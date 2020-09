Supermicro bringt NEBS Level 3-zertifizierten 1HE-Server als Erstes auf den Markt - mit 2.560 NVIDIA GPU-Kernen für KI- und VR-Innovationen mit 5G Edge

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das 1HE-System ist ideal für 5G-Rechenlasten, KI, AR/VR und bietet das branchenweit breiteste Sortiment von GPU-Servern für optimierte Rechenlasten- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), weltweit führend in den Bereichen Enterprise Computing, Speicherung, Netzwerklösungen und umweltfreundliche Computertechnologie, hat heute das brranchenweit erste 1HE-NEBS (Network Equipment Building System) Level 3-zertifizierte System mit bis zu vier (4) NVIDIA V100 oder V100S Tensor Core GPUs angekündigt. Das innovative Serversystem ermöglicht die neuesten KI-, AR/VR-, Transcodierungs-, Gaming- und andere hochkomprimierte Rechenlasten mit geringen Latenzanforderungen in der Telekommunikationsumgebung.Das neue 1HE-System ist mit redundanten Optionen für Wechsel- oder Gleichstromversorgung (1+1) erhältlich und verfügt über neun (9) 4-cm-Lüfter für ein robustes Kühlsystem, das den erweiterten Temperaturbereich unterstützt. Zwei 2,5-Zoll-Hot-Swap-SAS-/SATA-Laufwerkseinschübe sowie zwei interne 2,5-Zoll-Laufwerkseinschübe sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Das System stellt außerdem sichere SNMP v3-, IPv6- und IPMI-Schnittstellen zur Verwaltung bereit."Supermicro bringt als Erstes einen beschleunigten NEBS Level 3 V100 GPU-1HE-Server auf den Markt, ein wichtiger Wegbereiter für die Umstellung auf 5G, während sich die modernsten Anwendungen und Arbeitslasten im Zusammenhang mit KI/AR und IoT in der Branche durchsetzen", erläuterte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Der Markt hat bereits großes Interesse an diesem System gezeigt. Es ergänzt unser umfassendes GPU-Sortiment, darunter 2HE-, 4HE- und 10HE-Server mit mehreren GPUs, die unsere ressourcensparende Architektur nutzen.""Die Märkte für KI, HPC, Data Science, Grafik und 5G/Telekommunikation - von Edge zu Core - wachsen weiter und stellen beispiellose Herausforderungen für die IT dar", so Paresh Kharya, Senior Director of Product Management für Accelerated Computing bei NVIDIA. "Mit dem NVIDIA V100 GPU im NEBS Level 3-konformen System von Supermicro können mehr Kunden die Leistung und Skalierbarkeit nutzen, die für diese Märkte erforderlich ist."Für die zunehmende Marktumstellung von 4G auf 5G kann die Bedeutung von NEBS Level 3 nicht hoch genug angesiedelt werden. Dasselbe gilt für die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anwendungen im Edge-Bereich. Mit diesem neuen System wird die Betriebstemperaturbereich auf 55° C ausgeweitet. Außerdem besteht es die Stoß- und Vibrationstests, die Flammenbeständigkeits- und anderen strengen Tests im Rahmen der Testreihen GR-1089 und GR-63, die für die uneingeschränkte Einhaltung von NEBS Level 3 erforderlich sind. Da skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der 2. Generation mit integrierter KI-Beschleunigung und nichtflüchtiger Intel Optane-Speicher die Grundlage des Servers bilden, kann das Potenzial der NVIDIA GPUs in vollem Umfang genutzt werden. Dieses Design ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, ihre Systeme mit leistungsfähigeren GPUs aufzurüsten, um den Sprach- und Datenverkehr zu beschleunigen sowie neue Edge-Anwendungen und -Dienste bereitzustellen. Dabei kommen Server zum Einsatz, die ihre strengen Zuverlässigkeitsstandards erfüllen.Dieses branchenweit erste Supermicro 1HE NEBS L3-System verknüpft ein umfassendes Sortiment von GPU-Systemen, die anspruchsvolle Workloads unterstützen und zugleich GPU-Beschleunigungsfunktionen benötigen. Neben dem 1HE-System bietet Supermicro verschiedene GPU-Optionen an, darunter 2, 4, 6, 10, 16 und 20 GPUs mit den Formfaktoren 2HE, 4HE und 10HE. Die Produktreihe unterstützt bis zu 56 CPU-Prozessorkerne pro Server, 205W TDP CPUs und 6TB DDR4-2933 MHz-Speicher in 24 DIMMs. Diese Server bieten Kunden mehrere Optionen bei NVMe, SAS- oder SATA-Laufwerken für ein Maximum an Leistung.Mehr über den neuen NEBS Level 3 GPU 1HE-Server sowie das gesamte Supermicro-Sortiment mit 5G-Produkten und -Lösungen können Sie beim BIG 5G Event vom 22. bis 24. September erfahren: https://tmt.knect365.com/big-5g-event/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926022-1&h=3888094199&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D2292674991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftmt.knect365.com%252Fbig-5g-event%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftmt.knect365.com%252Fbig-5g-event%252F&a=https%3A%2F%2Ftmt.knect365.com%2Fbig-5g-event%2F)Intel, das Intel-Logo, Xeon und Optane sind eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Hier erfahren Sie mehr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926022-1&h=1673240848&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D4278218906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsystem%252F1U%252F1029%252FSYS-1029GQ-TRT-NEBS-DC.cfm%26a%3Dmore&a=mehr) über das NEBS L3 1HE-System.Folgen Sie Supermicro auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926022-1&h=2181291739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D146504563%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fsupermicro%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926022-1&h=3944158084&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D858585889%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSupermicro_SMCI%26a%3DTwitter&a=Twitter) und Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926022-1&h=3500065433&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D2869389790%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSupermicro%26a%3DFacebook&a=Facebook), wenn Sie aktuelle Neuigkeiten und Ankündigungen erhalten möchten.Über Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), führend bei Innovationen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit herausragender Anbieter fortschrittlicher Systeme für Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebettete Systeme. Mit seiner Initiative "We Keep IT Green®" engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und stellt Kunden die umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt mit höchster Energieeffizienz zur Verfügung.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1279730/Supermicro_Network_Equipment_Building_System.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2926022-1&h=179447512&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D1692473367%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1279730%252FSupermicro_Network_Equipment_Building_System.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1279730%252FSupermicro_Network_Equipment_Building_System.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1279730%2FSupermicro_Network_Equipment_Building_System.jpg)Pressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell