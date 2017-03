Supermicro bringt neue für Intel Optane SSD optimierte Plattformen heraus

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

SuperServers von Supermicro mit dem branchenführenden Angebot vonüber 60 NVMe-Flash-basierten Lösungen mit Intel Optane SSDs könnenbis zu 6 Millionen WRITE IOPs und 16,5 TBOptane-Hochleistungsspeicher bei einem 2U-Formfaktor erzielenSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Computer-,Speicher- und Netzwerktechnologie, der sich für umweltfreundlichesComputing engagiert, erweitert die breiteste Produktpalette derBranche an Supermicro-NVMe-Flash-Server- und Speichersystemen mitUnterstützung von Intel® Optane(TM) SSD DC P4800X, derRechenzentrums-SSD mit der weltweit schnellsten Reaktionszeit.Supermicros NVMe-SSD-Systeme mit Intel Optane(TM) SSDs fürRechenzentren ermöglichen eine bahnbrechende Performance gegenüberherkömmlichen NAND-basierten SSDs. Die Intel Optane(TM) SSDs fürRechenzentren sind der erste Durchbruch, der die Trennung zwischenArbeitsspeicher und Speicherplatz verschwimmen lässt. Kunden erhaltendadurch eine gesteigerte Rechenleistung pro Server oder eine möglicheErweiterung der Arbeitsspeichersätze und somit ganz neueEinsatzmöglichkeiten. Die PCI-E-konforme Erweiterungskarte bieteteine branchenführende Kombination von zweimal bessererLatenzperformance, bis zu dreimal höherer Lebensdauer und bis zudreimal höherem Schreibdurchsatz als NVMe-NAND-SSDs1. Optane wird vonSupermicros gesamter Produktpalette unterstützt, einschließlichBigTwinTM, SuperBlade®, Simply Double Storage und Ultra-Servern, diedie aktuelle und nächste Generation von Intel® Xeon®-Prozessorenunterstützen. Diese innovativen Lösungen ermöglichen eine neuehochleistungsfähige Speicherklasse, die die Eigenschaften vonArbeitsspeicher und Speicherplatz vereinigt. Sie ist dadurch idealfür Finanzdienstleistungs-, Cloud-, HPC-, Speicher- und allgemeineUnternehmensanwendungen.Die erste Generation der von Supermicro unterstützten IntelOptane(TM) SSDs besteht anfänglich aus einer PCI-E-konformenErweiterungskarte, wobei zusätzliche Formfaktoren folgen. Ein 2USupermicro Ultra-System wird in der Lage sein, 6 Millionen WRITE IOPsund 16,5 TB Optane-Hochleistungsspeicher zu erreichen. IntelOptane(TM) wird optimale Performance im 1U 10 NVMe All-FlashSuperServer und im kapazitätsoptimierten 2U 48 All-Flash NVMe SimplyDouble Storage Server liefern und für beschleunigtes Caching in dergesamten Palette von NVMe-unterstützten Scale-Out-Speicherserverneinschließlich dem neuen 4U 45-Laufwerkssystem mitNVMe-Cache-Laufwerken sorgen."Als erster mit den neuesten Computertechnologien auf den Markt zukommen, ist auch weiterhin unsere Unternehmensstärke. Die Einführungder Intel Optane(TM)-Speichertechnologie ermöglicht unserenSpitzenkunden eine neue Speichereinsatzstrategie, die eine bessereSchreibperformance und Latenz als bestehende NVMe-NAND-SSD-Lösungenbietet, einschließlich mehr als 30 DWPD (Drive Writes Per Day)",erklärte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro."Darüber hinaus soll dieser neue Speicher 30 Prozent wenigerSpitzenstrom als SSD-NAND-Speicher verbrauchen, was dieGreen-Computing-Prioritäten unserer Kunden unterstützt.""Supermicros Systembereitschaft für die neueOptane-Speichertechnologie wird schnelle Speicher- undCache-Leistungen für MySQL- und HCI-Anwendungen bieten", sagte BillLesczinske, Vizepräsident der Non-Volatile Memory Solutions Group."Mit einer 77 mal besseren Latenz bei einer hohen Schreiblast und alsSpeicheraustausch mit Intel Memory Drive-Technologie wird Softwaredie Optane SSD für das Betriebssystem transparent wie DRAM erscheinenlassen, was Supermicro-Systemen eine höhere speicherinterneRechenleistung ermöglichen wird."Nähere Informationen über die komplette Palette von SupermicrosNVMe-Flash-Lösungen finden Sie unterhttp://www.supermicro.com/products/nfo/NVMe.cfm.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(https://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die neuesten News undAnkündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt zuden führenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme weltweit. Im Rahmen der"We Keep IT Green®"-Initiative setzt sich Supermicro engagiert fürden Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, SuperServer, SuperBlade, MicroBlade, BigTwin, BuildingBlock Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/odereingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Intel, Xeon, Optane, Xeon Phi und Atom sind Marken odereingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderenLändern.Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.1 Vergleiche basierend auf internen Tests durch Supermicro undveröffentlichen Intel-Produktangaben.SMCI-AFoto: https://mma.prnewswire.com/media/480570/Super_Micro_Computer_Intel_Optane___Photo.jpgPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.michaelk@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell