Supermicro erweitert Gesamtlösungsportfolio um Nutanix NX-Plattformen für hybride Multi-Cloud-Lösungen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Supermicro hebt langjährige strategische Beziehung auf die nächste Stufe und bietet Nutanix NX-Lösungen auf Basis von Supermicro Ultra- und BigTwin-Systemen im Rahmen des Nutanix Elevate Partnerprogramms anSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie von Green-Computing-Technologie, tritt dem Nutanix Elevate Partner Program bei. Diese erweiterte Zusammenarbeit wird Kunden bei der Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung ihrer Infrastruktur unterstützen, indem sie optimierte Anwendungs- und Hardwarelösungen bereitstellt, um die steigende Marktnachfrage nach hybriden Multi-Cloud-Lösungen zu erfüllen."Mit 28 Jahren Erfahrung in den Bereichen Design, Herstellung und Service arbeitet Supermicro seit über einem Jahrzehnt sehr eng mit Nutanix zusammen, und gemeinsam haben wir viele Branchenneuheiten hervorgebracht", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unsere BigTwin-Systeme haben sich zur De-facto-Plattform für hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) entwickelt, und die überwiegende Mehrheit der Nutanix-Kunden arbeitet heute mit Server-Hardware von Supermicro. Um dem Markt einen noch größeren Mehrwert zu bieten, tritt Supermicro jetzt dem Nutanix Elevate Partnerprogramm bei, um hybride Multi-Cloud-Lösungen auf der Basis unserer neuen X12-Generation von Ultra- und BigTwin-Plattformen anzubieten, die eine höhere Leistung im großen Maßstab bei kürzeren Vorlaufzeiten bieten."Das Nutanix Elevate-Programm für Wiederverkäufer unterscheidet sich von traditionellen Partnerprogrammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Fähigkeiten und Kompetenzen der Partner für den Verkauf und die Unterstützung des Nutanix-Portfolios. Als registrierter Teilnehmer erhält Supermicro Vertriebsunterstützung und standardisierte Preise durch das bestehende Netzwerk von Nutanix-Vertriebspartnern, die es Supermicro ermöglichen, Nutanix-Lösungen an Kunden zu verkaufen."Der Markt erkennt Nutanix als Branchenführer an, der eine unvergleichliche Wahlfreiheit bietet", sagt Tarkan Maner, Kaufmännischer Leiter bei Nutanix. "Mit der Aufnahme von Supermicro als Nutanix Elevate Partner können wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität und Expertise durch die Supermicro Go-to-Market Organisation bieten."Die Zusammenarbeit geht nun über das Portfolio der integrierten Produkte hinaus. Zum Beispiel ist Supermicro jetzt autorisiert, die Nutanix NX Appliances weiterzuverkaufen. Diese Systeme basieren auf den Supermicro X12 Ultra und BigTwin®-Plattformen, die von Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation mit integrierten KI-Beschleunigern und optionalem All-Flash-NVMe-Speicher angetrieben werden, so dass Kunden die passenden Systeme für die Leistung und Fähigkeiten auswählen können, die sie für ihre Workloads benötigen.Mit dieser neuen Vereinbarung kann Supermicro seinem weltweiten Kundenstamm zusätzliche Nutanix-Technologien anbieten und so die Einführung hybrider Multi-Cloud-Umgebungen ermöglichen. Die Kunden erhalten Support direkt von der Nutanix-Kundendienstorganisation. Darüber hinaus wird diese Erweiterung der Partnerschaft es den beiden Unternehmen ermöglichen, die Beschaffung und den Einsatz von Supermicro- und Nutanix-Lösungen zu beschleunigen, die sich seit langem auf dem Markt bewährt haben. Viele Workloads in verschiedenen Branchen werden von dieser Partnerschaft und der Nutanix-Lösung profitieren, darunter Analytik, VDI, Remote Office/Filialbüro, Datenbanken und geschäftskritische Anwendungen.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner "We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.