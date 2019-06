Supermarktkette Tesco behauptet sich zum Jahresstart im harten Wettbewerb

Weitere Suchergebnisse zu "Morrison Supermarkets":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Handelskonzern Tesco hat im heiß umkämpften und langsamer wachsenden Markt für Lebensmittel ein leichtes Umsatzplus verbucht.



In der ersten Berichtsperiode des Geschäftsjahres - den 13 Wochen bis zum 25. Mai - stiegen die Erlöse der Supermarktkette im Jahresvergleich um 0,2 Prozent auf rund 14 Milliarden britische Pfund (15,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte.

Zu dem Plus trugen vor allem ein starkes Ostergeschäft, eine steigende Nachfrage nach Fertiggerichten sowie eine wachsende Zahl von Online-Bestellungen bei. Hinzu kamen die guten Geschäftszahlen des im vergangenen Jahr zugekauften Großhändlers Booker , der die Erlöse ohne Tabakwaren seinerseits zuletzt um mehr als vier Prozent steigern konnte.

Fernab vom Heimatmarkt fiel die Bilanz für Tesco allerdings gemischt aus: In Polen musste der Konzern etwa Filialen schließen, zudem gab es dort weniger Verkaufstage als sonst. Und ein kühleres Wetter sorgte insgesamt für sinkende Umsätze in Europa. In Asien, speziell in Thailand, gingen die Erlöse dagegen dank gestiegener Marktanteile leicht hoch.

An der Börse legte die Aktie am Vormittag leicht zu, nachdem die Papiere seit Mitte April deutlich an Wert verloren hatten. Bernstein-Analyst Bruno Monteyne schätzt, dass die Anleger mit der aktuellen Abschwächung am Markt schon gerechnet hatten. Bei der Konkurrenz sehe es dazu auch nicht besser aus: Die Supermarktkette Morrisons habe zum Jahresauftakt ebenfalls nur ein Umsatzplus 0,2 Prozent im Einzelhandel erzielt. Bei Asda seien die Umsätze sogar um mehr als ein Prozent zurückgegangen.