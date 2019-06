Supermicro skalierbare KI-Edge-Systeme, validiert für die Installation in Trusted Infrastructure mit der NVIDIA EGX Edge Computing-Plattform, jetzt erhältlich

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Supermicro bietet eine umfangreiche Auswahl an GPU-Servern und GPUworkloadoptimierten Edge-Servern, Gateways und Geräten für die NVIDIAEGX Plattform und bringt damit Echtzeit-KI an die Edge(Netzwerkkante)San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer in den Bereichen EnterpriseComputing, Datenspeicherung, Netzwerklösungen und grüneComputertechnologie, hat heute seine Unterstützung für die NVIDIA EGXPlattform auf den für NGC einsatzbereiten, branchenführenden 1U und2U GPU-Servern sowie für seine kompakten und hochkonfigurierbarenEdge-Computing-Server bekannt gegeben. Kunden wird damit fortan eineschnelle Entwicklung von KI-Anwendungen in ihren Edge-Netzwerkenermöglicht.KI an der Netzwerkkante unterstützt eine Vielzahl vonzeitkritischen Anwendungen wie etwa selbstfahrende Fahrzeuge, RemoteHealthcare, augmentierte Realität sowie virtuelle Realität. DerBedarf an leistungsstarken Servern über eine große Bandbreite vonImplementationen wird mit der fortgesetzten Markteinführung von5G-Netzwerken weiter steigen. Mit der weiterhin enorm zunehmendenMenge an von Edge-Geräten generierten Daten stehen Unternehmen vorzahlreichen Herausforderungen, darunter Überlastungen bei derDatenübertragung, mangelnde Skalierbarkeit, Verzögerungen bei derDatenverarbeitung, Datensicherheit und -integrität einschließlichRegelkonformität und Datenschutz. Ziel der Supermicro Edge-Server istes, Unternehmen zu transformieren und sie mit intelligenterKonnektivität zwischen IoT-Geräten und der Wolke auszurüsten."Supermicro will Unternehmen bei der Modernisierung ihrerRechenzentren und Edge-Infrastruktur unterstützen, sodass die Analysevon Daten in Echtzeit-Geschwindigkeit zu ihren Kernkompetenzen undWettbewerbsvorteilen zählt", so Charles Liang, CEO und President vonSupermicro. "Die Erweiterung unserer GPU-Server und hochentwickelterPlattformen optimiert für KI-Technologie an der Netzwerkkante mitNVIDIA EGX und NGC bietet eine breite Auswahl an optimierten undeffizienten Lösungen für die intelligente Netzwerkkante und für dienahtlose Integration von der Netzwerkkante zur Wolke.""Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Installation vonEchtzeit-KI an der Netzwerkkante sind gewaltig", sagte Joung-YoulSeo, Chief Executive Officer bei DS&G in Südkorea. "Diese neuenskalierbaren Lösungen von Supermicro mit der NVIDIA EGX Plattformvereinfachen den Installationsprozess und beschleunigen die Leistungfür das Edge-Datenzentrum oder für das Edge-Netzwerkaußerordentlich.""Milliarden von IoT-Sensoren werden in Unternehmen aller Brancheninstalliert. Die Zahl und Menge von Informationen, die von denSensoren gesammelt werden kann, bewirkt einen exponentiellen Zuwachsan rohen Daten, die an der Netzwerkkante verarbeitet werden müssen",so Justin Boitano, Senior Director of Enterprise and Edge ComputingSolutions bei NVIDIA. "Die NVIDIA EGX Plattform bietet eineskalierbare Plattform, um KI an der Netzwerkkante, im Rechenzentrumoder in der Wolke zu liefern."Der 2U Server 2029GP-TR von Supermicro ist für das Edge MicroRechenzentrum und als validiertes NVIDIA EGX Edge Plattform-Systemeinsatzbereit für NGC - eine Validierung für Systeme mit dernachgewiesenen Fähigkeit, anspruchsvolle KI-Workloads zu bearbeiten.Das SYS-2029GP-TR nutzt vier NVIDIA T4 GPUs und unterstützt bis zusechs T4 GPUs für andere Rechenzentrumsanwendungen. Darüber hinausläuft derzeit der Validierungsprozess für die Einsatzbereitschaft desSYS-1029U-TR4, dem 1U System von Supermicro mit zwei T4 GPUs, fürNGC. Für optimierte Systeme an der Netzwerkkante bietet Supermicromehrere Systeme, die mit T4 GPUs konfiguriert werden können: das1019D-FHN13TP, das 5019D-FN8TP, und das E403-9D-16C-FN13TP. Alledurchlaufen aktuell den NGC Validierungsprozess.Mit diesem umfangreichen Angebot an Superservern mit NVIDIA EGXund NGC Validierung ist Supermicro bestens aufgestellt, um Inferenzund Machine Learning dort zu betreiben, wo sie benötigt werden undsich weiterentwickelnde Anwendungen, die die Welt verbessern, zuunterstützen. Neben neuen Implementierungen von KI an derNetzwerkkante bieten die neuen serverbasierten Lösungen vonSupermicro außergewöhnlichen Wert für eine Vielzahl von Branchen wiedie Produktion, den Einzelhandel, Öl und Gas, das Gesundheitswesenund intelligente Städte.Für mehr Informationen zu GPU-Servern besuchen Siehttps://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.Folgen Sie Supermicro auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2492114-1&h=1308280803&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492114-1%26h%3D665371476%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSupermicro%26a%3DFacebook&a=Facebook) undTwitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2492114-1&h=3810042753&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492114-1%26h%3D3213054379%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSupermicro_SMCI%26a%3DTwitter&a=Twitter), um aktuelle Nachrichten undMitteilungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähige und hocheffiziente Servertechnologie zählt zu dengrößten Anbietern von fortschrittlichen Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebettete Systeme weltweit. Im Rahmenseiner "We Keep IT Green®" Initiative setzt sich Supermicro engagiertfür den Umweltschutz ein und bietet seinen Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen, die auf demMarkt erhältlich sind.