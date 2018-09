Supermicro liefert den 1-HE-All-Flash-Speicherserver mit weltweit bester Leistung, Kapazität und dem besten End-to-End-Durchsatz, der mit dem Samsung NF1 NVMe Speicher optimiert ist

1-HE-Server mit mehr als einem halben Petabyte Flash-Speicherbietet über zehn Millionen IOPS an Leistung und ist damit die idealeLösung für IOPS-intensive und Low-Latency-Anwendungen,Datenverarbeitung und hyper-konvergente Infrastruktur (HCI)San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Computing-,Speicher-, Netzwerk- und Green-Computing-Lösungen, gab heute dieMarkteinführung eines neuen All-Flash NVMe(TM) (Non-Volatile MemoryExpress)-Speicherservers bekannt, der für die Unterstützung der neuenNF1-Formfaktor-SSDs von Samsung optimiert wurde.Der neue Speicherserver SSG-1029P-NMR36L von Supermicro kann mitnur einer Rack-Einheit bis zu 576 TB All-Flash-Speicher über 36frontseitige Hot-Swap-NF1-Formfaktor-Laufwerksschächte unterbringen.Der Samsung NF1-Formfaktor (früher bekannt als NGSFF und manchmalauch als M.3) wurde speziell für hochleistungsfähigeNetzwerkspeicheranwendungen entwickelt, die die besteLatenzzeitleistung erfordern. Das optimierte Leistungsprofil der vollhot-swap-fähigen NF1-Geräte ermöglicht die Reservierung von mehrRechenleistung für die Ansteuerung von IO mit der schnellsten CPU unddem schnellsten verfügbaren Arbeitsspeicher."Bei Supermicro bieten wir unseren Kunden stets einen frühzeitigenZugang zu den neuesten und besten Technologien", sagte Charles Liang,Präsident und CEO von Supermicro. "Unser 1-HE-NF1-Speicherserververfügt über die energieeffizienteste Flash-Technologie der nächstenGeneration mit der höchsten Speicherdichte und der bestenIOPS-Leistung. Dies bietet einen Wettbewerbsvorteil in Echtzeit fürBenutzer mit datenintensiven Workloads wie Big Data, autonomesFahren, KI- und HPC-Anwendungen.""Wir freuen uns, die neue Lösung von Supermicro mit unserer neuenNF1 NVMe SSD-Lösung für 288 TB bis 576 TB pro System zu unterstützen,mit der Entscheidungsträger im Rechenzentrum die höchsteInvestitionseffizienz in ihren 1-HE-Systemen erleben können", sagteKyoung Hwan Han, Vizepräsident der Abteilung NAND Marketing beiSamsung Electronics. "Wir erschließen weiterhin neue Anwendungsmärktewie Rechenzentren und Unternehmenssysteme der nächsten Generation,indem wir Speicherlösungen mit beispiellosen Leistungs- undDichtevorteilen anbieten.Das neue 36-Laufwerk-1-HE-System von Supermicro unterstützt zweiskalierbare Intel® Xeon® Prozessoren mit bis zu 205 Watt (bis zu 56Kerne) und 24 DIMMs für bis zu 3 TB Systemspeicher. Auf diese Weisekann das System zehn Millionen IOPS an Leistung und 20 GB pro Sekundean End-to-End-Netzwerkdurchsatz bereitstellen. Mit der Unterstützungvon zwei 16-spurigen PCI-E-Hochleistungs-Netzwerkkarten bietet diesesSystem eine ausreichende Netzwerk-I/O-Bandbreite, um dieSpeicherleistung in softwaredefinierten Speicherumgebungen undAnwendungen wie Datenein- und -wiedergabe für Analytikanwendungen undkünstliche Intelligenz (KI) zu steigern.Für die Barrierefreiheit unterstützt die Lösung dasEin/Ausschalten des Remote-Systems und Systemmanagement sowie dasferngesteuerte Ein- und Ausschalten der Stromversorgung für jedesLaufwerk. Weitere Informationen zu diesem neuen 1-HE-Server findenSie unter: http://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm.Dieses innovative hochwertige All-Flash-1-HE-System ist diejüngste Ergänzung zum umfangreichem Portfolio von Supermicro anbranchenführenden Speicherservern und JBOD-Produktlinien. Mit 1-HE-,2-HE-, 3-HE- und 4-HE-Angeboten, die All-Flash-NVMe-, Simply-Double-,Double-Side- und Top-Loading-Optionen mit SAS3-RAID- oderHBA-Controllern beinhalten, bietet Supermicro die branchenweitumfangreichste Auswahl an Speicherprodukten, die den heutigenstrengen Kundenanforderungen gerecht werden.Umfassende Informationen zu den Produktlinien derSupermicro-Speichersysteme erhalten Sie unterhttps://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfmFolgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die aktuellsten Nachrichtenund Ankündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), das führende innovationsunternehmen imBereich der hochleistungsfähigen, hocheffizienten Servertechnologieist ein weltweit agierender Anbieter von fortrschittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing,Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebettete Systeme. Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Greensind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von SuperMicro Computer, Inc.
Alle sonstigen Marken, Bezeichnungen und Warenzeichen sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber.