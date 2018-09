Superior of Cos: Wer hätte das für möglich gehalten?

Am 24.09.2018 ging die Aktie Superior of Cos an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 19,82 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Nach einem bewährten Schema haben wir Superior of Cos auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Superior of Cos damit 13,32 Prozent unter dem Durchschnitt (1 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Apparel & Textile Products" beträgt -0,4 Prozent. Superior of Cos liegt aktuell 11,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Superior of Cos derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 23,45 USD, womit der Kurs der Aktie (19,82 USD) um -15,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,41 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,11 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Fundamental: Superior of Cos ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Apparel & Textile Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,63 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,29 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.