Supermicro präsentiert auf CeBIT 2017 Building Blocks für Unternehmens-IT und schlüsselfertige Lösungen

Komplettlösungen für Server, Speicher und Netzwerk speziell fürsoftwaredefinierte Rechenzentren, hyperkonvergente Infrastrukturen,Big-Data-Analyse und HPC-WorkloadsHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Computer-,Speicher- und Netzwerktechnologie, der sich für Green Computingengagiert, hat seine Teilnahme an der diesjährigen CeBIT angekündigt,die vom 20.-24. März in Hannover (Deutschland) stattfindet.Supermicro stellt auf Stand B-66 Lösungen für Unternehmen undRechenzentren aus.Dieses Jahr präsentiert Supermicro unter anderem seine neuenSuperBlade® und BigTwin(TM) Lösungen für hochdichtes Computing. Der8U SuperBlade (https://www.supermicro.com/products/SuperBlade/) istder jüngste Neuzugang bei den Bladesystemen von Supermicro. Der neue8U SuperBlade® unterstützt Bladeserver mit aktuellen und Intel® Xeon®Prozessoren der nächsten Generation mit den schnellsten 100G EDRInfiniBand und Omni-Path Switches für missionskritische Anwendungenim Unternehmen und Rechenzentrum. Dabei verlässt es sich auf diegleichen Ethernet Switches, Gehäuse-Management-Module und Softwarewie der erfolgreiche MicroBlade® für mehr Zuverlässigkeit, einfachereWartung und bessere Kosteneffizienz. Die Rechenleistung undEnergieeffizienz wird mit DP- bzw. MP-Prozessoren in halbhohen bzw.hohen Bladeservern optimiert. Der neue kleinere 4HE SuperBlademaximiert die Leistungsdichte und Energieeffizienz und ermöglicht biszu 140 Dual-Prozessorserver oder 280 Single-Prozessorserver per 42HERack.Der Supermicro® BigTwin(TM)(https://www.supermicro.com/products/nfo/BigTwin.cfm) ist einbahnbrechendes Multinode-Serversystem mit einer Vielzahl vonInnovationen und Branchenneuheiten. BigTwin(TM) unterstützt maximaleSystemleistung und Effizienz, indem er in einem kompakten 2HE-Formateine um 30 % bessere thermische Kapazität bietet und Lösungen mithöchstperformanten Prozessoren, Arbeits- und Speichermodulen sowieI/O-Architekturen ermöglicht. BigTwin ist ein weiterer Beweis für dieMarktführerposition von Supermicro im Bereich NVMe als erstesMultinode-System mit All-Flash NVMe. BigTwin verdoppelt dieI/O-Kapazität mit drei PCI-e 3.0 x16 Steckplätzen und liefert mitmehr als 10 Netzwerkoptionen mehr Flexibilität, darunter 1GbE, 10G,25G, 100G Ethernet und InfiniBand. Dies geschieht durch dasbranchenweit beste modulare SIOM Interconnect.Darüber hinaus wird Supermicro die neuste Erweiterung derProduktpalette bei NVMe Flash mit Unterstützung für die neuen OptaneSSDs von Intel zeigen. Das branchenführende Produktangebot aus mehrals 60 NVMe Flash-basierten Lösungen von Supermicro mit Intel OptaneSSDs unterstützt bis zu 11 Millionen Write IOPs und 30 TBhochperformante Optane-Speicherung im 1HE-Format."Wir freuen uns jedes Jahr darauf, dass wir auf der CeBIT unserebranchenführenden Lösungen für NVMe-Speicher und Enterprise Computingpräsentieren können", sagte Charles Liang, President und CEO vonSupermicro. "Unsere BigTwin und auch unsere SuperBlade Systemefinden immer größere Akzeptanz in hochdichten Rechenzentren, die Wertauf Energieeffizienz legen."Supermicro ist Branchenführer mit dem umfangreichsten Angebot anMotherboards, Servern und Speicherlösungen für eine weit reichendeMarktabdeckung, darunter DS, DSS, Industrie- und Maschinenautomation,Einzelhandel, Transport, Kommunikation und Netzwerke (Sicherheit)sowie Warm- und Kühllagerung.Zu den Highlights, die dieses Jahr bei Server- undSpeichersystemen, Motherboards und Ethernet Switches ausgestelltwerden, gehören unter anderem:- BigTwin (https://www.supermicro.com/products/nfo/Twin.cfm) Merkmale(SYS-2028BT-HNR (https://www.supermicro.com/products/system/2U/2028/SYS-2028BT-HNR_.cfm)+). 4 duale Intel® Xeon® Prozessornodes im2HE-Format, 24 DIMM-Steckplätze für bis zu 3 TB Arbeitsspeicher, 6NVMe U.2 Laufwerkschächte per Node sowie eine SIOM-Netzwerkkarteper Node- Der Supermicro MicroBlade(https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/) ist eine komplettneue Art von Computing-Plattform. Dieses leistungsstarke undflexible All-in-One-Komplettsystem für extreme Rechendichte(6HE/3HE) bietet 28/14 MicroBlade Hotswap-Servernodes mitUnterstützung für 28/14 der neuesten Dualnode-UP-Systeme auf Basisvon Intel® Xeon® Prozessoren für Konfigurationen mit Intel XeonProzessoren der Reihe E3-1200v5 mit bis zu 2 SSDs/1 HDD per Node.- NVMe Ultra Server(https://www.supermicro.com/products/nfo/Ultra.cfm) füranspruchsvolles In-Memory-Computing. Das System beinhaltet MemX,eine Arbeitsspeicher- und Speicherlösung mit hoher Kapazität undLeistung, die überragende Leistung bei geringerenAnschaffungskosten im Vergleich zu herkömmlichen reinenDRAM-Speicherkonfigurationen bietet. MemX nutzt NVMe-kompatible,hochleistungsfähige HGST-gebrandete Ultrastar SN200er PCIeSolid-State-Drives (SSDs) von Western Digital. Die kombinierteLösung unterstützt bis zu 11,7 Terabyte (TB) an Arbeitsspeicher undeinen direkt angeschlossenen Speicher von 330 TB per 2HE UltraServer1. Die Kombination aus Ultra Server und MemX ist idealgeeignet für Cloud Computing, In-Memory-Datenbanken undBig-Data-Analyse bei Cloud-Dienstanbietern sowie in Hyperscale- undEnterprise-Umgebungen.- 7HE SuperServer (https://www.supermicro.com/products/system/7U/7088/SYS-7088B-TR4FT.cfm) Acht-Sockel-R1 (LGA 2011) unterstützt Intel®Xeon® Prozessoren der Reihe E7-8800 v4/v3 (bis zu 24-Core), bis zu24 TB in 192 DDR4 DIMM-Steckplätzen, bis zu 15 PCI-E 3.0Steckplätze (8 x16, 7 x8), 4x 10Gb LAN (SIOM), 1 dedizierter LANfür IPMI Remoteverwaltung, 1 VGA, 2 USB 2.0, 1 COM via KVM, bis zu12 Hotswap SAS3 2,5-Zoll-HDDs (mit RAID-Karten), interne HDDs 20x2,5 Zoll oder 6x 3,5 Zoll (mit RAID-Karten) (SYS-7088B-TR4FT (https://www.supermicro.com/products/system/7U/7088/SYS-7088B-TR4FT.cfm))- 4HE SuperServer (https://www.supermicro.com/products/system/4U/6048/SSG-6048R-E1CR60N.cfm) mit Dual-Sockel-R3 (LGA 2011) unterstütztIntel® Xeon® Prozessoren der Reihe E5-2600 v4/v3 (bis zu 160 WTDP), bis zu 3 TB ECC 3DS LRDIMM, bis zu DDR4-2400 MHz, 24xDIMM-Steckplätze, 2 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x8, SIOM fürflexible Netzwerkoptionen, 60x Hotswap SAS3/SATA33,5-Zoll-Laufwerkschächte, 2x Hotswap SATA2,5-Zoll-Laufwerkschächte hinten, optional 6 NVMe-Schächte, LSI3108 SAS3 HW RAID Controller, Server-Fernverwaltung: IPMI 2.0/KVMüber LAN / Media über LAN (SSG-6048R-E1CR60N (https://www.supermicro.com/products/system/4U/6048/SSG-6048R-E1CR60N.cfm))- 2HE SuperServer (https://www.supermicro.com/products/system/2U/5028/SYS-5028TK-HTR.cfm) mit vier Hotplug-Systemnodes mit:Single-Sockel-P (LGA 3647) unterstützt Intel® Xeon® Phi(TM) x200Prozessor, optional integrierte Intel® Omni-Path Fabric, CPU TDPunterstützt bis zu 260 W, bis zu 384 GB ECC LRDIMM, 192 GB ECCRDIMM, DDR4-2400 MHz in 6 DIMM-Steckplätzen, 2 PCI-E 3.0 x16Steckplätze (flach), Intel® i350 Dualport GbE LAN, 1 dedizierterIPMI LAN Port, 3 Hotswap SATA 3,5-Zoll-Laufwerkschächte, 1 VGA, 2SuperDOM, 1 COM, 2 USB 3.0 Ports (hinten) (SYS-5028TK-HTR (https://www.supermicro.com/products/system/2U/5028/SYS-5028TK-HTR.cfm))- 1HE SuperServer (https://www.supermicro.com/products/system/1U/1028/SYS-1028U-TN10RT_.cfm) Dual-Sockel-R3 (LGA 2011) unterstütztIntel® Xeon® Prozessoren der Reihe E5-2600 v4/v3, QPI bis zu 9,6GT/s, bis zu 3 TB ECC 3DS LRDIMM bis zu DDR4-2400 MHz, 24xDIMM-Steckplätze, 2 PCI-E 3.0 x8 Steckplätze (2 FH 10,5 Zoll L, 1LP), 4x 10GBase-T Ports, 10x 2,5-Zoll-SATA (optional 8x SAS3 Portsvia AOC) Hotswap-Laufwerkschächte, Unterstützung für DiabloTechnologies(TM) Memory1(TM) (SYS-1028U-TR4T+ (https://www.supermicro.com/products/system/1U/1028/SYS-1028U-TN10RT_.cfm))- 1HE SuperServer (https://www.supermicro.com/products/system/1U/1028/SYS-1028GQ-TXRT.cfm) mit Dual-Sockel Intel® Xeon® Prozessoren derReihe E5-2600 v4 (bis zu 145 W TDP), bis zu 4 Coprozessoren, bis zuDDR4-2400 MHz, 16x DIMM-Steckplätze, 3 PCI-E 3.0 x16 Steckplätze, 1PCI-E 3.0 x8 Steckplatz (flach), 2x 10GBase-T LAN via Intel X540,2x (X10SDV-12C-TLN4F (http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon/D/X10SDV-12C-TLN4F.cfm)): mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher, 6 SATA3 Ports, 1 PCI-E 3.0x16, 1 M.2 PCI-E 3.0 x4 und 2x 10GbE Netzwerkkonnektivität- Intel® Xeon-D 4-Core Embedded Motherboard (X10SDV -2C-TP8F (https://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon/D/X10SDV-2C-TP8F.cfm)): mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher, 2 PCI-E 3.0 x8, 1 M.2 PCI-E3.0 x4 und 2x 10G SFP+ Netzwerkkonnektivität- ATOM Motherboard(https://www.supermicro.com/products/motherboard/Atom/A2SAV.cfm),Intel® Atom(TM) Prozessor E3940, SoC, FCBGA 1296, bis zu 8 GBungepufferter nicht-ECC DDR3-866MHz SO-DIMM in 1 DIMM-Steckplatz,duale GbE LAN Ports via Intel I210-AT, 1 PCI-E 2.0 x2 (in x8)Steckplatz, M.2 PCIe 2.0 x2, M Key 2242/2280, 1 Mini-PCIe mitmSATA, 2 SATA3 (6 Gbps) via SoC, 4 SATA3 (6 Gbps) via Marvel88SE9230, 1 DP (DisplayPort), 1 HDMI, 1 VGA, 1 eDP (EmbeddedDisplayPort), 1 Intel® HD-Grafik, 2 USB 3.0 (2 hinten), 7 USB 2.0(2 hinten, 4 via Header, 1 Type A), 3 COM Ports (1 hinten, 2Header), 1 SuperDOM, 4-poliger 12v DC-Netzstecker (A2SAV(https://www.supermicro.com/products/motherboard/Atom/A2SAV.cfm))- 1HE Top-of-Rack 48x Port 100 Gb/s Switch (SSH-C48Q (https://www.supermicro.com/products/accessories/Networking/SSH-C48Q.cfm)) -unterstützt 100 Gbps Intel® Omni-Path Architektur (OPA), 48x 100Gb/s Ports - QSFP28, optional RJ45 1G Management-Port und seriellerUSB-Konsolenport- 1HE SuperSwitch (https://www.supermicro.com/products/accessories/networking/SSE-G3648B.cfm) Top-of-Rack Bare Metal 1/10G EthernetSwitch mit 48x 1 Gbps Ethernet RJ45 Ports und 4x SFP+ 10 GbpsEthernet Ports (SSE-G3648BR (https://www.supermicro.com/products/accessories/networking/SSE-G3648B.cfm))Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(https://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die neuesten News undAnkündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt zuden führenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme weltweit. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative setzt sich Supermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.