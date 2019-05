Supermicro führt offene private Cloud-Lösungen auf Basis des neuen Red Hat Enterprise Linux 8 ein

Weitere Suchergebnisse zu "Red Hat":

Neue Lösungen bringen offene Cloud-Skalierbarkeit und-Bedienbarkeit mit der Red Hat OpenShift Container Platform und denressourcensparenden Server- und Speichersystemen von SupermicroSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen im BereichEnterprise-Computing, Speicher- und Netzwerklösungen sowieGreen-Computing-Technologie, präsentierte heute offene privateCloud-Lösungen auf Red Hat Enterprise Linux 8, der weltweit führendenLinux-Plattform der Unternehmensklasse, und den Cloud-optimiertenServer- und Speichersystemen von Supermicro.Supermicro und Red Hat haben kooperiert, um leistungsstarke offeneprivate Cloud-Lösungen basierend auf den branchenweit führendenSuperServer- und SuperStorage-Systemen von Supermicro und der Red HatOpenShift Container Platform zu entwickeln. Mit vollständigintegrierter Hardware, Software und Support-Paketen, bieten dieseneuen Lösungen, die mit Kubernetes für Unternehmen gebaut wurden, dieFähigkeit, Container in einer privaten und hybriden Cloud-Umgebungvor Ort zu verwenden und zu verwalten.Supermicros offene private Cloud-Lösungen basierend auf Red HatOpenShift nutzen erweiterte Funktionen aus den 2UBigTwin(TM)-Systemen von Supermicro mit vierDual-Prozessor-Serverknoten und Simply Double SuperStorage-Systemen,die 24 Hot-Swap 3,5-Zoll Festplatten in 2U unterstützen. DasCloud-optimierte Design verbessert die Effizienz der Infrastrukturdurch den Einsatz von Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2.Generation, hochleistungsfähigen NVMe und 25 G Ethernet. Dieseoptimierten Lösungen sind für moderne Rechenzentren mit einereinfacheren Umsetzung konzipiert, um OPEX zu verbessern. Füranspruchsvolle und komplexe Applikationen wie KI (künstlicheIntelligenz) und Big Data stehen Optionen mit beschleunigterPerformance zur Verfügung, die Intel® Optane(TM) DC persistenteSpeicher, GPU-Beschleuniger und 100 GbE-Netzwerktechnik umfassen.Weitere Einzelheiten über diese offenen privaten Cloud-Lösungenfinden Sie unterhttps://www.supermicro.com/en/solutions/red-hat-openshift."Red Hat Enterprise Linux 8 ist die Krönung von mehr als vierJahren harter Arbeit von Red Hat, der Open-Source-Community, undnatürlich unserem Partner-Ökosystem", sagte Stefanie Chiras, VicePresident und Geschäftsleiterin für Red Hat Enterprise Linux bei RedHat. "Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Supermicro sind wirin der Lage, Organisationen ein Fundament für die hybride Cloud zubieten, das eine Vielzahl von Unternehmenstechnologien unterstützenkann, einschließlich neuer optimierter Cloud-Lösungen, die dieressourcensparenden Server- und Speichersysteme von Supermicronutzen."Red Hat Enterprise Linux 8 ist darauf ausgelegt, eine sicherereund einheitlichere Grundlage über die gesamte hybride Cloud zubieten, was oft eine Notwendigkeit für Organisationen darstellt, dennsie sind dem zunehmenden Druck ausgesetzt, sich vom traditionellenIT-Infrastrukturbetrieb zu verabschieden und sich einer unmittelbarenServicebereitstellung zuzuwenden . Als eine flexible Grundlage fürmodernes Computing stellt Red Hat Enterprise Linux 8 die Tools,Funktionen und Kapazitäten für IT zur Verfügung, um auf dynamischegeschäftliche Änderungsprozesse zu reagieren, und es unterstütztInnovationen wie Linux-Container und Cloud-native Dienste, währendgleichzeitig eine verbesserte Stabilität und Kontrolle fürbestehende, einsatzkritische Applikationen möglich wird.Für weitere Informationen über Supermicro und die Produkte vonSupermicro besuchen Sie bitte www.supermicro.com.Folgen Sie Supermicro auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456438-1&h=3736099807&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456438-2%26h%3D3111282213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSupermicro%26a%3DFacebook&a=Facebook) undTwitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2456438-1&h=1818405280&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456438-2%26h%3D559543514%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSupermicro_SMCI%26a%3DTwitter&a=Twitter), um aktuelle Neuigkeiten undMitteilungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, SuperServer, BigTwin, Server Building Block Solutionsund We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetrageneHandelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, OpenShift und das Red Hat Logosind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Red Hat, Inc.oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Linux® ist die eingetragene Handelsmarke von Linus Torvalds in denUSA und anderen Ländern.Alle anderen Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.SMCI-FPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell