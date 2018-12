Supermarkt Preisvergleich: Lokal vs. Online / Deutsche müssen für das günstigste Weihnachtsessen weiterhin Schlange stehen (FOTO)

Berlin (ots) -Je weniger Tage bis zum Weihnachtsfest, desto länger werden dieSchlangen im Supermarkt. Wer über die Weihnachtsfeiertage seineLiebsten mit einem Festtagsschmaus beglücken möchte, und das zu einemmöglichst günstigen Preis, der kommt an den langen Kassenschlangenauch in Zeiten von Online-Supermärkten nicht vorbei. Wie einPreisvergleich des Schnäppchenportals Shoppingvorteil.de(https://www.shoppingvorteil.de) zeigt, sind Online-Supermärkte wieAmazonFresh, Bringmeister oder Rewe.de durchschnittlich 45 % teurerals lokale Einkaufsmöglichkeiten.Schwere Einkaufstüten schleppen war gestern. Am Rechner bestellt,werden die Einkäufe dank Online-Supermarkt bequem nach Hausegeliefert. Besonders vor den Weihnachtsfeiertagen, wenn derVerbraucher zu Hamsterkäufen neigt und mit der Geschenkesuchebeschäftigt ist, liegen die Vorteile des Lebensmitteleinkaufs imInternet auf der Hand. Das Schnäppchenportal Shoppingvorteil.de hatnun untersucht, wie viel tiefer der Konsument in die Tasche greifenmuss, wenn er seine Einkäufe online bestellt. Das Ergebnis: Rund 45 %mehr muss der Verbraucher im Schnitt für den bequemen Lieferservicebezahlen. Der Grund für diesen hohen Preisunterschied liegt nichtallein in den Liefergebühren, sondern auch in den hohen Preisen füreinzelne Lebensmittel wie Salz, Butter, Milch, Senf oder Zucker, diein den lokalen Märkten alle auf einem Preisniveau liegen.Online-Supermärkte im Schnitt 45 % teurerDie Basis für den Preisvergleich bildet eine 29-teiligeEinkaufsliste für das beliebte Weihnachtsessen Kartoffelsalat mitWürstchen sowie ein schmackhaftes Frühstück mit Brötchen undAufschnitt samt Getränken. Verglichen wurden die Preise dergünstigsten Produkte in den lokalen Supermärkten Netto, REWE, Penny,EDEKA, Kaufland, ALDI Nord, Real und LIDL mit den Online SupermärktenRewe.de, Bringmeister, AmazonFresh, Allyouneedfresh und myTime.Lag der durchschnittliche Kassenbon für den Gesamteinkauf offlinebei 42,20 Euro, zeigten die Warenkörbe der Online Supermärkte einenBetrag von 54,68 Euro allein für die Lebensmittel. Unter Betrachtungder Liefergebühren, die je nach Anbieter zusätzlich anfallen, erhöhtsich der Durchschnittspreis sogar auf 61,23 Euro und liegt damit 45 %über dem Preisniveau der lokalen Supermärkte. "Das der Unterschiedzwischen Online- und Offline-Einkauf so groß ist, hatte ich nichtvermutet", kommentiert Jens Randelzhofer, Gründer und Inhaber vonShoppingvorteil.de, die Ergebnisse der Studie. "Mir war klar, dassdie Liefergebühren sich auf den Gesamtpreis auswirken. Dass dieeinzelnen Lebensmittel jedoch so viel teurer sind als im Supermarktnebenan, das hat mich dann doch überrascht."Besonders interessant: Offline liegen die Supermärkte preislichgesehen dicht beieinander. Der Unterschied zwischen dem günstigstenSupermarkt Kaufland und dem teuersten Einkauf bei Real liegt geradeeinmal bei 2,46 Euro.Bringmeister.de war vor Liefergebühren mit 56,01 Euro amzweitteuersten, zieht jedoch aufgrund der günstigen Liefergebührenvon nur 1,99 Euro auf den ersten Platz. Damit ist der EDEKA-Partnermit einer Gesamtrechnung von 58 Euro am günstigsten, dicht gefolgtvon Rewe.de mit nur 5 Cent mehr. Schlusslicht in der Gesamtwertungbildet der Anbieter myTime.Große Unterschiede bei LieferkonditionenAuffallend groß sind die Unterschiede in den Lieferkonditionen derInternetmärkte: Von 1,99 bei Bringmeister bis 6,99 Euro im Falle vonAllyouneedfresh. MyTime verlangt neben 4,99 Euro Liefergebührzusätzliche 4,90 Euro, sobald Kühlware wie Wurst bestellt wird. Hinzukommen je nach Anbieter Mindestbestellwerte, die erreicht werdenmüssen. Versandkostenfreie Bestellungen sind teilweise erst ab einemhohen Einkaufswert möglich.Zwar ist im direkten Preisvergleich ohne Liefergebühren der OnlineSupermärkte Amazon Fresh mit einem Einkaufsbon von 50,70 Euro amgünstigsten, jedoch ändert sich dies, sobald die monatlichenLiefergebühren von 9,99 Euro sowie die obligatorische Jahresgebührfür eine Primemitgliedschaft miteinbezogen werden. Der Lieferdienstdes Online-Giganten Amazon ist daher erst bei mehrmaligenBestellungen pro Monat attraktiv.Wer günstig einkaufen will, muss selbst einkaufenBringmeister und Co. bieten eine Alternative für Verbraucher inder stressigen Vorweihnachtszeit. Wer auf den Service zurückgreifenund lange Kassenschlangen vermeiden will, muss jedoch bereit sein,einen höheren Preis dafür zu zahlen.MethodikFür den Preisvergleich hat das SchnäppchenportalShoppingvorteil.de am 24. November 2018 die Preise in den BerlinerSupermärkten von Netto, REWE, Penny, EDEKA, Kaufland, ALDI Nord, Realund LIDL mit den Online Supermärkten Rewe.de, Bringmeister,AmazonFresh, Allyouneedfresh und myTime verglichen. Betrachtet wurdendie günstigsten Angebote der gesuchten Zutaten, ungeachtet der Marke.Ein umfassendes Whitepaper sowie eine Infografik zur Studie sindunter www.shoppingvorteil.de/presse verfügbar.Die vollständige Preistabelle ist auf Anfrage per E-Mail anpresse@shoppingvorteil.de erhältlich.Über Shoppingvorteil.deShoppingvorteil.de (https://www.shoppingvorteil.de) ist einerfolgreiches Schnäppchen-Portal in Deutschland. Das Unternehmenwurde 2014 von Jens Randelzhofer in Berlin gegründet und präsentierttäglich redaktionelle Artikel rund um das Thema Schnäppchen. DieAngebote aus den Bereichen Elektronik, Mobilfunkverträge, Fashion,Reisen und Beauty liegen immer mindestens 10 % unter dem jeweiligenPreisvergleich. Neben diesen Vorteilen bietet das Portal eineumfassende Übersicht an Gratisartikeln und Bonus-Deals, bei denen dieNutzer für den Abschluss eines Angebots attraktive Prämien erhalten.Pressekontakt:Shoppingvorteil.deJens RandelzhoferTelefon: 0157 868 949 25E-Mail: presse@shoppingvorteil.deOriginal-Content von: Shoppingvorteil.de, übermittelt durch news aktuell