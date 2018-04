Supermarkt des Jahres 2018: EDEKA führt besten Supermarkt Deutschlands

Hamburg / Bonn (ots) - Der begehrte Titel "Supermarkt des Jahres2018" geht auch in diesem Jahr an einen EDEKA-Markt. In derKönigsklasse der "Selbstständigen über 2.000 qm" ließ Hieber'sFrischecenter aus Lörrach die starke Konkurrenz hinter sich undbelegte den ersten Platz. Als "Mitarbeiter des Jahres" wurde zudemEDEKA-Mitarbeiter Jürgen Niewöhner vom E center Wehrmann in Enger(Ostwestfalen) geehrt. Gestern Abend wurden die Auszeichnungen imRahmen des Kongresses "Menschen & Märkte" in Bonn verliehen."Unsere selbstständigen EDEKA-Kaufleute sind die treibende Kraftfür zukunftsweisende Konzepte und Kundennähe imLebensmitteleinzelhandel. Sie bieten den Verbrauchern individuelleEinkaufserlebnisse mit einem hohen Genussfaktor", so Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA AG. "Die Spitzenplatzierung von EDEKAzeigt einmal mehr, dass unsere Kaufleute Tag für Tag einehervorragende Leistung abliefern und perfekt auf ihre Kundeneingehen."In der Kategorie der "Selbstständigen über 2.000 qm" standHieber's Frischecenter in Lörrach ganz oben auf dem Treppchen.Hieber's Frischecenter überzeugt mit seinen 3.500 QuadratmeternVerkaufsfläche und einem ausgeprägten Fokus auf Frische, Regionalitätund Bioprodukten. Eine Grillstation, jeweils eine Saft-, Salat- undKaffeebar, eine Teigmanufaktur sowie eine "Italienische Ecke" lassenzudem keine Wünsche offen. Weitere Highlights des Marktes sind nebeneiner 150 Quadratmeter großen Veggie-Bar vor Ort hergestelltes Sushiund eine große Auswahl an frischem Käse, Fleisch, Wurst und Fisch.Auch der lose Verkauf von Süßwaren und eine mit 2.200 Artikelnbestückte Weinabteilung haben gepunktet.Über 60 Jahre Liebe zu Lebensmitteln: Das brachte Jürgen Niewöhnervom E center Wehrmann in Enger die begehrte Auszeichnung "Mitarbeiterdes Jahres" ein. Diese erhielt Niewöhner, der mit 78 Jahren immernoch mit Leidenschaft im Markt tätig ist, für sein Lebenswerk. DerPreis wird an Mitarbeiter vergeben, die sich durch ihraußergewöhnliches berufliches und privates Engagement verdientgemacht haben. Niewöhner zeichnet sich insbesondere durch seinehervorragende Beratungskompetenz aus. Zudem setzt sich derpassionierte EDEKAner für die Ausbildung junger Menschen ein undengagiert sich in seiner Freizeit für die Nachwuchsarbeit in seinemFußballverein.Unter den zwölf für das Finale nominierten Supermärkten waren mitdem Frischecenter Wagner in Coburg, EDEKA Niemerszein in Hamburg(Mühlenkamp) sowie dem Marktkauf Speicher in Halle (Westfalen) nochdrei weitere selbstständig geführte Märkte des EDEKA-Verbundsvertreten. Der größte Wettbewerb im deutschenLebensmitteleinzelhandel wird in Kooperation desLebensmittelpraxis-Verlags und der Publikumszeitschrift "MeineFamilie & ich" ausgerichtet. Nachdem eine Fachjury bestehend aus über30 Branchenexperten aus allen Bewerbungen die besten Märkteherausgefiltert hatte, wurden diese im Anschluss inkognito unter dieLupe genommen. Zusätzlich wurde vor Ort eine Befragung durchgeführt,der der Angebot, Service, Frische und Kundenfreundlichkeit von denKunden bewertet wurde.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige Kauf¬leuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2016mit mehr als 11.200 Märkten und 351.500 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern einen Umsatz von 49,6 Mrd. Euro. Mit rund 16.600Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder inDeutschland.Pressekontakt:EDEKA-PresseteamEDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182Fax 040 / 6377 - 2971E-Mail: presse@edeka.deInternet: www.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell