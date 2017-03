Supermarkt wichtiger als Schule: Worauf die Deutschen bei der Wohnungssuche Wert legen

Nürnberg (ots) - Einkaufsmöglichkeiten, eine gute Anbindung an denöffentlichen Personennahverkehr und kurze Arbeitswege sind für dieDeutschen die 3 wichtigsten Faktoren bei der Wohnungssuche.Freizeitangebote und selbst die Nähe zu Schulen sind weniger wichtig,das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.de. Familien mitKindern legen größeren Wert auf kurze Arbeitswege und machen dafürbeim Image des Wohnviertels eher Abstriche.So individuell der Wunschzettel eines jeden Wohnungssuchenden auchist, bei den großen Standortfaktoren sind sich die Deutschen ziemlicheinig. Für 75 Prozent sind gut erreichbare Einkaufmöglichkeiten eineTop-Priorität. Das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.de.Die darin Befragten wählten aus einer Liste vorgegebener Faktorenihre 3 wichtigsten Kriterien. Neben dem Supermarkt um die Eckegehören dazu vor allem eine gute Anbindung an den öffentlichenPersonennahverkehr (45 Prozent) und kurze Wege zur Arbeit (31Prozent).Kultur vor der Haustür? Lieber einen Parkplatz!Die deutliche Mehrheit setzt damit ihre Prioritäten klarpragmatisch. Sind Grundversorgung und Mobilität gewährleistet, lässtsich irgendwie auch der Rest des Lebens angenehm gestalten. Wenigerwichtig sind den Deutschen die Nähe zu Kultur- und Freizeitangeboten(21 Prozent) oder Restaurants und Kneipen (8 Prozent). Stattdessenhätten die Befragten lieber ausreichende Parkmöglichkeiten vor derHaustür (25 Prozent).Familien suchen kurze ArbeitswegeNatürlich gibt es bei den Präferenzen auch Unterschiede: Familienmit Kindern wünschen sich gleich nach den Einkaufsmöglichkeiten (58Prozent) kurze Arbeitswege (40 Prozent) und die Nähe zu Schulen (38Prozent). Abstriche machen sie dafür lieber beim Image ihresWohnviertels (16 Prozent). Paare ohne Kinder legen auf den Ruf derNachbarschaft deutlich größeren Wert (25 Prozent) - fast so viel wieauf einen kurzen Weg zur Arbeit (26 Prozent).Weitere Informationen bekommen Sie in unserem News-Bereich unterfolgendem Link: http://ots.de/VP6IpFür die von immowelt.de beauftragte repräsentative Studie "Wohnenund Leben 2017" wurden im Februar 2017 deutschlandweit 1.000 Personen(Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.Die Ergebnisse der Studie im Überblick: Welche der folgendenUmgebungskriterien sind Ihnen bei der Wohnungssuche besonderswichtig? (bis zu 3 Antworten möglich)- gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten: 75 Prozent- gute Anbindung an den ÖPNV (z. B. Bus-/Bahnanbindung,Regionalverkehr): 45 Prozent- kurzer Weg in die Arbeit: 31 Prozent- gute Parkmöglichkeiten in der Umgebung: 25 Prozent- Ansehen/Image der Nachbarschaft: 23 Prozent- Kultur- und Freizeitangebote: 21 Prozent- gute überregionale Anbindung (z. B. Flughafen, ICE-Zug,Autobahnen): 11 Prozent- Schulen in der Nähe: 11 Prozent- Kneipen und Restaurants in der Nähe: 8 Prozent- Kinderbetreuung (z. B. Krippe, Kiga, Kita): 7 Prozent- Hochschulen in der Nähe: 3 ProzentEine Ergebnisgrafik steht hier zum Download bereit:http://ots.de/xZ5bJEntsprechende Tabellen zu den Ergebnissen können Sie hierherunterladen: http://ots.de/uOWq1Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Immowelt.de wird von der Nürnberger Immowelt Group betrieben, zu derauch die Immonet GmbH mit deren Immobilienportal immonet.de gehört.Immowelt.de und immonet.de haben gemeinsam eine Reichweite von 47Millionen Visits* monatlich. Zum Portfolio der Group gehören auch diePortale bauen.de, umzugsauktion.de und ferienwohnung.com. ZweitesHauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung von Softwarelösungen für dieImmobilienbranche. * gemeinsame Visits von immowelt.de und immonet.de(Google Analytics; Stand: Januar 2017)Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deJan-Carl Mehles+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell