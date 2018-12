Supermicro etabliert mit Intel neue Einrichtung zur Optimierung von Cloudlösungen in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Neues Kompetenzzentrum bietet flexiblen Fernzugriff auf neueTechnologien für Proof of Concept-Testläufe und hilft Cloud-Kunden,technologiebezogene Investitionsentscheidungen zu beschleunigenNiederlande (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (SMCI),ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher- undNetzwerklösungen und Green Computing-Technologie, gab heute bekannt,dass das Unternehmen gemeinsam mit Intel ein Kompetenzzentrum fürCloudlösungen in der Europazentrale von Supermicro in denNiederlanden eingerichtet hat.Das Cloud Center of Excellence (CCoE) beherbergt mehrere Racks mitmodernsten Server- und Speicherlösungen, die Supermicros führendeSystemarchitekturen mit den neuesten Technologien von Intel vereinen.Das CCoE bietet Demonstrationen, Proof-of-Concept-Tests undFernzugriffsfunktionen und ist für Cloud Service Provider sowieUnternehmen und Rechenzentren mit Cloud-Umgebungen gedacht."Bei dieser Initiative, dem Cloud Center of Excellence, dreht sichalles um unsere Kunden", erklärt Perry Hayes, President vonSupermicro BV. "Hier bietet sich die Gelegenheit, das auszuprobieren,was Supermicro so auszeichnet, nämlich branchenführendeSystemtechnologie. Den Kunden erschließt sich die Möglichkeit, ihreWorkloads auf unserem Equipment testen zu können, um ihrentechnologischen Wandel zu beschleunigen"."Supermicro verfügt über ein breites Portfolio an Lösungen, dieauf Intel-Technologien basieren, und ist traditionell schnell bei derzügigen Markteinführung neuer Produkte, damit seine Kunden vonunseren neuesten Innovationen und Leistungsverbesserungen profitierenkönnen", sagt Jennifer Huffstetler, Vice President und GeneralManager von Intels Data Center Product Marketing Group. "Dieses CloudCenter of Excellence erleichtert Cloud Service Providern (CSPs), dieVorteile der neuesten Supermicro-Produkte und Intel-Technologienauszutesten".Das Zentrum bietet die aktuellste Server- und Speichertechnologieund umfasst Supermicros neue hochgradig konfigurierbare 1U All-FlashStorage-Plattform mit Support für ein halbes Petabyte anNVMe-Speicher und jüngsten Speichermedien wie z.B. Intel® Ruler undEDSFF Flash NVMe für Speicherdichte, Intel® Optane(TM) DC SSDs, diekommenden Intel® Optane(TM) DC Persistent Memory fürSpeichererweiterung, und vROC.Ausgewählte Kunden arbeiten schon seit August dieses Jahres mitdem CCoE zusammen und haben bereits von den Vorteilen des Centersprofitiert. Ein Beispiel dafür ist der spanische Internet ServiceProvider (ISP) cdmon mit seinem Bestreben, die schnellste Cloud inEuropa zu schaffen. Aufbauend auf ihrer erfolgreichen 10-jährigenZusammenarbeit und den Vorzügen des Ultra SuperServer®-Systems, dasdie aktuellsten Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren, Intel® Optane(TM)DC Solid State Drives (SSDs) all NVMe auf Basis einesressourcenschonenden Architektursystems unterstützt, haben Supermicround cdmon partnerschaftlich gemeinsam an cdmons neuem Cloud-Projektgearbeitet. Mit dem Ultra SuperServer® konnte Supermicro cdmonsAnforderungen exakt erfüllen und ein wahrhaft erstaunlichesSystemangebot aufbauen, das bis zu zehnmal schneller als diebisherige Lösung war. cdmon kann dank Supermicro-Technologie nunsicher sein, jetzt tatsächlich die schnellste Cloud in Europaanzubieten.Supermicros Server- und Speicherlösungen bieten mitressourcenschonender Architektur Vorteile, die in einer skaliertenRechenzentrumsumgebung durch die Nutzung von auf Intel® Rack ScaleDesign basierendem Supermicro® Rack Scale Design (RSD) zur Verwaltungvon Racks mit disaggregierten Servern, gepooltem Composable Storageund Networking mit branchenüblichen Redfish RESTful APIs realisiertwerden können. Das ressourcenschonende Produktportfolio vonSupermicro inklusive SuperBlade® mit disaggregierten Blades,BigTwin(TM) und All-Flash NVMe Ultra SuperServer sorgt für einedrastisch verbesserte Effizienz, eine höhere Auslastung, reduzierteAnschaffungskosten und geringere Gesamtbetriebskosten (TCO).Mehr zum CCoE und wie sich das Center für Machbarkeitsstudien etc.nutzen lässt, erfahren Sie unterhttps://www.supermicro.com/en/solutions/Cloud.Allgemeine Informationen zu Supermicro und den Produkten vonSupermicro finden Sie unter www.supermicro.com.Folgen Sie Supermicro auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2332514-1&h=3869541751&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2332514-1%26h%3D2112302241%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSupermicro%26a%3DFacebook&a=Facebook) andTwitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2332514-1&h=3294493905&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2332514-1%26h%3D3855400542%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSupermicro_SMCI%26a%3DTwitter&a=Twitter), um neueste Nachrichten undAnkündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den wichtigsten Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen seiner "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.