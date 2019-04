Supermicro bringt über 100 Ressourcen schonende Server und Speichersysteme mit neuen Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2. Generation auf den Markt

Neue Ressourcen schonende X11-Systeme sind bei denGesamtbetriebskosten führend dank überlegener CPU- undSpeicherleistung, nichtflüchtigem Speicher und geringerenUmweltkosten durch All-Flash NVMe, darunter U.2, EDSFF und NF1,Multi-Node- und disaggregierten DesignsSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Supermicro hat das gesamte X11-Portfolio so optimiert, dasshierfür der Leistungsvorteil der neuen Intel XeonScalable-Prozessoren der 2. Generation (früher unter dem CodenamenCascade Lake) voll genutzt werden kann. Hinzu kommen weitereInnovationen, wie der nichtflüchtige DC-Speicher Intel® Optane(TM),um die Speicherkapazität zu steigern und um Kosten zu senken, sowieder Intel® Deep Learning Boost, mit dem die Beschleunigung vonKI-Aufgaben (Künstliche Intelligenz) effizienter wird. Dank dieserneuen Supermicro Resource-Saving-Server dürfen Kunden eine bessereLeistungsfähigkeit im Rechenzentrum (35 % schneller), eineVerbesserung bei den Gesamtbetriebskosten (bis zu 50 % weniger) undgeringere Auswirkungen auf die Umwelt erwarten."Wir bei Supermicro setzen uns dafür ein, unseren Kunden dieneuesten Technologien so früh wie möglich anbieten zu können, umihnen dank höherer Serverleistung bei einem unveränderten Preisniveaudabei zu helfen, führend bei der Leistung zu sein und Verbesserungenbei den Gesamtbetriebskosten zu erreichen", sagte Charles Liang,Präsident und CEO von Supermicro. "Unsere Designs können mithilfe derbranchenweit stärksten und am breitesten aufgestellten Produktpalettevoll von den neuen Funktionen der Intel Xeon Scalable-Prozessoren der2. Generation profitieren, wie etwa von den um 10 Prozent schnellerenDIMMs, der 1,5-fach größeren Speicherkapazität, der bis zu 3,8 GHzschnellen CPU-Frequenz und dem nichtflüchtigen DC-Speicher IntelOptane. Darüber hinaus unterstützen unsere All-Flash NVMe(TM)1U-Speicher-Server sämtliche Flash-Technologien der nächstenGeneration, darunter SSDs mit NF1- und EDSFF-Formfaktor, über die diegrößte Speicherbandbreite, die beste IOPS-Leistung, "NVMe overFabrics"-Unterstützung und einfache Wartung bereitgestellt werdenkann. Wir haben bereits ein Dutzend anspruchsvoller Kunden, die überunglaubliche Leistungssteigerungen berichten, nachdem sie diese neueIntel Xeon Scalable-Prozessoren der 2. Generation bei ganzunterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz gebracht hatten.""Systeme mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 2. Generation unddem nichtflüchtigen DC-Speicher Intel Optane als Grundlage stellendie Leistung, die Kapazitäten und die notwendigen Neuerungen bereit,die über sämtliche Arbeitslasten hinweg - Rechen-, Speicher- undNetzwerklast - für eine Beschleunigung bei der Anwendungsleistungsorgen", sagte Lisa Spelman, Vice President und Geschäftsführerin derBereiche Intel Xeon Processors und Data Center Marketing bei Intel."Supermicro ist mit unseren jüngsten technologischen Errungenschaftenstets schnell am Markt und es ist eines der marktführendenUnternehmen, wenn es darum geht, übertragbare, auf für die jeweiligenArbeitslasten optimierten Intel® Select Solutions anzubieten - zweiVorzüge, mit denen Kunden schneller einen Mehrwert erzielen können."Zu dem breit gefächerten Angebot von Supermicro mit über 100 aufdie jeweilige Arbeitslast angepassten Systemen, die die neueProzessor-Serie unterstützen, gehören:Branchenweit führende Systeme, die Ressourcen sparenSupermicros einmalige, Ressourcen schonende Architektur separiertCPU und Speicher ebenso wie andere Subsysteme, damit jede Ressourceunabhängig von anderen erneuert werden kann. Rechenzentren können soKosten bei den Modernisierungszyklen einsparen und dank wenigerElektroschrott auch die Kosten für die Umwelt reduzieren. WeitereEinsparungen werden über zusammengelegte Versorgung für Strom undKühlung und mithilfe einer Kühlungslösung über Frischluft von außenerreicht. Betrachtet man einen Modernisierungszyklus von drei bisfünf Jahren, kommen die Supermicro Resource-Saving-Server imDurchschnitt auf eine höhere Leistung und sind auch effizienter beigleichzeitig geringeren Kosten, als dies bei herkömmlichenModernisierungsmodellen (Rip-and-Replace) der Fall ist. Damit könnenRechenzentren neue und bessere Technologie ganz unabhängig undoptimal bei sich aufnehmen. Die folgenden Produktreihen vonSupermicro unterstützen die Funktionen zum Einsparen von Ressourcen,wodurch nicht nur eine herausragende Leistung geliefert, sondern auchein unglaublicher Mehrwert geschaffen wird: BigTwin(TM) bietet diehöchste Leistung und Dichte in einem 2U Design mit vier Knoten, wobeijeder Knoten 24 DIMMs, sechs Hot-Swap NVMe-Laufwerke und flexibleNetzwerk-Kapazitäten unterstützt; 4U FatTwin(TM) gibt es in sehrunterschiedlichen Kombinationen aus I/O, Arbeitsspeicher und Speicherfür die meisten optimal angepassten Cloud-, HPC- undUnternehmens-Anwendungen; und SuperBlade®-Systeme mit Zwei-Socket-und Vier-Socket-Blade-Servern, die auf Intel XeonScalable-Prozessoren aufbauen, die 205 Watt starkeTop-Bin-Prozessoren, NVMe, einen 100G EDR InfiniBand-Switch bzw.25G/10G Ethernet-Switches, redundante AC/DC-Netzteile und BatteryBackup (BBP) unterstützen, womit sie perfekt für Unternehmens-,Cloud- und HPC-Anwendungen geeignet sind. Um mehr über die Ressourcenschonenden Innovationen von Supermicro und über das Engagement desUnternehmens beim Green Computing zu erfahren, gehen Sie bitte aufwww.supermicro.com/WeKeepITGreen.Kompromisslose 1U- und 2U-Systeme für UnternehmenSupermicro 1U und 2U Ultra-SuperServer bieten aufUnternehmensniveau die beste Leistung in ihrer Klasse und sind inSachen Mehrwert, Flexibilität, Ausbaufähigkeit undBetriebsbereitschaft unvergleichlich. Je nach Konfiguration verfügendie Systeme über duale Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 2.Generation (bis zu 28 Kerne, 205 W TDP je CPU), 24 DIMMs derDDR4-2933MHz Reg. ECC-Speicher, Intel Optane nichtflüchtigerDC-Speicher, bis zu 24 Hot-Swap NVMe (bis zu 16 Millionen IOPS) bzw.SAS3-/SATA3-Laufwerke, bis zu acht PCI-E 3.0-Erweiterungsslots, Dual-oder Quad-Port 1G, 10GBase-T, 10G SFP+ bzw. 25G SFP28 Ethernet undredundante, digitale, 750W/1000W/1600W starke Netzteile aufTitanium-Level (96 %+).1U Petascale All-Flash NVMe-SpeichersystemeDie neue Petascale-Serie von Supermicro aus All-Flash NVMe 1USpeicher-Servern unterstützt sämtliche Flash-Technologien dernächsten Generation mit einer Datenbandbreite "out of the box" vonbis zu 52 GB/Sekunde, bester IOPS-Leistung, "NVMe overFabrics"-Unterstützung und einfacher Wartung. Mithilfe dieser1U-Systeme, die bis zu 1 PB an schnellem Niedriglatenz-Speicher mit32 Hot-Swap-SSDs an der Frontseite mit U.2-, EDSFF- undNF1-Formfaktor unterstützen, bietet Supermicro eine unerwarteteFlexibilität und eine große Auswahl an vernetztenSpeicher-Anwendungen, die über eine große Kapazität verfügen und beider Latenz die beste Leistung benötigen. Diese Systeme bietenRechenzentren, die datenintensive Arbeitslasten zu bewältigen haben,echte Vorteile im Hinblick auf eine schnellere Wertschöpfung.Branchenweit führende KI-SystemeSupermicro bietet in der Branche die größte Auswahl an Servern,die optimal für KI-, Deep-Learning- und HPC-Arbeitslasten angepasstsind. Zur 2. Generation der Intel Xeon Scalable-Prozessoren gehörteine Reihe von eingebauten KI-Beschleunigern, wie etwa der Intel® DLBoost, mit dem sämtliche Vorteile des wachsenden Spektrums der fürIntel optimal angepassten KI-Frameworks und -Tools genutzt werdenkönnen. Außerdem hat sich Supermicro mit einer kompletten Reihe anSystemen von 1U bis zu 10U, die zwischen einem einzelnen und bis zu20 Grafikprozessoren unterstützen, auf solche Systeme spezialisiert,die insbesondere für KI-Arbeitslasten ausgerichtet sind, wozu auchoptimierte Systemmodelle für höchste Leistungsanforderungen beimDeep-Learning-Training und für einen maximalen Durchsatz beiDeep-Learning-Inferenzaufgaben gehören.Multi-Prozessor- (MP-)SystemeDie jüngsten 4-Socket- und 8-Socket-Server von Supermicro bietenin Verbindung mit dem nichtflüchtigen DC-Speicher Intel Optane hoheSpeicherkapazität und Geschwindigkeit. Dadurch sind sie idealgeeignet für große Speicheranwendungen, wie etwaIn-Memory-Datenbanken und Echtzeit-Analysen. Mit vier Intel® Xeon®Scalable-Prozessoren der 2. Bei den Intel Select Solutions handelt es sich um verifizierteHardware- und Software-Stacks, die optimal an die jeweils besonderenArbeitslasten beim Rechnen, Speichern und bei Netzwerkaufgabenangepasst sind. Supermicro bietet verschiedene Intel Select Solutionsfür Arbeitslasten in der hybriden Cloud, für Netzwerke undAnalyse-Aufgaben. In diesem Jahr wird Supermicro neue Lösungen in die2. Generation der Intel Xeon Scalable-Prozessoren aufnehmen, darunterIntel® Select Solution für VMware vSAN V2, Intel® Select Solution fürSAP HANA TDI und Intel® Select Solution für Hardened Securitygemeinsam mit Lockheed Martin. 