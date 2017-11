Supermicro präsentiert auf der SC17 die fortschrittlichsten und optimiertesten NVIDIA GPU-Systeme der Branche

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

GPU-optimierte Systeme von Supermicro verfügen über die bestenFunktionen in ihrer Klasse, einschließlich NVIDIA Tesla V100 dernächsten Generation mit NVLink-Unterstützung, maximaler GPU-Dichteund weltweitem Service, und sind ideal für Deep Learning, AI undAnwendungen für die Massendatenanalyse geeignetDenver (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- undNetzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, stellt vom13. - 16. November auf der SuperComputing 2017 (SC17) im ColoradoConvention Center, Stand 1611, seine GPU-Serverplattformen vor, dieNVIDIA® Tesla® V100 PCI-E und V100 SXM2 GPU-Beschleunigerunterstützen.Ähnlich wie im vergangenen Jahr unterstützt Supermicro erneut dieUniversity of Science and Technology of China (USTC) bei der SC17Student Cluster Competition. Als Titelverteidiger des Wettbewerbsbaut das USTC-Team in diesem Jahr seinen Cluster auf Basis derleistungsstarken Supermicro 7049GP-TRT Systeme auf, die jeweils mitden neuesten NVIDIA Tesla V100 GPUs ausgestattet sind.Für die maximale Beschleunigung hochparalleler Anwendungen wiekünstliche Intelligenz (AI), Deep Learning, autonome Fahrzeugsysteme,Energie und Maschinenbau/Wissenschaft wurde Supermicros neues 4USystem mit der NVIDIA NVLink(TM) Verbindungstechnologie der nächstenGeneration hinsichtlich der Gesamtleistung optimiert. Der SuperServer4028GR-TVRT unterstützt acht NVIDIA Tesla V100 SXM2 GPU-Beschleunigermit maximaler GPU-zu-GPU-Bandbreite für HPC-Cluster und extrem hoheArbeitslasten. Dieses System, das die neueste NVIDIANVLink-Technologie mit mehr als der fünffachen Bandbreite von PCI-E3.0 einschließt, verfügt über unabhängige GPU-undCPU-Temperaturzonen, um eine kompromisslose Leistung und Stabilitätselbst bei den anspruchsvollsten Arbeitslasten zu gewährleisten.Ebenso kann das leistungsoptimierte 4U SuperServer 4028GR-TRT2System bis zu 10 PCI-E Tesla V100 Beschleuniger mit Supermicrosinnovativem und GPU-optimiertem Single Root Complex PCI-E Designunterstützen, was die Leistung der GPU Peer-zu-Peer Kommunikationdeutlich verbessert. Für eine noch höhere Dichte unterstützt derSuperServer 1029GQ-TRT bis zu vier PCI-E Tesla V100 GPU-Beschleunigerauf nur 1U Rack-Fläche."Supermicro konzipiert die für Anwendungen am besten optimiertenGPU-Systeme und bietet die größte Auswahl an GPU-optimierten Servernund Workstations der Branche an", sagte Charles Liang, President undCEO von Supermicro. "Unsere hochleistungsfähigen Computinglösungenermöglichen es, die Computercluster in den Bereichen Deep Learning,Ingenieurwesen und Wissenschaft zu erweitern, um dieanspruchsvollsten Arbeitslasten zu beschleunigen und die kürzestmögliche Zeit bis zum Vorliegen von Ergebnissen mit derhöchstmöglichen Leistung pro Watt, pro Quadratfuß und pro Dollar zuerzielen. Mit unseren neuesten Innovationen, welche die neuen NVIDIAV100 PCI-E und V100 SXM2 GPUs in leistungsoptimierten 1U und 4USystemen mit NVLink der nächsten Generation einschließen, könnenunsere Kunden ihre Anwendungen und Innovationen beschleunigen, um diekomplexesten und anspruchsvollsten Probleme der Welt zu lösen.""Die neuen hoch dichten Server von Supermicro wurden optimiert, umdie neuen NVIDIA Tesla V100 GPUs für Rechenzentren voll zu nutzen undsie bieten Unternehmens- und HPC-Kunden ein vollständig neues Niveauan Recheneffizienz", sagte Ian Buck, Vice President General Managervon Accelerated Computing bei NVIDIA. "Die neuen SuperServer lieferneinen dramatisch höheren Durchsatz für rechnerintensive Datenanalyse,Deep Learning und wissenschaftliche Anwendungen und sie minimierendabei den Stromverbrauch."Aufgrund der Konvergenz von Massendatenanalyse, der neuestenNVIDIA GPU-Architekturen und verbesserter Algorithmen fürmaschinelles Lernen, erfordern Deep Learning-Anwendungen dieVerarbeitungskapazität mehrerer GPUs, die für die Ausweitung desGPU-Netzwerks effizient und effektiv kommunizieren müssen. DieSingle-Root GPU-Systeme von Supermicro erlauben effizienteKommunikation zwischen mehreren NVIDIA GPUs, um die mit dem NCCLP2PBandwidthTest gemessene Latenz zu minimieren und den Durchsatz zumaximieren.Umfassende Informationen über die Produktlinie des NVIDIA GPUSystems von Supermicro finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.Folgen Sie Supermicro für die neuesten Nachrichten undAnkündigungen auf Facebook (https://www.facebook.com/Supermicro) undTwitter (http://twitter.com/Supermicro_SMCI).Über Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions und WeKeep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarkenvon Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/602332/Supermicro_NVIDIA_GPU_systems.jpgPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.michaelk@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell