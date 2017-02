Köln (ots) - Premium-Einkaufserlebnis in der Einkaufspassage "FünfHöfe" begeistert KundenAlles andere als ein ganz normaler Supermarkt: REWE in derEinkaufspassage "Fünf Höfe" in der Münchner Innenstadt ist mit demHandelsimmobilienpreis "Store of the Year 2017" ausgezeichnet worden."Exklusive Ausstattung, attraktive Inszenierung der Waren, besondereSortimente mit Gourmetanspruch und Regionalität sowie der großeConvenience- und Gastrobereich - das alles macht ihn zu einem Markt,der Kunden unser Motto 'Premium leben' vermittelt und sich damitbestens ins Umfeld der Theatinerstraße einfügt", betont der Hausherrund angestellte REWE-Kaufmann Husein Dugonjic. "Von Anfang an war esunser Ziel, ein Einkaufserlebnis zu schaffen, das den Kunden inErinnerung bleibt und sie gerne wiederkommen lässt."Nach dem großen Umbau ist ein Konzept etabliert worden, dasvielfältige und qualitätsbetonte Genusswelten mit hochwertigemAmbiente und viel Liebe zum Detail kombiniert. Im vorderen Bereichdes Marktes wird dies besonders sichtbar: Sämtliche Möbel und Regalesind Sonderanfertigungen. Der Schwerpunkt liegt dort auf Convenienceund Trendfood sowie exklusiver italienischer Feinkost. Geschwungenund 18 Meter lang ist die Servicetheke aus massivem Granit. Kundenerhalten dort neben Frischfisch, regionalen Wurstspezialitäten, Käseund Antipasti auch besonders hochwertiges Fleisch von derurbayerischen Rinderrasse Murnau-Werdenfelser sowie vomösterreichischen Almo-Almochsen. Kaviar, Austern und Roquefort-Käseergänzen das Angebot. Macarons, Petits Four und Torteletts werden ineiner hauseigenen Patisserie hergestellt.Jeder Kunde findet neben dem üblichen Supermarktsortiment auchetwas für die Mittagspause oder den Snack für unterwegs. Eine großeSalatbar bietet über 100 verschiedene Salate sowie"Ready-to-Cook"-Angebote aus sortenreinem Gemüse. An der heißen Thekestehen täglich frisch zubereitete, bayerische Speisen zur Auswahl.Ergänzend gibt es Focaccia, Burger, Ochsenfetzensemmeln undverschiedene Sandwiches. Ein Fischgericht wird wechselnd angeboten.Weitere Genussoptionen bieten die verschiedenen Gerichte, die einMünchener Gastronom für den Premium-Imbissbereich speziell zubereitetund liefert. Außerdem wird Sushi frisch im Markt und vor den Augender Kunden zubereitet.Weiterhin überzeugt der Markt die vielen Stammkunden mit einemPremium-Sortiment für Champagner und Whiskey sowie mit über 400verschiedenen Weinen in der extravagant gestalteten Vinothek. Passenddazu können sich Kunden bei regelmäßigen Wein- undChampagner-Tastings sowie weiteren Kundenabenden im Markt beratenlassen.Sonderanfertigungen sind auch die Stehkassen mit Laufband. Siewurden speziell für diesen hochfrequentierten Standort konzipiert.Die Glastüren vor den gekühlten Frischewaren und Getränken sind miteinem Sensor ausgestattet. Sie öffnen und schließen sich automatisch.Außerdem kommt im ganzen Markt eine elektronische Preisauszeichnungzum Einsatz.Die Premium-Ausrichtung zeigt sich auch in den weiteren Servicesdes Marktes. In gekühlten Schließfächern können Kunden ihren Einkaufzwischenlagern und später abholen. Daneben gibt es eineHandytankstelle sowie Einkaufswagendesinfektion. Die Beratung durchgeschulte und motivierte Mitarbeiter rundet schließlich dasPremium-Einkaufserlebnis ab."Fünf Höfe" ist ein exklusives Büro-, Geschäfts- und Wohnquartierim Herzen von München, nur wenige Gehminuten entfernt vomMarienplatz, Odeonsplatz und Viktualienmarkt. Allein dieEinkaufspassage umfasst mehr als 60 Geschäfte, Restaurants und Bars.Hier trifft sich eine kaufkraftstarke und bunte Klientel aus allerWelt zum Bummeln, Shoppen, Genießen und Arbeiten.Der Handelsimmobilienpreis "Store oft he Year" wird jährlich vomHandelsverband Deutschland (HDE) in den Kategorien Food, Fashion,Living und Out of Line an neu eröffnete oder umgebauteHandelsbetriebe verliehen. Die Jury bewertet unter anderem nach denKriterien Innovationsgrad, Erlebniswert, Kundenutzen undWertschöpfungspotential. Die Preisverleihung fand in diesem Jahr imRahmen des 13. Handelsimmobilienkongresses am 1. Februar in Berlinstatt. Die REWE Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.Für Rückfragen oder Fotozusendungen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell