Supermicro, Red Hat und Solarflare schaffen rekordverdächtige Leistungsmerkmale durch zweistellige Latenzverbesserung von Finanzanwendungen

Supermicros 1U Ultra Server mit Red Hat Enterprise Linux 7.5, derein Netzwerkstack von Solarflare verwendet, stellt Weltrekord fürSTAC-N1(TM) Benchmark mit durchschnittlicher Latenz von 2,3Mikrosekunden aufSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SCMI), ein globaler Marktführer für EnterpriseComputing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie für GreenComputing-Technologien, kündigte heute gemeinsam mit Red Hat undSolarflare einen neuen Weltrekord für die geringste Latenz derbekannten STAC-N1 Benchmark von STAC® (das Securities TechnologyAnalysis Center) für die weltweit führenden Finanzinstitutionen an.STAC-N1 misst die Leistung eines Host-Netzwerkstacks mittels einermarktdatenartigen Arbeitsbelastung. Diese Benchmark wurde auf einemSupermicro SYS-1029UX-LL1-S16 Serverpaar durchgeführt, von dem jedereinzelne über einen auf 4,18 GHz übertakteten Dual 8-Core Intel®Xeon® Scalable 6144 (Gold)-Prozessor verfügt. Darüber hinaus wurdeauf die Server das Betriebssystem Enterprise Linux 7.5 von Red Hatsowie die Solarflare X2522 Adapter geladen. Im Vergleich mit allenvorherigen öffentlich herausgegebenen STAC-N1-Ergebnissen zeigte dasfabrikneue System mit 2,3 Mikrosekunden die geringstedurchschnittliche Latenzzeit für die Basisrate (100.000 Nachrichtenpro Sekunde) und die höchste getestete Rate (1 Millionen mps)."Supermicro weist für Hyper-Speed-Server weiterhin den Weg durchinnovative neue Server, die durch erweiterte Optimierungen, die dieneuesten Prozessoren, Netzwerk-Schnittstellen und NVMe-Flashspeichervollständig nutzen, an ihre Leistungsgrenzen getrieben werden", soCharles Liang, President und CEO von Supermicro. "Durch unsereaktuelle Generation von Hyper-Speed Ultra-Servern, die fürHochfrequenzhandel und verwandte Finanzanalyse-Anwendungen optimiertwurden, haben wir bei Supermicro die Latenzleistung erheblichverbessert, um Kunden die schnellsten Systeme der Weltbereitzustellen. Diese neuen Hyper-Speed-Lösungen bieten durch einenzusätzlichen Hyper-Turbo-Modus nicht nur maximale Leistung, sondernauch unternehmenstaugliche Zuverlässigkeit für erfolgskritischeAnwendungen.""Linux ist für extreme Belastungen ein bevorzugtes Betriebssystemund Red Hat Enterprise Linux bildet die Grundlage für vieleBereitstellungen dieser Art", so Craig Muzilla, Senior VicePresident, Core Products and Cloud Services Business Group, Red Hat."Wir freuen uns, dass wir durch unsere Zusammenarbeit mit Solarflareund Supermicro die Plattform für die aktuellste STAC-N1 Benchmarkanbieten sowie in diesem Zusammenhang einen Weltrekord aufstellenkonnten.""Die STAC N1-Testergebnisse stellen zwei wichtige Meilensteine fürdie Branche dar", so Ahmet Houssein, Vice President of Marketing beiSolarflare. "Zunächst haben wir bewiesen, dass Virtualisierungmithilfe von Containern für Hochleistungsanwendungen, wie z. B.elektronischer Handel, möglich ist. Zusätzlich zeigen die Ergebnisse,dass Kubernetes(https://blog.openshift.com/red-hat-chose-kubernetes-openshift/) undContainer, oder cloudbasiertes Networking, in Umgebungen extremerGrößenordnung effizient funktionieren, was die Zukunft derAnwendungsentwicklung ist. Großes Lob verdient die Arbeit vonSupermicro, Red Hat und unserem Team, durch die diese Ergebnisseerreicht werden konnten, und wir freuen uns auf weitereZusammenarbeit in der Zukunft."Umfassende Informationen zu Hyper-Speed-Lösungen von Supermicro,einschließlich Videos und Whitepapers, finden Sie aufhttps://www.supermicro.com/products/nfo/Hyper-Speed.cfm.Weitere Informationen zu Server-, Speicher- undNetworking-Angeboten von Supermicro finden Sie aufhttps://www.supermicro.com/products/index.cfm.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um aktuelle News undAnkündigungen des Unternehmens zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI), das weltweit führende Unternehmen fürleistungsstarke, hocheffiziente Servertechnologie, ist eininternationaler Top-Anbieter von fortschrittlichen Server-BuildingBlock Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemen. Supermicro engagiertsich durch seine "We Keep IT Green®"-Initiative für Umweltschutz undbietet Kunden die energieeffizientesten, umweltfreundlichstenLösungen, die auf dem Markt erhältlich sind.Informationen zu SolarflareSolarflare leistet Pionierarbeit für Server-Konnektivität vonneuronalen Netzwerken. Von Silikon über Firmware bis zu Softwarebietet Solarflare umfassende, integrierte Technologien für verteilte,softwaredefinierte Ultrascale-Rechenzentren. Die SolarflareXtremeScale Architecture ist ein Design-Framework, der eineumfassende Suite an Funktionen für Ultrascale-Umgebungen umschließt:hohe Bandbreite, äußerst niedrige Latenz, Ultra-Scale-Konnektivität,softwaredefiniert, geschützt durch Hardware-Firewalls und fürTelemetrie mit Bandgeschwindigkeit ausgerüstet. Die Lösungen desUnternehmens sind bei führenden Distributoren und Value-AddedResellern sowie bei namhaften internationalen Herstellern erhältlich.Solarflare, mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, betreibtF&E-Einrichtungen in Cambridge, Großbritannien, und Neu Delhi,Indien. 