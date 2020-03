Supermicro erweitert Unternehmensserver SAP HANA-basierte Lösungen für VMware hyperkonvergente Infrastruktur (HCI)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Einfache Verwaltung von Unternehmensdatenbanken in HCI-UmgebungenSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green Computing-Technologie, gab die Verfügbarkeit neuer, von SAP für VMware HCI zertifizierter SAP HANA®-Server bekannt. Mit der Zertifizierung für VMware vSphere und vSAN ermöglichen Supermicro-Server, die mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 2. Generation einschließlich des persistenten Intel Optane-Speichers betrieben werden, die Integration von unternehmenskritischen SAP HANA-Bereitstellungen auf HCI. So erhalten die Kunden betriebliche Datenbankfunktionen und die Möglichkeit, den Mehrwert, die Vorteile und die Einfachheit von HCI für ihre SAP-Arbeitslasten zu nutzen."Mit Supermicro-Servern, die für VMware HCI powered by vSAN zertifiziert sind, verfügen SAP-Kunden jetzt über die besten Lösungen für Unternehmen, um ihre SAP-Infrastrukturen effizient zu skalieren, zu verwalten und zu virtualisieren und so maximale Rentabilität zu erzielen", sagte Raju Penumatcha, Senior Vice President und Hauptproduktverantwortlicher bei Supermicro.Die Systeme SYS-2029U-E1CRT und SYS-6029U-E1CRT4 von Supermicro wurden auf VMWare vSAN Version 6.6, vSphere Version 6.7 und SAP HANA 2.0 zertifiziert. Supermicro ist einer der ersten Hardware-Anbieter, der die neuen skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 2. Generation sowie den persistenten Intel Optane-Speicher einsetzt, damit Unternehmen die höchste Leistung, Funktionalität und den größten Nutzen aus ihren SAP HANA-Implementierungen erzielen können. Da die CPUs außerdem die einzigartigen integrierten KI-Beschleunigungsfunktionen von Intel DL Boost enthalten, bieten diese Plattformen die nötige Flexibilität, um weitere Einsichten aus KI-unterstützten Arbeitslasten zu gewinnen."SAP ist sich bewusst, dass HCI eine der am schnellsten wachsenden Unternehmensarchitekturen in der Branche ist", so Martin Heisig, Leiter des SAP HANA Technology Innovation Network. "Bei der Bereitstellung von SAP S/4HANA auf VMware HCI können Kunden von den neuesten HW/SW-Technologien enorm profitieren, weil sie die Skalierbarkeit erhöhen und die Betriebskosten für SAP HANA-Implementierungen senken können."Die Zusammenarbeit von Supermicro mit VMware bietet eine Alternative zur traditionellen Fiber-Channel-Virtualisierungsinfrastruktur auf SAN-Basis, die für ihre Komplexität und Herausforderungen bei der Kompatibilität bekannt ist. HCI powered by VMware vSAN vereint Berechnung, Speicherung und den Hyperrechner in einem einzigen System, wodurch die Komplexität des Rechenzentrums reduziert und die Skalierbarkeit erhöht wird. Diese Vorgehensweise bewältigt die Hürden konventioneller Architekturen, insbesondere SAN- und NAS-Speicher, einschließlich ihrer netzwerktechnischen Herausforderungen und Probleme. HCI verwendet Direct Attached Storage in einer Software Defined Storage (SDS)-Architektur, die zusätzlich von speicherintensiven Servern und hochleistungsfähigen Flash-Laufwerken unterstützt wird."VMWare freut sich über die Partnerschaft mit Supermicro, um die neuesten SAP HANA-zertifizierten Plattformen auf der Basis von VMware vSAN anzubieten", so Lee Caswell, Vizepräsident für Marketing im Geschäftsbereich HCI bei VMware. "Hochleistungsdatenbanken sind die neuesten Arbeitslasten, die das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis der hyperkonvergenten Infrastruktur (HCI) nutzen. Weitere Informationen zu den zertifizierten Lösungen für SAP HANA von Supermicro erhalten Sie unter: https://www.supermicro.com/en/solutions/sap Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Intel, das Intel Logo und Xeon sind Handelsmarken der Intel Corporation oder ihrer Tochterunternehmen. Alle anderen Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. VMware, vSphere, VMware vSAN sind eingetragene Handelsmarken von VMware, Inc. oder seiner Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Jurisdiktionen.