD-basiertenServern bietet.- BigTwin (https://www.supermicro.com/products/nfo/BigTwin.cfm)(SYS-2029BT Series) ist das hochleistungsfähigsteDoppel-Mehrfachknotensystem der IT-Branche. BigTwin ist das ersteund einzige 2U 4-Knoten Serversystem, das die neue Generation derIntel Xeon Prozessoren, volle 24 DIMMs Speicherung pro Knoten, 24hot-swappable All-Flash NVMe SSD Laufwerke und branchenführende, um30 % bessere thermische Kapazität unterstützt - und das für heutigeund künftige Durchbrüche bei Technologiegenerationen optimiertwurde.Folgen Sie Supermicro für die neuesten Nachrichten undAnkündigungen auf sozialen Medien(https://www.supermicro.com/newsroom/social_media/).