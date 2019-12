Supermicro stellt Edge-Systeme der Serverklasse für Open 5G Radio Access Network-(RAN-) Lösungen vor

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue SuperServer verfügen über O-RANOpen-Platform Software, skalierbare Intel Xeon Prozessoren, GPUs, FPGA undGehäuse mit IP65-Schutzart zum Einsatz mit MobilfunkmastenSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer bei Computersystemen fürUnternehmen, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green Computing-Technologie,hat neue Lösungen für den Einsatz mit 5G-Mobilfunkmasten angekündigt. Siebestehen aus vollständig konfigurierbaren SuperServern auf Basis vonskalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation mit O-RAN-konformerPartnersoftware und halten widrige Einsatzbedingungen aus. Mit diesenLeistungsmerkmalen entwickelt sich das Mobilnetz von proprietärerHardware/Software hin zu Open-Source-Software und entkoppelter Hardware für5G-Installationen."Supermicros Kunden, die Rechenzentren oder weltweite Mobilnetze betreiben,fordern 5G-Lösungen mit nicht-proprietärer entkoppelter Hardware und Software,die webdimensionierte, anbieterunabhängige Netze unterstützen", sagte CharlesLiang, President und CEO von Supermicro. "Supermicros neue SuperServer-Lösungenliefern die 5G-Netzinfrastruktur mit maximaler Bereitstellungsflexibilität undeffizienten Gesamtbetriebskosten (TCO)."Die beiden Neusysteme von Supermicro sind die ersten Server für 5G, intelligenteRandstellen und andere Embedded-Anwendungen auf Basis der 2. Intel XeonProzessorgeneration. Der E403-9PFN2T ist für anspruchsvolle Einsatzumgebungenkonzipiert und bietet drei PCI-E-Steckplätze für GPU- undFPGA-Beschleunigerkarten. Der kompakte 1HE 1019P-FHN2T ist die ideale Lösung fürkontrollierte Umgebungen wie beispielsweise Kleindatenzentren oder umgewidmeteZentralen und bietet zwei PCI-E Steckplätze mit voller Höhe und voller Länge.Durch diese Erweiterungssteckplätze kann Supermicro Edge-KI-Inferenzierung viaGPU-Karten in Echtzeit bereitstellen. Mit der Intel FPGA ProgrammableAcceleration Card N3000 lassen sich die 5G RAN-Software und Kommunikationzwischen Standorten auf Basis offener Standards beschleunigen. Diese neuenServer ergänzen Supermicros erfolgreiche Modelle 1019D and E403 auf Basis vonXeon D. Supermicro entwickelt Gehäuse mit IP65-Schutzart, die für denanspruchsvollen Außeneinsatz wie beispielsweise mit Mobilfunkmasten undMikrozellen geeignet sind.Supermicro ist ein Marktführer bei hochperformanten, leistungseffizientenOpen-Hardware-Serverplattformen. Es dehnt die Fernverwaltung aufRechenzentrumebene auf Edge Computing-Plattformen aus und ist Experte fürVisualisierung und Container, einschließlich Software wie Kubernetes und VMware.Die neue 5G-Architektur basiert auf Open-Hardware-Plattformen, die überstandardisierte Schnittstellen verbunden sind, kombiniert mit virtuellenNetzwerkelementen. Supermicro hat sich der O-RAN Alliance angeschlossen, um ander Entwicklung einer coudnativen, offenen 5G RAN-Architektur mitzuarbeiten.Diese Lösungen unterstützen zugleich 4G und die Umstellung auf den5G-Mobilstandard.Das 5G-Kernnetz wurde in ein virtualisiertes Modell verlagert, das aufRechenzentrum-Hardware läuft. Supermicros Resource-Saving Architecture bietetinnovative Computing-Plattformen wie das hochperformante Multinode-SystemBigTwin(TM) und die hochdichten Produkte der Reihe SuperBlade® undMicroBlade(TM). Diese Systeme zeichnen sich durch zentrale Kühlung undeffiziente Leistung aus und bieten eine entkoppelte Struktur, damit sich Systemeohne den verschwenderischen Austausch kompletter Server-Racks aufrüsten lassen.Weitere Informationen finden Sie unter www.supermicro.com/5gInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger undhocheffizienter Servertechnologie, zählt zu den führenden Anbieternfortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, CloudComputing, die Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systemeweltweit. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative setzt sich Supermicroengagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientestenund umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/odereingetragene Marken der Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel Logo und Xeon sind Marken der Intel Corporation in den USAund/oder anderen Ländern.Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligenInhaber.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1038685/Super_Micro_Computer_Inc_New_Solutions_5G.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1038693/Super_Micro_Computer_Inc_5G_DU_Server_Solution.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63529/4457760OTS: Super Micro Computer, Inc.Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell