Supermicro gibt 2 PetaFLOPS Super-Server basierend auf neuer NVIDIA HGX-2 bekannt, der weltweit leistungsfähigsten Cloud-Server-Plattform für KI und HPC

Entwickelt für die nächste Generation von KI setzt das neueHGX-2-System mit 16 Tesla V100 GPUs und NVSwitch über 80.000 CUDACores ein, um beispiellose Leistung für Deep Learning zu bieten undBetriebsbelastung umsetzen.Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer im Business-Computing, in derDatenspeicherung, von Netzwerklösungen und im Green IT fürUnternehmen gab heute bekannt, dass es als eines der erstenUnternehmen die NVIDIA® HGX-2 Cloud-Server-Plattform einführt, um dieweltweit leistungsfähigsten Systeme für künstliche Intelligenz (KI)und High Performance Computing (HPC) zu entwickeln.Supermicro präsentiert sich auf einem Platinum Sponsor Messestandauf der GPU Technology Conference (GTC) Taiwan 2018, Taipei MarriottHotel vom 30. bis 31. Mai."Um der schnell wachsenden Größe von KI-Modellen, die manchmalwochenlanges Training erfordern, gerecht zu werden, entwickeltSupermicro Cloud-Server basierend auf der HGX-2-Plattform, die mehrals die doppelte Leistung bieten werden", so Charles Liang,Geschäftsführer und CEO von Supermicro. "Das HGX-2-System ermöglichteffizientes Training von komplexen Modellen. Das System kombiniert 16Tesla V100 32GB SXM3 GPUs, das über NVLink und NVSwitch verbundenist, um in einer Einheit als 2 PetaFlop Beschleuniger mit einemhalben Terabyte an aggregiertem Speicher beispiellose Arbeitsleitungzu bieten."Von Computern, die natürliche Sprache produzieren, hin zuselbstfahrenden Kraftfahrzeugen hat der schnelle Fortschritt in KIganze Branchen grundlegend verändert. Um diese Kompetenzen zuschaffen, explodieren KI-Modelle größenmäßig. HPC-Applikationennehmen ähnlich schnell an Komplexität zu und eröffnen neuewissenschaftliche Einblicke.Die auf HGX-2 basierenden Systeme von Supermicro werdenDatencentern Supersätze bieten und damit KI und HPC in der Wolkebeschleunigen. Mit fein abgestimmten Optimierungen wird derHGX-2-Server von Supermicro die höchste Arbeitsleistung und dengrößten Speicher für schnelles Modell-Training bieten."Da die Komplexität und Größe von KI explodiert, benötigenForscher und Daten-Wissenschaftler neue Ebenen von GPU-beschleunigterVerarbeitung", sagte Ian Buck, Vice President und Geschäftsführer vonbeschleunigter Verarbeitung bei NVIDIA. "HGX-2 bietet die Leistung,um diese massiven neuen Modelle für das Training von hochentwickelterKI einsetzen zu können und gleichzeitig signifikant Kosten, Platz undEnergie im Datencenter zu sparen."Umfassende Informationen zu Supermicro NVIDIA GPU SystemProduktlinien finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.Besuchen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um aktuelle Nachrichten undBekanntgaben zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Entwickler von neuer HighPerformance, hocheffizienter Server-Technologie ist ein führenderAnbieter von hochentwickelten Server Building Block Solutions®(Server-Baustein-Lösungen) für Datencenter, Cloud-Computing,Business-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemenweltweit. Supermicro setzt sich mit seiner "We Keep ITGreen®"-Initiative engagiert für den Schutz der Umwelt ein und bietetKunden die energieeffizientesten, umweltfreundlichsten Lösungen aufdem Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Greensind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer,Inc.Alle anderen Marken, Namen und Markenzeichen stehen im Eigentumder jeweiligen Unternehmen.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/697267/Super_Micro_Computer_HGX_2_System.jpgPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.michaelk@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell