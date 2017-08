Supermicro macht Software-Defined Storage mit hyperkonvergenter VMware vSAN-Lösung noch schneller

Hyperkonvergente Multi-Node-Lösung umfasst vollständig validiertenund zertifizierten Intel Select All-Flash Supermicro BigTwin mitMaximalwerten für CPU, Speicher, NVMe-Storage und Unterstützung fürErweiterungskartenLas Vegas (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-, Speicher- undNetzwerktechnologien und Green Computing, hat heute seine neueste,vollkonfigurierte und einsatzbereite SDS-Lösung (Software-DefinedStorage) im Rahmen der VMworld 2017 in Las Vegas an Stand 1113 imMandalay Bay Hotel & Convention Center vorgestellt."Unsere neueste All-Flash NVMe X11 BigTwin(TM)-Lösung istvollständig einsatzbereit und wurde einer stringentenValidierungsprüfung und Zertifizierung durch Intel, VMware undSupermicro unterzogen", erklärt Charles Liang, President und CEO vonSupermicro. "Die hyperkonvergente Intel Select All-Flash vSAN-Lösungmacht die softwaredefinierte Speicherung schneller, optimiert dieRechenzentrumsinfrastruktur und beschleunigt im Endeffekt den Prozessder Auswahl und Bereitstellung von Hard- und Software".Diese hyperkonvergente Lösung von Supermicro ist ein Ergebnis ausder Zusammenarbeit mit Intel, um die Leistung fürWorkload-spezifische Anwendungsfälle zu optimieren. Die SupermicroX11-Lösungen laufen mit Intel® Xeon® Scalable Prozessoren und sindTeil des Intel Select Solutions-Programms, einer Sammlung vonWorkload-optimierten Rechenzentrumslösungen, um die Auswahl undBereitstellung von Hardware und Software zu vereinfachen und zubeschleunigen.Durch den Einsatz der skalierbaren Intel Xeon Prozessoren kanndiese BigTwin SDS-Lösung mit einer höheren Anzahl von Kernenaufwarten, um mehr virtuelle Maschinen (VM) pro Knoten und System zuunterstützen. Mit bis zu 3TB Speicher pro Knoten ist die All-FlashNVMe X11 BigTwin-Technologie ideal fürIn-Memory-Datenbank-Anwendungen. Jeder Knoten unterstützt sechshot-swap NVMe-Laufwerke, um die Leistung voll zu maximieren.Der mit Supermicros flexiblem, kostenoptimiertem SIOMNetzwerkmodul ausgestattete All-Flash NVMe X11 BigTwin unterstützteine Vielzahl von 10G, 25G, 50G und 100G Netzwerk-Interface-Optionen.Die Multi-Knoten-Architektur der Lösung maximiert dieEnergieeffizienz durch gemeinsam genutzte Ressourcen fürumweltfreundlicheres Computing, bringt für den Kunden Einsparungenbei sowohl Investitionsausgaben als auch Betriebskosten, und liefertdie beste TCO.Mit Hilfe von Intel Optane(TM) NVMe SSDs kann dieseleistungsstarke SDS-Lösung die Speicherleistung bis auf das 3-fachebeschleunigen, mit einer Haltbarkeit von bis zu 30 DWPD (Drive WritesPer Day). Diese auf BigTwin basierenden Supermicro VMWare-Lösungenbieten vSAN Data Protection für missionskritische Anwendungen.Mehr zu den für VMware vSAN optimierten Supermicro All-Flash NVMeSystemen erfahren Sie hier im Whitepaperhttps://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf.Für allgemeine Informationen zu Supermicros mit VMware vSANintegrierten All-Flash- und Hybrid-Lösungen besuchen Sie bittehttps://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um neueste Nachrichten undAnkündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den größten Anbietern von fortschrittlichen BuildingBlock Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "WeKeep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für denUmweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, Building Block Solutions, BigTwin und We Keep IT Greensind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Super MicroComputer, Inc.Intel, Xeon und Optane sind Warenzeichen oder eingetrageneWarenzeichen der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten undanderen Ländern.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.SMCI-FPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.michaelk@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell