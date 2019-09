Supermicro 4-Way MP Hochleistungs-SuperServer jetzt als Intel® Select Solution für SAP HANA erhältlich

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

System mit hoher Kernzahl und Persistentem Intel® Optane(TM) DCSpeicher bietet höhere Onboard-Speicherkapazität und optimierteSystemkostenSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer bei Computersystemen fürUnternehmen, Speicher- und Netzwerklösungen sowie GreenComputing-Technologie, erweitert seine Unterstützung für SAP HANA miteinem 4-Way MP SuperServer, der eine verbesserteOnboard-Speicherkapazität und die fortschrittlichstenkostenoptimierten Speicherkonfigurationen bietet. Der SYS-2049U-TR4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589789-1&h=1013922870&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589789-1%26h%3D4236286623%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsystem%252F2U%252F2049%252FSYS-2049U-TR4.cfm%26a%3DSYS-2049U-TR4&a=SYS-2049U-TR4) ist das neueste Produkt in einem breitenSortiment an Lösungen, die SAP HANA für anspruchsvolleRechenarbeitslasten und Datenabruf-Operationen in Rechenzentrenunterstützen."Supermicro ist stolz darauf, gemeinsam mit Intel unseren 4-Way MPSuperServer im Rahmen des Intel Select Solution-Programms auf denMarkt zu bringen", sagte Raju Penumatcha, Senior Vice President undChief Product Officer bei Supermicro. "Mit dieser unkomplizierten undvorkonfigurierten Rechenzentrumlösung können Kunden den vollen Nutzenaus der höheren Kapazität des Persistenten Intel Optane DC Speichersnutzen. Horizontal skalierte SAP HANA-Server lassen sich in eineinzelnes Hochleistungssystem zusammenführen, indem teurer DRAMersetzt wird. Mehr Datenverarbeitungsleistung in Echtzeit geht mitgeringeren Gesamtbetriebskosten (TCO) und verbesserterGeschäftskontinuität einher.""Intel Select Solutions bieten zuverlässige, leistungserprobteKonfigurationen, damit Unternehmen SAP HANA schneller und sichererbereitstellen können", sagte Lisa Spelman, Vice President und GeneralManager for Xeon Processors and Data Center Marketing bei Intel. "Mitskalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation undPersistentem Optane DC Speicher wird diese gemeinsam mit Marktführernwie Supermicro bereitgestellte Intel Select Solution den SAPHANA-Nutzern von heute schlagkräftige Erkenntnisse liefern."Die Intel Select Solution für SAP HANA erfüllt die Anforderungender HANA TDI-Architektur. Damit sind Kunden in der Lage, ihreSystemkonfigurationen genau auf die jeweilige Arbeitslasteinzustellen - von Speichernutzung bis Kernoptimierung. Kunden, diegroße Datenbanken mit bis zu mehreren Hundert Gigabyte oder sogarTerabyte an Speicher verwenden, können die Speicherkosten dramatischreduzieren, indem sie warme Daten von teurem DRAM in nichtflüchtigenSpeicher verschieben.Supermicro-Lösungen für SAP HANASupermicros Multi-Processor-(MP-)Produktpalette umfasst Server,die für die intensivsten Rechen- und speicherinternen Arbeitslastenin den anspruchsvollen Echtzeitanwendungen von heute konzipiert sind,darunter SAP S/4HANA und BW/4HANA. Bei den MP-Servern handelt es sichum rackmontierte Lösungen mit 4 oder 8 hochmodernen skalierbarenIntel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation in einerSingle-Node-Architektur. Die Kombination von SAP HANA und dem fürIntel Select Solutions validierten Supermicro SYS-2049U-TR4ermöglicht die speicherinterne Analyse von Transaktionsdaten inEchtzeit. Das MP-Portfolio unterstützt SAP HANA-Bereitstellungen(vertikale Skalierung) für Kunden, die mehrere Analyseknoten(horizontale Skalierung) zu einem konsolidierten Analyseknoten(vertikale Skalierung) mit mehr Speicherkapazität zusammenführen.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt zuden führenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme weltweit. Im Rahmen der"We Keep IT Green®"-Initiative setzt sich Supermicro engagiert fürden Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sindMarken und/oder eingetragene Marken der Super Micro Computer, Inc.Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/999962/Super_Micro_Computer_SAP_HANA.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell