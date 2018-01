Supermicro präsentiert auf der CES 2018 neue High-End Desktop-, Gaming- und Workstation-Lösungen

Die erste Mini-ITX-Plattform auf der Basis der Intel® 300 Serie,eine Plattform der X299 Serie, die die Core(TM) Prozessoren derX-Serie mit der höchsten Wattleistung unterstützt, sowie die Intel®Xeon® W WorkstationLas Vegas (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), ein Weltmarktführer bei Enterprise Computing-, Speicher- , undNetzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, präsentiertheute auf der im Las Vegas Bellagio Hotel vom 8. - 11. Januarstattfindenden CES 2018 die nächste Generation der Desktop-, Gaming-und Workstation-Lösungen.Für professionelle Gamer bietet Supermicros SuperO(TM)C9X299-PG300 Mainboard der nächsten Generation mit den neuestenIntel® Core(TM) Prozessoren der X-Serie Unterstützung für bis zu 300W TDP und liefert damit die ultimative extreme Gaming-Performance.Diese Plattform wurde für PC-Enthusiasten entwickelt, die es lieben,die Hardware bis an ihre Grenzen, mit erstklassigen Funktionen,Leistung und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Spielerauszureizen.Supermicro stellt ebenfalls sein erstes Mini-ITX SuperOC7Z370-CG-iW Motherboard mit anpassbaren RGB LEDs und denstandardmäßigen ATX Formfaktor SuperO C7Z370-CG-L vor, welche dieneueste 8. Generation der Intel® Core(TM) Prozessor-Innovationenverwenden. Diese Motherboards sind für Mainstream-Gamer oder allegedacht, die ein solides, abgerundetes Board suchen, das sichausschließlich auf die wesentlichen Funktionen zu einemerschwinglichen Preis konzentriert. Beide wurden auf maximaleZuverlässigkeit getestet und haben sich entsprechend bewährt."Die Nachfrage nach leistungsfähigeren und zuverlässigerenWorkstation-, Desktop- und Gaming-Produkten steigt mit der rasantenExpansion von eSport-, Virtual Reality- (VR) und Augmented Reality-(AR) Anwendungen. Unsere neueste Generation der Workstation-,Desktop- und Gaming-Produkte in Server-Qualität zeigt den verstärktenFokus von Supermicro auf Prosumer und Gamer sowie die Erfüllung ihrerAnforderungen", sagt Ivan Tay, VP of Product Management vonSupermicro. "Profis mit hohem Energiebedarf, die sich auf dieErstellung von Inhalten konzentrieren, können von derLeistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Supermicro-Lösungenprofitieren."Darüber hinaus ist das neue X11SRA von Supermicro einleistungsstarkes Workstation-Motherboard, das die neuen Intel® Xeon WProzessoren unterstützt. Diese neueSingle-Prozessor-Workstation-Plattform wurde für die Erstellung von2D- und 3D-Inhalten entwickelt, bietet acht DIMM-Steckplätze, dreiPCI-E 3.0 x16 Erweiterungssteckplätze und unterstützt eine Vielzahlvon M.2 Laufwerken.Supermicro kündigt außerdem die Verfügbarkeit des High-EndDesktop-Systems (HEDT) SYS-5039AD-i und der leistungsstarkenMainstream-Workstation SYS-5039A-i an, die für fortgeschrittenesGaming und die Erstellung von Inhalten entwickelt wurden.SYS-5039AD-i - Mit Intel® Core(TM) X-Series Prozessoren mit bis zu18 Kernen, Multi-GPU-Unterstützung, ultraschneller Speicherung mitNVMe RAID, 5 G LAN und optionaler Wasserkühlung bietet SYS-5039AD-Idie Leistung und die Fähigkeiten, die Multitasking-Gamer undContent-Ersteller wünschen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie beieinem Besuch von https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039AD-I.cfm.SYS-5039A-i - SYS-5039A-I ist eine leistungsstarkeSingle-Socket-Workstation, die Intel Xeon Prozessoren der W-Serieunterstützt. Sie wurde für die professionelle Erstellung von Inhaltenfür Virtual und Augmented Reality-Anwendungen, Softwareentwicklung,Engineering oder Datentechnik entwickelt. Weitere Einzelheiten findenSie hier:https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039A-I.cfmWeitere Informationen über die vollständige Palette der SuperO(TM)Desktop- und Gaming-Lösungen von Supermicro finden Sie unterhttps://www.supero.com.Folgen Sie Supermicro Gaming für die neuesten Nachrichten undAnkündigungen auf Facebook (https://www.facebook.com/Supermicro) undTwitter (http://twitter.com/Supermicro_SMCI).Informationen zu Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.