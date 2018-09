Supermicro bringt neuen KI-inferenzoptimierten GPU-Server mit bis zu 20 NVIDIA Tesla T4-Beschleuniger in 4HE auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Inferenzoptimiertes System vergrößert Supermicros führendesPortfolio für GPU-Server und bietet Kunden eine beispiellose Auswahlan KI-Lösungen für Inferenz, Training und Deep Learningeinschließlich Designs für Single-Root, Dual-Root, Scale-up undScale-OutSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweiter Spitzenreiter in den BereichenEnterprise Computing, Speicherung, Netzwerklösungen und GreenComputing-Technologie, präsentiert heute seine Neuzugänge in seinerumfangreichen Reihe GPU-optimierter Server.Künstliche Intelligenz (KI) wird derzeit und in absehbarer Zukunftzu einem immer wichtigeren Bestandteil für den Unternehmenserfolg.Heute ist es für erfolgreiche Unternehmen unerlässlich,leistungsstarke Computerplattformen einzusetzen, die ihreKI-basierten Produkte beschleunigen und kosteneffektiv skalierenkönnen.Supermicros neuer SuperServer 6049GP-TRT bietet dieSpitzenleistung, die notwendig ist, um die unterschiedlichenAnwendungen moderner KI zu beschleunigen. Für maximale GPU-Dichte undLeistung unterstützt dieser 4HE-Server bis zu 20 NVIDIA® Tesla® T4Tensor Core GPUs, drei Terabyte Speicher und 24 im laufenden Betriebaustauschbare 3,5 Zoll-Laufwerke. Dieses System verfügt auch übervier redundante Stromversorgungen mit einem Titanwirkungsgrad von2000 Watt (2+2), um die Energieeffizienz, die Betriebszeit und dieWartungsfreundlichkeit zu optimieren."Supermicro führt Neuerungen ein, um auf die rasant wachsendenInferenzmärkte mit hoher Durchsatzrate zu reagieren, die durchTechnologien wie 5G, Smart-Cities und IOT-Geräte angetrieben werden,wodurch eine riesige Menge Daten generiert wird und Entscheidungen inEchtzeit erforderlich werden," sagte Charles Liang, Präsident undVorstandsvorsitzender von Supermicro. "Wir halten die Kombination ausNVIDIA TensorRT und der neuen Turing-Architektur basierend auf dem T4GPU-Beschleuniger für ideal für diese neuen anspruchsvollen undlatenzsensitiven Workloads und setzen sie offensiv in unsererGPU-System-Produktlinie ein.""Firmenkunden profitieren durch die NVIDIA Tesla T4 GPUs inSupermicros neuen High-Density-Servern von einer drastischenSteigerung von Durchsatz und Energieeffizienz," sagte Ian Buck,Vizepräsident und Generaldirektor für Accelerated Computing beiNVIDIA. "Da KI-Inferenzen einen immer größer werdenden Anteil an denWorkloads der Rechenzentren haben, bieten diese Tesla T4GPU-Plattformen enorm effiziente Echtzeit- und Batch-Inferenzen."Supermicros leistungsorientiertes 4HE SuperServer6049GP-TRT-System unterstützt bis zu 20 PCI-E NVIDIA Tesla T4GPU-Beschleuniger, was die Dichte der GPU-Server-Plattformendrastisch vergrößert, um flächendeckend in Rechenzentren eingesetztzu werden und Inferenzanwendungen für Deep Learning zu unterstützen.Wenn mehr und mehr Branchen künstliche Intelligenz einsetzen,benötigen diese auch inferenzoptimierte High-Density-Server.6049GP-TRT ist die ideale Plattform, um den Übergang vom Trainierenneuronaler Deep-Learning-Netzwerke hin zum Einsatz künstlicherIntelligenz in realen Anwendungen wie Gesichtserkennung undSprachübersetzung anzuleiten.Supermicro besitzt eine ganze Familie der 4HE GPU-Systeme, die denextrem effizienten Tesla T4 unterstützen, der so entwickelt wurden,dass er Inferenz-Workloads in jedem Scale-Out-Server beschleunigt.Die hardwarebeschleunigte Transcodierungs-Engine in Tesla T4 liefertmehrere HD-Videostreams in Echtzeit und ermöglicht es, Deep Learningin die Videotranskodierungspipeline zu integrieren, und schafft soeine neue Kategorie der smarten Videoanwendungen. Da Deep Learningunsere Welt mehr als jedes andere Datenverarbeitungsmodel zuvorverändert, werden tiefere und komplexere neurale Netzwerke anexponentiell ansteigenden Datenmengen trainiert. Diese Modelle werdenzugunsten der Reagibilität auf leistungsstarke Supermicro GPU-Servernangewendet, um maximalen Durchsatz für Inferenz-Workloads zu liefern.Für umfassende Informationen zu den NVIDIA GPU-SystemProduktlinien von Supermicro, besuchenhttps://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die aktuellsten Nachrichtenund Bekanntmachungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. 