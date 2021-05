Supermarkt-Konzern Ahold Delhaize mit mehr Umsatz um Jahresauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

ZANDAAM (dpa-AFX) - Der Handelskonzern Ahold Delhaize hat im ersten Quartal von einer durch die Corona-Pandemie getriebenen höheren Nachfrage insbesondere in Europa profitiert.



Negative Währungseffekte wie etwa der stärkere Euro lasteten dabei auf der Entwicklung. So stiegen die Erlöse um 0,3 Prozent auf fast 18,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Zandaam mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 5,8 Prozent.

Das hohe Ergebnisniveau aus dem Vorjahr konnte Ahold Delhaize dagegen nicht halten. So hatte der Konzern pandemiebedingt außergewöhnlich gute Ergebnisse in den USA verzeichnet, die sich nun nicht wiederholten. Das operative Ergebnis sank um rund 14 Prozent auf 828 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente der Supermarkt-Konzern mit 550 Millionen Euro fast 15 Prozent weniger.

Ahold Delhaize erhöhte dabei seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr. So soll das bereinigte Ergebnis je Aktie im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich steigen. Bislang war das Management von einem Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen./nas/men/jha/