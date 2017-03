Supermicro glänzt auf Embedded World 2017 mit erweitertem Produktportfolio

Breites Spektrum an Produkten von Apollo Lake (niedrigeLeistungsaufnahme) bis High End Dual Socket Intel® Xeon® und allesdazwischen deckt den kompletten Markt abNürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Computer-,Speicher- und Netzwerktechnologie, der sich für Green Computingengagiert, präsentiert auf der Embedded World 2017 in Nürnberg vom14.-16. März auf Stand 1-330 eine große Auswahl von anspruchsvollenEmbedded/IoT Server Building Block Solutions® sowohl fürtraditionelle als auch für neue Embedded-Marktsegmente.Supermicro ist branchenweit Vorreiter bei innovativen undneuartigen Technologien, die als Bausteine in denEmbedded-Computing-Plattformen von heute eingesetzt werden. Die vondem Unternehmen ausgestellten Lösungen decken ein großes Performance-bzw. Leistungsspektrum (bis zu 16 Kerne/128 G Speicher bzw. ab unter10 W) ab und unterstützen hochdichte Formfaktoren und einen breitenFunktionsumfang.Viele dieser Lösungen sind optimiert für Edge Computing und bietenDatensicherheitsmerkmale wie Verschlüsselung,Datenspeicherungsmerkmale wie Komprimierung, Datennetzwerke mit 10GSFP+, visuelles Computing mit GT4e und 4K UHD sowie Virtualisierung(VT-d/VT-x)."Das rasante Wachstum der Embedded-Märkte und offenen Standardsmacht dringend eine bessere Produktintegration und -optimierungerforderlich. Dies lässt sich erreichen durch Netzwerkkonnektivität,Remoteverwaltung, mobile Kommunikation, erweitertes I/O sowieGerät-zu-Gerät-Kommunikation mit platzsparenden undenergieeffizienten Konfigurationen", sagte Charles Liang, Presidentand CEO von Supermicro. "Unsere voll konvergierten kompaktenPlattformen mit niedriger Leistungsaufnahme zeichnen sich durchProduktmerkmale wie einen breiten Temperaturbereich von -30 °C bis+75 °C, lüfterfreie Gehäuse, Mehrfach-Displayports,Gleichstrombetrieb, hohe Speicherkapazität und einen langenLebenszyklus aus. Sie bieten integrierte Speicher- undHochgeschwindigkeits-Kommunikationsports und ermöglichen eineflexible Skalierung für praktisch jeden Embedded/IoT- oderEdge-Anwendungsfall."Supermicro ist Branchenführer mit dem umfangreichsten Angebot anEmbedded-Motherboards und Servern für eine weit reichendeEmbedded-Marktabdeckung, darunter DS, DSS, Industrie- undMaschinenautomation, Einzelhandel, Transport, Kommunikation undNetzwerke (Sicherheit) sowie Warm- und Kühllagerung.Unter anderem werden folgende Produkte vorgestellt:- SuperServer E200-9AP (http://www.supermicro.com/products/system/Mini-ITX/SYS-E200-9AP.cfm) ist eine Compact Embedded Mini ITX Box,ideal geeignet für eine Security Appliance, Videoüberwachung,digitale Außenwerbung oder Indoor-Kiosk- SuperServer 5019S-TN4 (http://www.supermicro.com/products/system/1U/5019/SYS-5019S-TN4.cfm) für VHD, digitale Aufzeichnungssysteme,Medien-/Content-Streaming-Server und schnelle Codeumsetzung fürWeb-Streaming mit Unterstützung für Intel Iris Pro Graphics P580und bis zu 18 AVC Streams oder 8 HEVC Streams bei 1080 P/30 FPS- SuperServer 1019S-MP (http://www.supermicro.com/products/system/Mini-ITX/1019/SYS-1019S-MP.cfm) für Video-Codeumsetzung und-Streaming, Intel Iris Pro Graphics P580 mit 128 MBOn-Package-Cache für Hochleistungs-Grafik, digitale Außenwerbungoder Indoor-Kiosk sowie interaktive Informationssysteme- SuperServer 5029AP-TN2 (http://www.supermicro.com/products/system/midtower/5029/SYS-5029AP-TN2.cfm) ist ein Embedded Compact MiniTower mit Unterstützung für zwei unabhängige Displays, einemM.2-Steckplatz und einem Produktlebenszyklus von 7 Jahren- Mini-1U SuperServer SYS-E300-8D 1U (http://www.supermicro.com/products/system/Mini-ITX/SYS-E300-8D.cfm) ist ein Quadcore-System mitsechs GbE LAN Ports und zwei 10G SFP+ Ports, M.2-Vorbereitung undeinem Erweiterungssteckplatz für Embedded-Netzwerkanwendungen,Network Security Appliances, Firewalls und Virtualisierung- SuperServer E200-8D (http://www.supermicro.com/products/system/Mini-ITX/SYS-E200-8D.cfm) ist eine Xeon D Lösung mit 6 Prozessorkernenfür Embedded-Netzwerkanwendungen, Network Security Appliances,Firewalls und Virtualisierungsanwendungen- SuperServer 5018D-FN8T (http://www.supermicro.com/products/system/1u/5018/SYS-5018D-FN8T.cfm)ist ein Xeon D Quadcore-Server mitvorderer I/O, 1HE und sechs GbE Ports sowie zwei 10G SFP+ Ports inkompaktem Format mit einer Einbautiefe von unter zehn Zoll fürVisualisierungs-, Netzwerk- und Embedded-Anwendungen- SuperServer 1018D-FRN8T (http://www.supermicro.com/products/system/1U/1018/SYS-1018D-FRN8T.cfm) ist eine Xeon D OEM-Lösung mit 1HE und16 Prozessorkernen auf SoC-Basis für Network Security Appliances,Firewalls, Virtualisierung, SD-WAN- und vCPE-Anwendungen und einemProduktlebenszyklus von sieben Jahren- Xeon(TM) Motherboard X10SDV-12C-TLN4F+ (http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon/D/X10SDV-12C-TLN4F.cfm) mit Intel® Xeon®Prozessor D-1557, Single Socket FCBGA 1667; 12 Prozessorkernen, 24Threads, 45 W CPU- Xeon(TM) Motherboard X10SDV-TP8F (http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon/D/X10SDV-TP8F.cfm) mit Intel® Xeon® ProzessorD-1518, Single Socket FCBGA 1667, 4 Prozessorkernen, 8 Threads, 35W CPU- Atom Motherboard A2SAV(http://www.supermicro.com/products/motherboard/Atom/A2SAV.cfm) mitIntel® Atom Prozessor E3940, SoC, FCBGA 1296Weitere Informationen zum kompletten Angebot anEmbedded/IoT-Produkten von Supermicro finden Sie unterwww.supermicro.com/embedded. Besuchen Sie den Stand von Supermicroin Halle 1-330 auf der Embedded World 2017 in Nürnberg (Deutschland).Weitere Informationen zu den SuperServer® Lösungen von Supermicro®finden Sie unter www.supermicro.com.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die neuesten News undAnkündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt zuden führenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme weltweit. Im Rahmen der"We Keep IT Green®"-Initiative setzt sich Supermicro engagiert fürden Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sindMarken und/oder eingetragene Marken der Super Micro Computer, Inc.Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto - http://mma.prnewswire.com/media/478236/Super_Micro_Computer_Embedded_Products.jpgPressekontakt:Medien: Michael KalodrichSuper Micro Computer Inc.michaelk@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell