Supermicro bringt VMware vSAN-optimierte Best-in-Class All-Flash NVMe BigTwin Server-Lösungen auf den Markt

Bis zu 10-fache Leistungssteigerung und eine um das 9-facheverbesserte Kosteneffizienz pro virtuelle Maschine durchzertifizierte hyperkonvergente BigTwin Server mit Maximalwerten fürCPU, Speicher, NVMe-Storage und Unterstützung für ErweiterungskartenLas Vegas (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher- undNetzwerklösungen und Green Computing-Technologie, hat heute seineneueste, vollkonfigurierte und einsatzbereite SDS-Lösung(Software-Defined Storage) im Rahmen der VMworld 2018 in Las Vegas anStand 2137 im Mandalay Bay Hotel & Convention Center vorgestellt."Unsere neue All-Flash NVMe BigTwin(TM)-Lösung, die vollständigeinsatzbereit ist und einer stringenten Validierungsprüfung undZertifizierung durch Intel, VMware and Supermicro, unterzogen wurde,ist die bevorzugte Plattform für zahlreiche maßgebliche Player imFeld Hyperkonvergenz", erklärt Charles Liang, President und CEO vonSupermicro. "Diese hyperkonvergente All-Flash vSAN-Lösung macht diesoftwaredefinierte Speicherung schneller, optimiert die Infrastrukturdes Rechenzentrums und beschleunigt letztendlich den Prozess derAuswahl und Bereitstellung von Hard- und Software".Die BigTwin SDS-Lösung kann mit einer höheren Anzahl von Kernenaufwarten, um mehr virtuelle Maschinen (VM) pro Knoten und System zuunterstützen. Mit bis zu 3TB Speicher pro Knoten ist die All-FlashNVMe BigTwin-Technologie ideal für In-Memory-Datenbankanwendungengeeignet. Jeder Knoten unterstützt sechs Hot-Swap NVMe-Laufwerke, umdie Leistung voll zu maximieren.Der mit Supermicros flexiblem, kostenoptimiertem SIOMNetzwerkmodul ausgestattete All-Flash NVMe BigTwin unterstützt eineVielzahl von 10G, 25G, 50G und 100G Netzwerk-Interface-Optionen. DieMulti-Knoten-Architektur der Lösung maximiert die Energieeffizienzdurch gemeinsam genutzte Ressourcen für umweltfreundlicheresComputing, bringt für den Kunden Einsparungen bei sowohlInvestitionsausgaben als auch Betriebskosten, und liefert die besteTCO.Durch den Einsatz von Intel® Optane(TM) DC SSDs mit NVMe-Supportfür das Caching kann diese leistungsstarke SDS-Lösung dieSpeicherleistung bis auf das 3-fache beschleunigen und bis zu 30Schreibvorgänge pro Tag (Drive Writes Per Day, DWPD) verkraften.Diese auf BigTwin basierenden Supermicro VMware-Lösungen bieten vSANData Protection für missionskritische Anwendungen. Mehr über diehyperkonvergente Lösung finden Sie in folgendem Whitepaper:https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_BigTwin.pdf.Viele Unternehmenskunden suchen, um der schnell wachsendenNachfrage nach digitalen Speichermedien gerecht zu werden, nachLösungen mit geringerer Latenzzeit und höherer Kapazität. Mit 36 NF1und 32 Ruler Formfaktor NVMe SSDs unterstützen Supermicros Petascale1U JBOFs und Storage-Server hohe leistungsstarke All-FlashNVMe-Speicherkapazitäten, belegen dabei jedoch nur 1U an Rackspace,und machen damit wesentlich teureren herkömmlichen Speichermedien zueinem Bruchteil der Kosten für Stellfläche und InfrastrukturKonkurrenz.Supermicros All-Flash 1U Ultra-System (SYS-1029U-TN10RT) bietetdarüber hinaus mit bewährt niedriger Latenz und hoher Effizienz,durch Bestückung mit einer NVIDIA Tesla V100-Beschleunigerkarte einesehr gut ausbalancierte Lösung in Bezug auf Dichte, Performance undLeistungseffizienz für zahlreiche KI-, HPC- und Grafikanwendungen.Mehr zu den für VMware vSAN optimierten Supermicro All-FlashNVMe-Systemen erfahren Sie in diesem Whitepaperhttps://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf.Für allgemeine Informationen zu Supermicros mit VMware vSANintegrierten All-Flash- und Hybrid-Lösungen besuchen Sie bittehttps://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um neueste Nachrichten undAnkündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den wichtigsten Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sichSupermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, Building Block Solutions, BigTwin und We Keep IT Greensind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super MicroComputer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.