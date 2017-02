Supermicro führt BigTwin(TM) ein - das Twin-Multinode-System mit der höchsten Leistung der Branche, das sämtliche CPUs, maximalen Speicher und All-Flash-NVMe unterstützt

Erste und einzige 2U-Multinode-Systeme, die Dual-Xeon-Prozessorenmit 205 Watt, 24 DIMMs pro Node und 24 All-Flash-NVMe unterstützenSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer Inc.(NASDAQ: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-,Speicher- und Netzwerktechnik und Green Computing, vermeldet diefünfte Generation der Twin-Familie - die neue ServerarchitekturBigTwin(TM).Der Supermicro® BigTwin(TM) ist ein bahnbrechendesMulti-Node-Serversystem mit einer Reihe Innovationen der Branche.BigTwin(TM) unterstützt maximale Leistung und Effizienz des Systemsdurch um 30 % verbesserte thermische Kapazität in kompakter2U-Bauform. Dies ermöglicht Lösungen mit Prozessoren, Speicher, Cacheund E/A höchster Leistung. BigTwin bestätigt die führende Positionvon Supermicro im Bereich NVMe als erstes Multi-Node-System mitAll-Flash-NVMe. BigTwin verdoppelt die E/A-Kapazität mit dreiOptionen für PCI-e 3.0 x 16 E/A und liefert mit mehr als 10Netzwerkoptionen mehr Flexibilität, darunter 1GbE, 10G, 25G, 100G undInfiniBand. Dies geschieht durch modulares Interconnect mit SIOM, dembesten der Branche. Jeder Node kann vorhandene und kommende dualeIntel Xeon Prozessoren mit bis zu 3 TB Speicher unterstützen, 24Laufwerke der Typen All-Flash NVMe, Hybrid NVMe/SATA/SAS, SSD und HDDsowie zwei m.2 NVMe/SATA-Laufwerke pro Node. Der BigTwin erweitertdas größte Portfolio der Branche im Bereich Server- undSpeichersysteme und ist ideal für Kunden, die eineRechner-Infrastruktur hoher Dichte einrichten möchten, welche enormschnell sowie einfach bereitzustellen und zu verwalten ist. Diesesneue System zielt auf die Arbeitslasten der Bereiche Cloud, Big Data,Großunternehmen, hoch-konvergiert und IoT ab, in denen maximaleLeistung, Effizienz und Flexibilität benötigt werden."Unser Markenzeichen ist, die Erwartungen unserer Kunden imBereich Rechnerleistung und Effizienz zu übertreffen. Unser neuerBigTwin-Server stellt hier keine Ausnahme dar. Der BigTwin ist unsereTwin-Plattform der fünften Generation und optimiert dieMulti-Node-Serverdichte mit maximaler Leistung pro Watt, proQuadratmeter und pro Dollar und Unterstützung der Kühlung vonRechenzentrum durch Umgebungsluft", sagte Charles Liang, Präsidentund CEO von Supermicro. "Der BigTwin ist zudem das erste und einzigeMulti-Node-System, das Xeon CPUs mit bis zu 205 W unterstützt, volle24 DIMMs Speicher pro Node und 24 All-Flash-NVMe-Laufwerke. Damit istdie Architektur für die Gegenwart optimiert und gewährleistetkünftige Funktion mit der nächsten Generation des technischenFortschrittes, darunter den Intel Skylake Prozessoren der nächstenGeneration."Der BigTwin stellt eine 2U-Serverkonfiguration dar, die vierRechnernodes unterstützt. Jeder Node unterstützt Folgendes: 24 DIMMsmit ECC DDR4-2400MHz (und höher) für bis zu 3 TB Speicher; flexiblesNetzwerk mit SIOM-Erweiterungskarten mit den Optionen quad/dual 1GbE,quad/dual 10GbE/10G SFP+, dual 25G, 100G, FDR oder EDR InfiniBand; 24Hot-Swap-Laufwerke 2,5-Zoll NVMe/SAS3/SATA3; zwei Einschübe PCI-E 3.0x16; M.2 und SATADOM sowie die Familien dualer Intel® Xeon®Prozessoren E5-2600 v4/v3 bis 145 W; Supermicros vollständigredundante Netzteile PowerStick (2.200 W, 2.600 W) mit hoherEffizienz und Unterstützung der Kühlung von Rechenzentren mitUmgebungsluft. Der BigTwin wird für höchste Produktqualität,Bereitstellung und Leistung als Komplettsystem verkauft, wird vonSupermicros IPMI-Software und Global Services unterstützt und ist fürdie Bereiche HPC, Rechenzentren, Cloud und Großunternehmen optimiert.Weitere Informationen über BigTwin-Server erhalten Sie unterwww.supermicro.com/BigTwin (http://www.supermicro.com/BigTwin).Zu den weiteren Produkten der "Supermicro Twin"-Familie gehören:- FatTwin(TM) (http://www.supermicro.com/products/nfo/FatTwin.cfm)ist ein 8/4/2 Hot-Plug-Node SuperServer®-System hoher Dichte, dasmit einer Reihe Speicherkapazitäten, HDD-Techniken,PCI-Alternativen, Netzwerkkapazitäten und Optionen für denGPU-Support verfügbar ist.- Die Produktfamilie 1U TwinPro(TM)(http://www.supermicro.com/products/nfo/2UTwinPro.cfm) (Hot-Swap,Dual-Node) der SuperServer®-Systeme ist für Kunden die besteLösung, welche hohe Rechendichte mit Redundanz bei Anwendungenhoher Verfügbarkeit benötigen. Mit dualen DP-Rechnernodes mitZugriff auf bis zu 2 TB Speicher liefert das System die höchstenLeistungsniveaus einer 1U-Bauform. Der 1U TwinPro erleichtert zudemmit Rechnernodes ohne Kabel und einfachem Zugriff fürTechnikmitarbeiter die Wartung. Modernste Features bei Netzwerk undSpeicher nutzen diese Vorteile optimal, darunter 1G/10G Ethernetoder 56G InfiniBand und 4 x 2,5-Zoll SAS 3.0 (12 Gbps)Laufwerkeinschübe pro Node. Redundante, kompakte Netzteile derKategorie Titan mit hoher Effizienz steigern die Verfügbarkeitsignifikant.- 2U TwinPro(TM) und 2U TwinPro2(TM)(https://www.supermicro.com/products/nfo/2UTwinPro.cfm) liefern biszu 2 TB DDR4 bis zu 2.400 MHz 3DS LRDIMM Speicher in 16DIMM-Einschüben; PCI-E 3.0 x 16, PCI-E 3.0 x 8 LP (2U TwinPro(TM))für Erweiterungskarten-Lösungen wie PCI-E SSD, duales 10GbE mitSFP+ oder GPU/Xeon Phi; Netzwerkoptionen der Klassen 10GBase-T,InfiniBand oder Gigabit Ethernet; bis zu 4 NVMe und 8 SAS3 (12Gbps) 2,5-Zoll Hot-Swap-HDDs pro Node; Unterstützung vonCo-Prozessoren (2U TwinPro(TM)); IPMI 2.0 + KVM mit dediziertenLAN; SATA-DOM-Netzanschluss und redundante Netzteile der KategorieTitan.- Der 2U Twin2® (http://www.supermicro.com/products/nfo/2UTwin2.cfm)erweitert Supermicros innovative Twin-Architektur mitHot-Swap-Rechnernodes in platzsparender Bauform, um die Wartung zuerleichtern, Ausfallzeiten zu verkürzen/eliminieren und durchNutzung desselben Chassis und Netzteils Strom und Platz zu sparen.Das Modell 2U Twin2® wurde für Platz- und Stromnutzung optimiert,mit vier Hot-Swap-Rechnernodes in 2U-Bauform, mit je bis zu sechs2,5-Zoll SAS2/SATA3 (Hot-Swap).- Die kostengünstigen 1U/2U Twin(http://www.supermicro.com/products/nfo/2UTwin.cfm)(TM) sparenStrom und Platz, da sie dasselbe Chassis und Netzteil nutzen. DasModell 2U Twin(TM) verfügt über zwei Hot-Swap-Rechnernodes in2U-Bauform und stellt so sechs 3,5-Zoll SAS2/SATA3Hot-Swap-Laufwerkeinschübe für mehr Speicherkapazität pro1U-Rechennode bereit, die Bestleistung der Branche.Weitere Informationen über Supermicros vollständige Palette vonProdukten hoher Leistung und Effizienz der Bereiche Server, Speicherund Netzwerk finden Sie unter www.supermicro.com.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(https://twitter.com/Supermicro_SMCI), um neueste Nachrichten undAnkündigungen zu erhalten.Über Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhoch leistungsfähiger und hoch effizienter Servertechnologie, zähltzu den führenden Anbietern fortschrittlicher Server-Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebettete Systeme weltweit. Im Rahmen der Initiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.