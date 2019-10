Supermicro baut europäische Herstellungseinrichtungen aus, um gestiegenes Volumen bei Servern und Speicher auf den Märkten der Region EMEA zu bedienen

Mehr Herstellung vor Ort verkürzt Time to Market, Flexibilität undLogistik für schnell expandierende Kunden der Bereiche Cloud, 5G undEnterprise's-Hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Super MicroComputer Inc. (SMCI), in den Bereichen Enterprise Computing,Speicher, Netzwerkprodukte sowie Green-Computing-Technologie weltweitführend, hat seinen EMEA Operations Park im niederländischen's-Hertogenbosch mit Erwerb einer neuen Mehrzweckeinrichtungausgebaut.Supermicro hat seinem Hauptsitz für die Region EMEA eine wichtigeEinrichtung hinzugefügt. Der erweiterte Standort wird mehrereOrganisationen aufnehmen und das Cloud Center of Excellence (CCoE)ergänzen - ein modernes Server- und Speicherlabor zum Test vonKundenkonzepten vor Ort oder aus der Ferne - sowie Herstellung.Supermicro bietet eine breite Palette der Produkte für Server undSpeicher an, darunter Petascale All-Flash NVMe, BigTwin(TM),SuperBlade®, GPU-Systeme, und des Weiteren eine Familie integrierterBausteine hoher Leistung, darunter Motherboards, Speicher, HDD/SSD,E/A-Erweiterungsoptionen etc., mit denen Kunden ihre Systeme gemäßihrer genauen Anforderungen konfigurieren können."Die Erweiterung der europäischen Einrichtungen von Supermicro inden Niederlanden ermöglicht uns die weitere Unterstützung unsererKunden in der Region EMEA und den Ausbau unserer Präsenz auf demMarkt", sagte Perry Hayes, Präsident von Supermicro B.V. "UnsereKunden erhalten mehr Kundendienst vor Ort und Herstellung zusammenmit weiteren Gelegenheiten zur Zusammenarbeit, Nutzung von Forschungvor Ort und Mitarbeitern in der Konstruktion, die dem Marktbedarfbegegnen."Vollständige Informationen über SuperServer®-Lösungen vonSupermicro erhalten Sie unter www.supermicro.com.Folgen Sie Supermicro auf Facebook und Twitter, um neuesteNachrichten und Ankündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhöchst leistungsfähiger und effizienter Servertechnik, zählt zu denführenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebettete Systeme weltweit. Im Rahmender Initiative "We Keep IT Green®" setzt Supermicro sich engagiertfür den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientestenund umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sindHandelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken der Super MicroComputer Inc.Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind im Besitz ihrerjeweiligen Eigner.SMCI-FFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1002875/Super_Micro_Computer.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell