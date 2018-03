Supermicro stellt Potenzial der innovativen neuen ressourcenschonenden Datacenter-Lösungen auf Cloud Expo Europe 2018 vor

Für Cloud- und Rechenzentrumumgebungen optimierte LösungenMulti-Node BigTwin(TM) und All-Flash NVMe SuperServer verlängernLebensdauer von Server-RessourcenLondon (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher-, undNetzwerklösungen und Green Computing-Technologie, wird seineressourcenschonenden Systeme 2U BigTwin und All-Flash NVMe UltraSuperServer bei der Cloud Expo Europe 2018 vom 21. - 22. März imExCeL London an Stand #C1560 präsentieren."Supermicro hat ressourcenschonende Systeme bereits in großer Zahlin vielen Fortune-100-Rechenzentren implementiert", sagt CharlesLiang, President und CEO von Supermicro. "Als Marktführer im Bereichder Energieeffizienz von Serversystemen und Green Computingermöglichen wir nun weitere Einsparungen, indem wir die Lebensdauervon Servergehäusen einschließlich Netzwerk, Speicher, Lüftern undNetzteilen verlängern. Dies reduziert sowohl den Stromverbrauchallgemein als auch den im Zuge der technischen Aktualisierungszyklenanfallenden Elektronikschrott, spart Kosten und hilft, unsere MutterErde für zukünftige Generationen zu erhalten".Das Supermicro BigTwin(TM) System(http://www.supermicro.com/products/nfo/BigTwin.cfm) liefert diehöchste Leistungsfähigkeit und Effizienz aller 2U 4-Node-Designs. DasSystem unterstützt die komplette Intel® Xeon®Scalable-Prozessor-Reihe, nutzt sämtliche Speicherkanäle mit maximal24 DIMMs pro Knoten voll aus und bietet Optionen für All-Flash NVMe-oder hybride NVMe/SAS3-Laufwerkschächte. Je nach Konfigurationverfügt jeder Knoten über duale Intel Xeon Scalable-Prozessoren (biszu 28 Kernen, 205W TDP pro CPU, 3 UPI), 24 DIMMs für bis zu 3TB anDDR4-2666MHz Registered ECC Memory, bis zu 6 Hot-Swap NVMe- oderSAS3-Laufwerke und bis zu drei PCI-E 3.0 Slots einschließlich Supportfür ein flexibles SIOM-Modul, das 100/50/40/25/10G Netzwerkoptionenund redundante Stromversorgung mit digitalen 2600W/2200W Netzteilender Titanium-Klasse (96%+) ermöglicht.Supermicros hochdichter All-Flash NVMe 1U SuperServer1029UZ-TN20R25M bietet die High-End-Performance, die für dieanspruchsvollsten Cloud-Computing-Anwendungen erforderlich ist.Dieses für zwanzig Hot-Swap NVMe-Laufwerke ausgelegte System iststandardmäßig mit dualen 25G Ethernet-Ports ausgestattet undunterstützt die komplette duale Intel Xeon Scalable-Prozessor-Reihe,bis zu 3TB an DDR4-2666MHz Memory in 24 DIMMs, bis zu zwei PCI-E 3.0Erweiterungs-Slots und redundante digitale 1600W Netzteile derTitanium-Klasse (96%+).Die Technologiepartner von Supermicro werden bei der Cloud ExpoEurope 2018 ein breites Spektrum an Supermicro-Plattformenpräsentieren, die eine Vielzahl von Workloads abdecken. Zu denExponaten zählt unter anderem unser neues All-Flash NVMe Intel"Ruler" System im Formfaktor 1U am Stand von Intel.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um mit aktuellen Nachrichtenund Neuvorstellungen stets auf dem Laufenden zu bleiben.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den wichtigsten Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Greensind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von SuperMicro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto -https://mma.prnewswire.com/media/656797/PR_Banner_CloudExpo__r02.jpgPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.michaelkalodrich@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell