Supermicro dementiert Bloomberg-Artikel

Supermicro weist gemeinsam mit Apple und Amazon nachdrücklich diein einer Story von Bloomberg vorgebrachten Behauptungen zurückSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (SMCI), a ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-,Speicher- und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie,dementiert nachdrücklich Berichte, nach denen sich auf Mainboards vonServersystemen, die das Unternehmen an Kunden verkauft hat, einMikrochip mit Schadcode befunden haben soll.In einem heute erschienenen Artikel wird behauptet, dass 2015 inHauptplatinen von Supermicro, die an bestimmte Kunden verkauftwurden, Mikrochips mit Schadcode entdeckt worden seien. Supermicrohat keinerlei Mikrochips mit Schadcode gefunden und ist auch noch nievon einem Kunden darüber informiert worden, dass derartige Chipsgefunden wurden.Jedes der in dem Artikel erwähnten Unternehmen (Supermicro, Apple,Amazon und Elemental) hat deutliche Stellungnahmen veröffentlicht, indenen die Behauptungen klar zurückgewiesen werden:Apple gab folgendes Statement auf CNBC ab "Wir sind zutiefstenttäuscht, dass die Reporter von Bloomberg sich uns gegenüber nichtoffen für die Möglichkeit gezeigt haben, dass sie oder ihre Quellenfalsch informiert sein könnten. Wir können bestenfalls vermuten, dasses sich bei ihrer Story um eine Verwechslung mit einem bereitesgemeldeten Vorfall aus dem Jahre 2016 handelt, bei dem wir eineninfizierten Treiber auf einem einzigen Supermicro-Server in einemunserer Labs entdeckt haben. Dies blieb auf ein zufälliges Ereignisbeschränkt, es wurde keine zielgerichtete Attacke gegen Applefestgestellt".Steve Schmidt, Chief Information Security Officer bei Amazon WebServices, erklärte, "Wie Bloomberg BusinessWeek bereits mehrfach inden vergangenen Monaten mitgeteilt, haben wir nie, weder in derVergangenheit noch heute, irgendwelche Probleme festgestellt, diesich auf modifizierte Hardware oder Mikrochips mit Schadcode aufSupermicro-Mainboards in den Systemen von Elemental oder Amazonbeziehen".Supermicro ist zu keinem Zeitpunkt von Regierungsbehörden im In-oder Ausland bezüglich der vorgebrachten Behauptungen kontaktiertworden.Supermicro nimmt sämtliche Sicherheitsbelange äußerst ernst undinvestiert kontinuierlich in die Sicherheitsfunktionen seinerProdukte. Die Fertigung von Hauptplatinen in China ist nicht nur beiSupermicro üblich, sondern gehört zum Standard der Branche. Nahezualle Systemanbieter nutzen die gleichen Auftragshersteller.Supermicro qualifiziert und zertifiziert jeden Auftragshersteller,und unterzieht dessen Anlagen und Prozesse regelmäßig einer genauenÜberprüfung.